 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 14.09.2021
11:43  Скончался экс-замкомандующего ТуркВО генерал армии Виктор Казанцев
11:41  Почему за 20 лет Америка так и не смогла отомстить за теракты 11 сентября?
11:36  Газоснабжение Европы как многовекторная политическая игра, - Олег Никифоров
11:35  Талибы* заявили, что афганским женщинам нельзя работать с мужчинами
10:16  Мулла Барадар опроверг сообщения о своей гибели
10:14  Кабульские осечки Сталина. Как СССР трижды покорял Афганистан, - А.Гогун
10:11  Великолепная пятерка. УзбЦИК закончил регистрацию кандидатов в президенты

09:09  Блинкен: Узбекистан, Таджикистан и Пакистан обещали пропускать американцев из Афганистана
08:45  Япония+ЦентрАзия. На чем строится игра Токио в регионе, - Д.Борисов
08:43  Разливая солнце по бокалам: история и будущее узбекских вин, - А.Алиева
08:19  Ностальгия по СССР подошла к "точке возврата", - А.Желенин
08:10  В тбилисском Центре Лугара инкубировали вирус новой пандемии, - "СП"
07:49  Выяснилось, почему все талибы в жилетках. Мода пошла от англичан, - "МК"
07:46  Россия сделала ход МАГАТЭ. Как власти Ирана согласились возобновить переговоры по своей ядерной программе, - "Къ"
00:08  Цена вопроса. Как теракты 11 сентября 2001 года изменили американцев, - Михаил Таратута
00:05  Гастарбайтеров в РФ ждут цифровизация и коммерциализация
Понедельник, 13.09.2021
19:31  Азиатский излом. Борьба за Афганистан не прекращается, - Сергей Кожемякин
19:20  В Казахстане решили вырыть девять новых водохранилищ
19:15  Центральноазиатские беды, рекорды, проколы и приколы, - И.Джорбенадзе
18:57  Китай может завладеть технологическими тайнами Америки, - "НГ"
17:22  Талибы разрешили женщинам учиться: но есть нюансы
17:20  Президентские выборы и гордиев узел узбекской экономики. Поможет ли ЕАЭС? - А.Бурханов
16:27  "Упасть с американского самолета - это счастье": у Байдена отказали тормоза, - М.Ростовский
16:09  Член ЦентрИзбиркома Киргизии Эшимов схвачен за мошенничество в пользу партии "Кыргызстан"
15:44  Сериал "Импичмент: Американская история преступлений": скандал Клинтона и Левински в новом прочтении
15:04  Историк Нил Фергюсон: "Экономические последствия пандемии сопоставимы с последствиями мировой войны"
14:55  Казахстан теряет привлекательность как место жительства людей, - стат-данные
14:52  В каком ухе звенит? О слабо-"слышащем" Казгосударстве, - Д.Ашимбаев
14:43  До удара США по Ирану остались считанные дни: Что предпримет Россия?
14:40  НАТО пытается уйти от ответственности за сдачу Афганистана террористам
13:47  "Апокалипсис насекомых" происходит и в Швейцарии, - Le Temps
12:09  Партизаны-масудисты треплют талибов в северном Баглане
12:04  В Туркменистане на сбор хлопка принудительно отправляют трудовых мигрантов, алкоголиков и проституток
11:20  Китай пытается сдержать новую вспышку коронавируса в Путяне, - "МК"
11:01  Что такое инфодемия, - Валентин Катасонов
10:59  Фейк о разрушении мозга вакциной распространяют казахстанцы
10:38  Воскрес "погибший" пару лет назад лидер "Аль-Каиды" аз-Завахири. Или это клон?
10:34  Афганистан: "Большая игра" Сталина против Гитлера, - Ст.Тарасов
08:46  "Быстрого эффекта не будет": рос-эксперты оценили роль Китая в Афганистане
08:03  КырВыборы-2021 как политическая рулетка для кандидатов и их спонсоров, - Д.Подольская
07:57  Иран наконец-то к Новому году смастерит свою 1-ю ядерную бомбу
07:40  Китай опять стал источником коронавирусной угрозы, - Р.Фахрутдинов
03:33  Трижды по 6:4. Россиянин Д.Медведев выиграл теннисный US open
00:53  Турция диктует свои условия Киргизии, - В.Панфилова
00:37  Пакистан перебросит афганских боевиков в индийский Кашмир, - В.Скосырев
00:26  Талибы решили не церемониться, - К.Кривошеев
00:25  "Фантоматический генератор". Сбывшиеся предсказания Станислава Лема
00:01  Главные конспирологические версии трагедии в США 11 сентября
Воскресенье, 12.09.2021
20:58  Гегемон устал. Афган сломал Запад, - Александр Храмчихин
20:57  "Фашисты!" - поможет ли Турции запрещение курдского языка?
20:25  США уходят – проблемы множатся, - Владимир Иванов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Афганистан   | 
Мулла Барадар опроверг сообщения о своей гибели
10:16 14.09.2021

