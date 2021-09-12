Япония+ЦентрАзия. На чем строится игра Токио в регионе, - Д.Борисов

08:45 14.09.2021 Япония еще с 2004 года работает с Центральной Азией в формате "5 стран региона + Япония". Когда-то Токио даже стал своеобразным законодателем моды в региональной дипломатии, предложив региону формат "5+1". Мотивация укреплять отношения с центральноазиатской пятеркой, если судить по частоте новостей в СМИ об инвестициях и грантах из Токио для стран региона, – никуда не пропала.



Подробный анализ политических и экономических контактов показывает, что (в условиях определенных ограничений) японская сторона смогла предложить нетривиальные формы развития хозяйственных и политических связей со странами региона – об этом в материале заведующего кафедрой мировой экономики, международных отношений и права НГУЭУ Дениса Борисова.Япония + Центральная Азия: на чем строится игра Токио в регионе

Политика



Политический дебют Японии в Центральной Азии стартовал в 2004 году в столице Казахстана – с появлением регулярного дипломатического диалога высокого уровня "Центральная Азия + Япония". Уже в первом совместном заявлении подписанты четко обозначили международный статус нового дипломатического формата: "Мы разделяем позицию, что мир и стабильность Центрально-Азиатского региона оказывает огромное влияние на стабильность и благополучие не только Евразии, но и всего международного сообщества".



В это же время закладываются политические мотивы для каждой из сторон. Токио, прежде всего, рассчитывает на поддержку стран региона в своем движении по обретению статуса постоянного члена Совета Безопасности ООН. А государства региона рассматривают Японию как свободный от геополитических присяг, альтернативный источник финансовой и технологической поддержки.



Такой формат "5+1" стал главной площадкой для согласования наиболее перспективных направлений развития отношений, которые в современной повестке дня выстраиваются вокруг "5 столпов": политический диалог, внутрирегиональное сотрудничество, продвижение бизнеса, интеллектуальный диалог и культурные обмены.



В период с 2004 по 2021 гг. под зонтиком "ЦА плюс Япония" состоялось 38 мероприятий:



· 7 встреч на уровне глав МИД,



· 14 совещаний на уровне заместителей министров иностранных дел,



· 11 интеллектуальных диалогов (Токийский диалог),



· 6 экспертных совещаний.



Такие высокие количественные показатели внешнеполитической активности прямо свидетельствуют, что Япония мотивирована развивать отношения со странами региона и готова работать на долгосрочную перспективу.



Именно Япония стала своеобразным законодателем моды в региональной дипломатии, впервые предложив формат "5+1", который впоследствии подхватили Республика Корея, Европейский Союз, США, Индия, Россия и Китай.



Экономика



Хозяйственные взаимоотношения стран региона и Японии носят ограниченный характер, где географическая удаленность частично компенсируется экономическим потенциалом Страны восходящего солнца. Анализ статистики внешнеторговой деятельности показывает, что властные возможности торговых отношений Токио в ЦАР весьма ограничен.



На примере самой крупной экономики региона, казахстанской, видно, что экспортно-импортные связи Японии за период с 2006 по 2020 гг. характеризуются разнонаправленным движением с четырехкратным разрывом между периодами взлета и падения: минимальные значения фиксируются в 2009 году на уровне $479 млн, а максимальные ­– $1,95 млрд в 2018 году.



Более того, абсолютные суммы японской торговли в ЦАР занимают явно вторичные позиции по сравнению с другими партнерами (минимальные показатели внешней торговли между РФ и Казахстаном – $12,8 млрд в 2013).

Токио – это заметный игрок на центральноазиатском рынке иностранных инвестиций. Финансовая статистика МВФ по Казахстану наглядно показывает, что капиталы из Японии носят поступательный стратегический характер, а их размеры вполне соотносятся с другими внерегиональными субъектами. За годы активного развития политического и экономического диалога "С5+1" инвестиционные потоки из Японии сформировали конкретные направления в хозяйственной структуре региона.



