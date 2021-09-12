Блинкен: Узбекистан, Таджикистан и Пакистан обещали пропускать американцев из Афганистана

09:09 14.09.2021

Речь идет о гражданах США, а также обладателях вида на жительство и американских въездных виз, которые стремятся покинуть нестабильный регион.



ТАШКЕНТ, 14 сен - Sputnik. США заключили соглашения с Узбекистаном, Таджикистаном и Пакистаном, подразумевающие, что эти страны будут пропускать американцев, эвакуирующихся из Афганистана.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая на слушаниях, посвященных афганскому вопросу.

"Мы работали с рядом стран, включая Пакистан, Узбекистан, Таджикистан, чтобы гарантировать, чтобы в идеале их границы в целом оставались открытыми [...> для американских граждан, обладателей вида на жительство в США, а также [американских въездных] виз, которые стремятся покинуть [Афганистан] и которым мы оказываем помощь в этом. И у нас есть базовые соглашения со всеми тремя странами, что дело так и будет обстоять", - сообщил Блинкен.

Накануне официальный представитель МИД Узбекистана Юсуп Кабулжанов сообщил о завершении эвакуации афганских военных и их родных, которые бежали в Узбекистан.

В воскресенье и понедельник три спецрейса UzAirways доставили летчиков и их семей в ОАЭ.

Захват талибами власти в Афганистане

В середине августа члены "Талибана"* вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Был совершен захват власти.

После этого началась массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев.

В ночь на 31 августа военные США окончательно покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летнему американскому присутствию в Афганистане.

Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль с боями перешел Панджшер - последняя из 34 афганских провинций.

Боевики уже объявили состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.

* - террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран