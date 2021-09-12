 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 14.09.2021
11:43  Скончался экс-замкомандующего ТуркВО генерал армии Виктор Казанцев
11:41  Почему за 20 лет Америка так и не смогла отомстить за теракты 11 сентября?
11:36  Газоснабжение Европы как многовекторная политическая игра, - Олег Никифоров
11:35  Талибы* заявили, что афганским женщинам нельзя работать с мужчинами
10:16  Мулла Барадар опроверг сообщения о своей гибели
10:14  Кабульские осечки Сталина. Как СССР трижды покорял Афганистан, - А.Гогун
10:11  Великолепная пятерка. УзбЦИК закончил регистрацию кандидатов в президенты

09:09  Блинкен: Узбекистан, Таджикистан и Пакистан обещали пропускать американцев из Афганистана
08:45  Япония+ЦентрАзия. На чем строится игра Токио в регионе, - Д.Борисов
08:43  Разливая солнце по бокалам: история и будущее узбекских вин, - А.Алиева
08:19  Ностальгия по СССР подошла к "точке возврата", - А.Желенин
08:10  В тбилисском Центре Лугара инкубировали вирус новой пандемии, - "СП"
07:49  Выяснилось, почему все талибы в жилетках. Мода пошла от англичан, - "МК"
07:46  Россия сделала ход МАГАТЭ. Как власти Ирана согласились возобновить переговоры по своей ядерной программе, - "Къ"
00:08  Цена вопроса. Как теракты 11 сентября 2001 года изменили американцев, - Михаил Таратута
00:05  Гастарбайтеров в РФ ждут цифровизация и коммерциализация
Понедельник, 13.09.2021
19:31  Азиатский излом. Борьба за Афганистан не прекращается, - Сергей Кожемякин
19:20  В Казахстане решили вырыть девять новых водохранилищ
19:15  Центральноазиатские беды, рекорды, проколы и приколы, - И.Джорбенадзе
18:57  Китай может завладеть технологическими тайнами Америки, - "НГ"
17:22  Талибы разрешили женщинам учиться: но есть нюансы
17:20  Президентские выборы и гордиев узел узбекской экономики. Поможет ли ЕАЭС? - А.Бурханов
16:27  "Упасть с американского самолета - это счастье": у Байдена отказали тормоза, - М.Ростовский
16:09  Член ЦентрИзбиркома Киргизии Эшимов схвачен за мошенничество в пользу партии "Кыргызстан"
15:44  Сериал "Импичмент: Американская история преступлений": скандал Клинтона и Левински в новом прочтении
15:04  Историк Нил Фергюсон: "Экономические последствия пандемии сопоставимы с последствиями мировой войны"
14:55  Казахстан теряет привлекательность как место жительства людей, - стат-данные
14:52  В каком ухе звенит? О слабо-"слышащем" Казгосударстве, - Д.Ашимбаев
14:43  До удара США по Ирану остались считанные дни: Что предпримет Россия?
14:40  НАТО пытается уйти от ответственности за сдачу Афганистана террористам
13:47  "Апокалипсис насекомых" происходит и в Швейцарии, - Le Temps
12:09  Партизаны-масудисты треплют талибов в северном Баглане
12:04  В Туркменистане на сбор хлопка принудительно отправляют трудовых мигрантов, алкоголиков и проституток
11:20  Китай пытается сдержать новую вспышку коронавируса в Путяне, - "МК"
11:01  Что такое инфодемия, - Валентин Катасонов
10:59  Фейк о разрушении мозга вакциной распространяют казахстанцы
10:38  Воскрес "погибший" пару лет назад лидер "Аль-Каиды" аз-Завахири. Или это клон?
10:34  Афганистан: "Большая игра" Сталина против Гитлера, - Ст.Тарасов
08:46  "Быстрого эффекта не будет": рос-эксперты оценили роль Китая в Афганистане
08:03  КырВыборы-2021 как политическая рулетка для кандидатов и их спонсоров, - Д.Подольская
07:57  Иран наконец-то к Новому году смастерит свою 1-ю ядерную бомбу
07:40  Китай опять стал источником коронавирусной угрозы, - Р.Фахрутдинов
03:33  Трижды по 6:4. Россиянин Д.Медведев выиграл теннисный US open
00:53  Турция диктует свои условия Киргизии, - В.Панфилова
00:37  Пакистан перебросит афганских боевиков в индийский Кашмир, - В.Скосырев
00:26  Талибы решили не церемониться, - К.Кривошеев
00:25  "Фантоматический генератор". Сбывшиеся предсказания Станислава Лема
00:01  Главные конспирологические версии трагедии в США 11 сентября
Воскресенье, 12.09.2021
20:58  Гегемон устал. Афган сломал Запад, - Александр Храмчихин
20:57  "Фашисты!" - поможет ли Турции запрещение курдского языка?
20:25  США уходят – проблемы множатся, - Владимир Иванов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Узбекистан   | 
Великолепная пятерка. УзбЦИК закончил регистрацию кандидатов в президенты
10:11 14.09.2021