В 2011 году на японско-центральноазиатском экономическом форуме "К развитию экономических связей между Японией и Центральной Азией" были согласованы основные хозяйственные мотивы и механизмы приложения японских денег в регион.



Закономерно среди привлекательных отраслей центральноазиатской экономики были выделены: энергетическая и транспортная инфраструктура, атомная, углеводородная и гидроэнергетическая промышленность, а также инжиниринговые услуги. Экономическая дипломатия Токио в регионе воспроизводит общую формулу японской внешней политики, которая получила название "ресурсная дипломатия".



Соответственно, японский капитал точечно встраивается в реальный сектор Центральной Азии, придерживаясь согласованной структуры инвестиционных приоритетов. Беглый контент-анализ сообщений в СМИ подтверждает эту специализацию:



· "Marubeni Corp" приняла участие в реконструкции и Международного аэропорта Астана и Атырауского нефтеперерабатывающего завода (Казахстан, 2001);



· "Cokey System" открыла завод по производству концентрата глицирризиновой кислоты (Таджикистан, 2012);



· "JOGMEC" получила лицензию на разведку урана (Узбекистан, 2013);



· "Sojitz" приняла участие в поставке оборудования и инжиниринге крупнейшего завода минеральных удобрений (Туркменистан, 2014);



· "Jogmec" продолжает разработку урана и месторождений редкоземельных металлов (Казахстан, 2016);



· "Hitachi Construction Machinery" открыла региональный центр технического обслуживания горнодобывающей техники (Казахстан, 2018);



· "Mitsubishi Corp" построила завод по производству карбамида и аммиака (Узбекистан, 2020);



· "Kawasaki" подготовила к эксплуатации завод по производству синтетического бензина из природного газа (Туркмения, 2019);



· "Sumitomo Corp" и "Mitsubishi Power" построили газотурбинную электростанцию (Туркменистан, 2021).



Хорошая "домашняя работа" из Токио



Важно отметить ряд особенностей в механизме реализации внешнеполитической стратегии Японии в ЦАР.



Во-первых, японская сторона активно включает в экономический диалог свои институты развития, с помощью которых формируется особая система межличностных и организационных связей:



· Японский банк международного сотрудничества (JBIC),



· Японское Агентство по Международному Сотрудничеству (JICA),



· Государственное агентство Японии по страхованию экспортных и зарубежных инвестиционных операций (NEXI),



· Организация содействия развитию внешней торговли Японии (JETRO).



Во-вторых, Токио в экономической дипломатии опирается на своих международных чиновников, которые занимали и занимают заметные посты в иерархии международных институтов развития, что делает японский голос более заметным в деле решения о предоставлении займов и кредитов, особенно в таких структурах, как ЕБРР, АБР и ОЭСР.



В-третьих, Страна восходящего солнца активно использует в Центральной Азии проверенные временем свои "домашние дипломатические заготовки" – институт Официальная помощь развитию (ОПР), который позволяет конвертировать национальный финансовый потенциал в дополнительный мотивационный рычаг как для своих компаний, готовых работать в регионе, так и для расположения к японскому бизнесу местной элиты и общества.



Внешнюю политику Японии часто называют реакционной – неторопливо реагирующей на изменения внешней среды, а саму Страну восходящего солнца не замечают на геополитических полях и досках мировой политики.



Тем не менее анализ политических и экономических контактов показывает, что японская сторона смогла предложить нетривиальные формы развития хозяйственных и политических связей со странами региона. Японо-центральноазиатские отношения поступательно развиваются, создавая собственную систему ценностей, институтов и людей, которые действуют параллельно столбовым осям в Центральной Азии.



Экономика и политика Японии в ЦАР – две основы отношений страны с регионом, но ведь системы, имеющие три опоры, устойчивее. Идеологическая власть или власть ценностей – это то, в чем Япония, может дать фору многим лидерам списка "Soft power 30" – подробнее об этом в продолжении материала.



12.09.21 Источник - Ia-centr.ru

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