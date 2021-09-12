Мулла Барадар опроверг сообщения о своей гибели

10:16 14.09.2021

Один из основателей радикального движения "Талибан" и исполняющий обязанности вице-премьера правительства Афганистана Мулла Абдул Гани Барадар Ахунд в распространенном 13 сентября талибами аудиозаписи опроверг сообщения СМИ о своей гибели в результате перестрелки в президентском дворце в Кабуле.



Информация о гибели или тяжелом ранении Абдул Гани Барадара в результате конфликта между группировками талибов появилась накануне в соцсетях и СМИ Индии. В сообщениях говорилось о конфликте между различными фракциями движения "Талибан" (запрещено в Таджикистане и ряде других стран как террористическая организация) при распределении портфелей в афганском правительстве.



Абдул Гани Барадар назвал сообщения о своей гибели "ложью и фейком пропагандистских средств массовой информации". Один из лидеров талибов говорит, что последние несколько дней находился в рабочей поездке. "Где бы я сейчас не находился, чувствую себя хорошо. Все мои братья и друзья также живы и здоровы, - утверждает Абдул Гани Барадар. - СМИ всегда распространяют пропагандистские фейки. Поэтому, можете смело опровергать эти лживые сообщения. Я даю гарантию на 100 процентов, что между нами в руководстве движения нет никаких проблем".



Проверить подлинность аудиозаписи не представляется возможным.



Ранее официальный представитель катарского политического офиса "Талибан Мохаммад Сохаил Шахин также заявил, что сообщения о гибели или ранении заместителя главы временного правительства Афганистана Абдул Гани Барадара не соответствуют действительности.



15 августа 2021 года талибы вошли в Кабул и объявили о взятии под контроль большей части территории Афганистана. На днях талибы объявили о формировании "исламского правительства" Афганистана, главой которого стал Мохаммад Хасан, его заместителями – Абдул Гани Барадар и Абдул Салам Ханафи, а верховный лидер талибов Хайбатулла Ахундзада не стал занимать пост в кабинете министров.



Министр информации "эмирата" Забиулла Муджахид заявлял, что демократической системы в Афганистане не будет, политическая система будет базироваться на законах шариата.



В прошлом сообщалось, что верховный лидер "Талибан" Хайбатулла Ахундзаде был застрелен с близкого расстояния переодетым человеком, находящемся в группе его учеников в 2012 году. Но это сообщение было опровергнуто талибами. С началом пандемии COVID-​19 в 2020 году появились непроверенные сообщения о том, что Ахундзаде, вероятно, скончался от коронавирусной инфекции. Слухи были опровергнуты представителем Талибов в твиттере в июне 2020 года, в котором утверждалось, что Ахундзаде не заразился COVID-19.



Представители "Талибан" утверждают, что Хайбатулла Ахундзаде в настоящее время находится в своей резиденции в Кандагаре.