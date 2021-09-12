Великолепная пятерка. УзбЦИК закончил регистрацию кандидатов в президенты

10:11 14.09.2021

Центризбирком проверил подписные листы и утвердил регистрацию кандидатов от всех пяти партий, участвующих в выборах.

ТАШКЕНТ, 14 сен – Sputnik. Центральная избирательная комиссия Узбекистана на заседании 14 сентября утвердила регистрацию еще трех кандидатов на предстоящих выборах президента: Максуды Варисовой от Народно-демократической партии Узбекистана, Шавката Мирзиеева от Либерально-демократической партии и Бахрома Абдухалимова от Социал-демократической партии "Адолат", сообщает корреспондент Sputnik.



О регистрации еще двоих кандидатов: Нарзулло Обломуродова от Демократической партии "Миллий тикланиш" и Бахрома Абдухалимова от Экологической партии, ЦИК объявила в пятницу. Таким образом, зарегистрированы все пять претендентов на пост главы государства.

Политические объединения подали в Центризбирком подписные листы за своих кандидатов 9-10 сентября, после официального утверждения кандидатур на съездах партий. Согласно Избирательному кодексу, каждой партии необходимо было сдать подписи не менее чем 1% от общего числа избирателей в стране, т.е. минимум 212 499 подписей. Экспертные группы Центризбиркома проверили правильность оформления документов.

Количество подписей, собранных за кандидатов в президенты:

Максуда Варисова (НДПУ) – более 225 тысяч;



Шавкат Мирзиеев (УзЛиДеп) – более 300 тысяч;



Бахром Абдухалимов ("Адолат") – более 213 тысяч;



Нарзулло Обломуродов (Экологическая партия) – более 231 тысячи;



Алишер Кодиров ("Миллий тикланиш") – более 287 тысяч.



Как показала проверка, все партии собрали необходимое количество подписей для регистрации кандидатов, все документы соответствуют требованиям закона.

Выборы президента Узбекистана пройдут 24 октября, 23 июля стартовала избирательная кампания. В соответствии с законодательством, выдвигать кандидатуры для участия в выборах президента могут только политические партии, зарегистрированные не позднее четырех месяцев со дня объявления избирательной кампании. Кроме "Адолат" речь также идет о демократической партии "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение"), Либерально-демократической, Экологической и Народно-демократической партии Узбекистана (НДПУ). По закону, все кандидаты должны были успеть пройти регистрацию для участия в выборах не позднее 19 сентября.