Центризбирком проверил подписные листы и утвердил регистрацию кандидатов от всех пяти партий, участвующих в выборах.
ТАШКЕНТ, 14 сен – Sputnik. Центральная избирательная комиссия Узбекистана на заседании 14 сентября утвердила регистрацию еще трех кандидатов на предстоящих выборах президента: Максуды Варисовой от Народно-демократической партии Узбекистана, Шавката Мирзиеева от Либерально-демократической партии и Бахрома Абдухалимова от Социал-демократической партии "Адолат", сообщает корреспондент Sputnik.

О регистрации еще двоих кандидатов: Нарзулло Обломуродова от Демократической партии "Миллий тикланиш" и Бахрома Абдухалимова от Экологической партии, ЦИК объявила в пятницу. Таким образом, зарегистрированы все пять претендентов на пост главы государства.
Политические объединения подали в Центризбирком подписные листы за своих кандидатов 9-10 сентября, после официального утверждения кандидатур на съездах партий. Согласно Избирательному кодексу, каждой партии необходимо было сдать подписи не менее чем 1% от общего числа избирателей в стране, т.е. минимум 212 499 подписей. Экспертные группы Центризбиркома проверили правильность оформления документов.
Количество подписей, собранных за кандидатов в президенты:
Максуда Варисова (НДПУ) – более 225 тысяч;

Шавкат Мирзиеев (УзЛиДеп) – более 300 тысяч;

Бахром Абдухалимов ("Адолат") – более 213 тысяч;

Нарзулло Обломуродов (Экологическая партия) – более 231 тысячи;

Алишер Кодиров ("Миллий тикланиш") – более 287 тысяч.

Как показала проверка, все партии собрали необходимое количество подписей для регистрации кандидатов, все документы соответствуют требованиям закона.
Выборы президента Узбекистана пройдут 24 октября, 23 июля стартовала избирательная кампания. В соответствии с законодательством, выдвигать кандидатуры для участия в выборах президента могут только политические партии, зарегистрированные не позднее четырех месяцев со дня объявления избирательной кампании. Кроме "Адолат" речь также идет о демократической партии "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение"), Либерально-демократической, Экологической и Народно-демократической партии Узбекистана (НДПУ). По закону, все кандидаты должны были успеть пройти регистрацию для участия в выборах не позднее 19 сентября.

Источник - uz.sputniknews.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1631603460
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Кадровые перестановки
- Н.Нигматулин: в повестке дня Мажилиса – вопросы защиты прав ребенка
- О слабом государстве
- Казахстан теряет привлекательность как место для жительства - социолог
- С вакцинами очередной сюрприз
- Крымбек Кушербаев принял участие в церемонии награждения лауреатов национального конкурса "Мерейлі отбасы"
- Жамбылскую область с рабочим визитом посетила правительственная делегация во главе с заместителем Премьер-Министра РК Е. Тугжановым
- В Генпрокуратуре рассмотрены вопросы противодействия экономической контрабанде
- В Казахстане планируют построить новые заводы
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  