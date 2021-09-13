Разливая солнце по бокалам: история и будущее узбекских вин, - А.Алиева

08:43 14.09.2021

РАЗЛИВАЯ СОЛНЦЕ ПО БОКАЛАМ: ИСТОРИЯ И БУДУЩЕЕ УЗБЕКСКИХ ВИН

Большинство туров по #Узбекистан’у не включают в себя дегустацию вина, а многие гости, приезжающие в страну, даже не знают, что здесь умеют делать этот виноградный напиток. Между тем, виноделием в республике занимаются 37 заводов, в числе которых – частные производители. В республике выращивают 40 сортов винограда, часть ягод и винной продукции идет на экспорт. В этом году зарубежным партнерам намечено поставить столового винограда на 200 миллионов долларов США, а натуральных вин – на 50 миллионов.



Мода на вино в Узбекистане



Законодателем "моды" на вино в стране считается Самаркандский винный комбинат. Первую продукцию здесь произвели в 1868 году, когда русский купец Дмитрий Филатов основал в древнем городе свое производство, занялся выведением новых сортов винограда. Именно ему нынешние виноделы должны быть благодарны за совиньон, рислинг, мускат венгерский, саперави и пти вердо, которые он высадил на узбекской земле. Есть сведения, что Филатов поставлял свою продукцию к столу российского императора Александра III, который считал ее "достойной по вкусу и выказывал свое удовольствие".



Филатовские вина уже тогда знали в России и Европе. В 1984 году на Всемирной выставке в Антверпене они получили золотую медаль за отличное качество и серебряную медаль за коньячный спирт. Коньяк, кстати, русский купец также начал производить первым в Средней Азии.



Филатов уехал из Самарканда после Октябрьской революции, а коллекцию вин замуровал в одном из тайников, который обнаружили полвека спустя, когда в здании началась реконструкция.



Новым руководителем завода стал ученый и винодел Александр Михайлович Ховренко , возглавивший его в 1927 году. Сегодня комбинат его имени – один из крупнейших производителей вина и другой алкогольной продукции в Узбекистане. Цеха и другие сооружения вполне можно отнести к историческим зданиям, они были построены в 1928-1935 годах.



Оборудование обновляют постоянно, несколько лет назад здесь установили итальянские технологические линии по переработке винограда.



Вкус вина из Самарканда, где находится сегодня не одно винное хозяйство, хорошо знают за пределами страны, ценят его и местные любители этого напитка.



"Ташкентвино"



Комбинат "Ташкентвино" – "погодка" самаркандских изготовителей, предприятие было создано в 1867 году. В свое время завод считался одним из лидеров по производству алкогольной продукции в СССР. В период "сухого закона" здесь перешли на выпуск соков и мармелада. И лишь в 1991 году вернулись к своей основной деятельности. "Красное Ташкентское", "Опорто", "Султани", "Кагор" – бренды, которые знакомы всем в Узбекистане.



У изготовителя амбициозные цели – вытеснить на рынке Узбекистана вино-водочную продукцию, завозимую из других стран. Их, впрочем, преследуют и другие местные виноделы, в том числе и частники, которых в стране становится больше.



Сергей Данилов – автор проекта "Вкусный Узбекистан", занимается виноделием и консультирует тех, кто готов влиться в ряды производителей напитка из "солнечных" ягод. Сам Данилов знает все о том, как сохранить вкус и аромат вина, придать ему особую, тонкую нотку. Эксперт считает, что у частников в Узбекистане есть все возможности не только создавать винодельческие хозяйства, но и продвигать винный туризм.



Семейное вино



Прежде чем заняться виноделием, семья Ахуновых выращивала фруктовые деревья, но это дело оказалось убыточным. Изучив опыт виноградарей России, Европы и Китая, супруги решили попробовать себя в новой ипостаси. И у них получилось.



На 20-ти с лишним гектарах фермерского хозяйства Ахуновы разбили декоративный сад, построили винодельню и отель.



Большую часть территории занимают виноградники, выращивают фермеры 100 сортов винограда! Плантациям всего семь лет, а первый урожай был снят в 2017 году.



На создание мини-винодельни супруги получили льготный кредит в 4.5 миллиарда сумов. В год здесь производят до 100 тонн вина 12 видов. Пока продукция поставляется в специализированные торговые точки Ташкента, приобрести ее можно в туристических центрах Бухары, Самарканда и Хивы, отведать – в ташкентских ресторанах. Производители начать поставлять свое вино соседям – ищут партнеров в Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане. К бизнесу подключилась и дочь Ахуновых – Камила. Теперь за будущее семейного дела виноделы спокойны.



Бухарское вино с выдержкой



В Бухаре, к примеру, как и в целом, в Узбекистане, ценится вино, производимое на заводе "Шохруд". Его основали супруги Джамал Ахроров и Лутфия Ачилова, сейчас их дело продолжает дочь Дильноза.



– Бизнесу, который наладили родители, уже около 20 лет. У нас есть свой дегустационной зал, где можно попробовать вина со всей страны, купить их, – рассказывает Дильноза Ахророва. – В Узбекистане всегда делали вино только из местных сортов винограда. Вкус ягод, выращиваемых у нас, особенный – сладкий, ярко-выраженный. Потому и вина получаются особенные, с тонким послевкусием. Это, как правило, десертное, полусухое и полусладкое вино.



Виноделов поддержит государство



Сегодня урожайность винограда, выращиваемого в Узбекистане, в 1,5-2 раза ниже, чем в других странах Азии. Страна практически потеряла статус винной державы в регионе – доля вина в общем потреблении спиртных напитков составляет 2%, к тому же, уровень переработки винограда не отвечает современным требованиям. Поднять урожайность в 2-3 раза можно, если выращивать виноград шпалерным методом. При этом 30 % расходов на материалы будут покрыты за счет государственного бюджета, а ввозимую технику и оборудование освободят от таможенных пошлин.



Появятся в Узбекистане и экспортоориентированные плантации, опытным путем новые сорта станут выращивать в регионах РУз. Поработать над созданием новых, высокоурожайных, бескостных, холодостойких и устойчивых к болезням сортов винограда на основе зарубежного опыта, поручено Министерству инновационного развития Узбекистана.



Помочь им в это готовы ученые-генетики Научно-исследовательского центра "Курчатовский институт", президент которого Михаил Ковальчук и руководство Мининноваций разработают дорожную карту по развитию сотрудничества в области виноделия.



Простимулирует государство и тех, кто займется созданием новых и обновлением уже имеющихся виноградников. Им выделят субсидии в размере 10 миллионов сумов за каждый гектар новых сертифицированных плантаций.



В прошлом году в Узбекистане был создан Фонд виноделия, который появился в структуре Агентства по регулированию алкогольного и табачного рынка и развитию виноделия. Виноградарей и виноделов поддержат льготам и субсидиями, только под закладку новых плантаций банки выделят 100 миллионов долларов. Эту цифру на видеоселекторном совещании, посвященном развитию виноградарства и промышленной переработки винограда, прошедшем в июле этого года, озвучил глава Узбекистана.



Алтынай Алиева

13.09.21