Один из основателей радикального движения "Талибан" и исполняющий обязанности вице-премьера правительства Афганистана Мулла Абдул Гани Барадар Ахунд в распространенном 13 сентября талибами аудиозаписи опроверг сообщения СМИ о своей гибели в результате перестрелки в президентском дворце в Кабуле.

Информация о гибели или тяжелом ранении Абдул Гани Барадара в результате конфликта между группировками талибов появилась накануне в соцсетях и СМИ Индии. В сообщениях говорилось о конфликте между различными фракциями движения "Талибан" (запрещено в Таджикистане и ряде других стран как террористическая организация) при распределении портфелей в афганском правительстве.

Абдул Гани Барадар назвал сообщения о своей гибели "ложью и фейком пропагандистских средств массовой информации". Один из лидеров талибов говорит, что последние несколько дней находился в рабочей поездке. "Где бы я сейчас не находился, чувствую себя хорошо. Все мои братья и друзья также живы и здоровы, - утверждает Абдул Гани Барадар. - СМИ всегда распространяют пропагандистские фейки. Поэтому, можете смело опровергать эти лживые сообщения. Я даю гарантию на 100 процентов, что между нами в руководстве движения нет никаких проблем".

Проверить подлинность аудиозаписи не представляется возможным.

Ранее официальный представитель катарского политического офиса "Талибан Мохаммад Сохаил Шахин также заявил, что сообщения о гибели или ранении заместителя главы временного правительства Афганистана Абдул Гани Барадара не соответствуют действительности.

15 августа 2021 года талибы вошли в Кабул и объявили о взятии под контроль большей части территории Афганистана. На днях талибы объявили о формировании "исламского правительства" Афганистана, главой которого стал Мохаммад Хасан, его заместителями – Абдул Гани Барадар и Абдул Салам Ханафи, а верховный лидер талибов Хайбатулла Ахундзада не стал занимать пост в кабинете министров.

Министр информации "эмирата" Забиулла Муджахид заявлял, что демократической системы в Афганистане не будет, политическая система будет базироваться на законах шариата.

В прошлом сообщалось, что верховный лидер "Талибан" Хайбатулла Ахундзаде был застрелен с близкого расстояния переодетым человеком, находящемся в группе его учеников в 2012 году. Но это сообщение было опровергнуто талибами. С началом пандемии COVID-​19 в 2020 году появились непроверенные сообщения о том, что Ахундзаде, вероятно, скончался от коронавирусной инфекции. Слухи были опровергнуты представителем Талибов в твиттере в июне 2020 года, в котором утверждалось, что Ахундзаде не заразился COVID-19.

Представители "Талибан" утверждают, что Хайбатулла Ахундзаде в настоящее время находится в своей резиденции в Кандагаре.

Источник - rus.ozodi.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1631603760
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Кадровые перестановки
- Н.Нигматулин: в повестке дня Мажилиса – вопросы защиты прав ребенка
- О слабом государстве
- Казахстан теряет привлекательность как место для жительства - социолог
- С вакцинами очередной сюрприз
- Крымбек Кушербаев принял участие в церемонии награждения лауреатов национального конкурса "Мерейлі отбасы"
- Жамбылскую область с рабочим визитом посетила правительственная делегация во главе с заместителем Премьер-Министра РК Е. Тугжановым
- В Генпрокуратуре рассмотрены вопросы противодействия экономической контрабанде
- В Казахстане планируют построить новые заводы
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  