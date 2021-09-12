Талибы* заявили, что афганским женщинам нельзя работать с мужчинами

11:35 14.09.2021

Самер Мустафа



Высокопоставленный представитель радикального движения "Талибан" (организация запрещена в России) Вахидулла Хашими заявил, что женщинам Афганистана нельзя работать вместе с мужчинами. Об этом сообщает Reuters.



Хашими отметил, что новое правительство Афганистана планирует реализовать в стране "свою версию шариата или исламского права". Сделать это планируется несмотря на давление со стороны международного сообщества.



Представитель талибов добавил, что "мужчины и женщины не могут работать вместе, им нельзя приходить в их офисы и трудиться в их министерствах".



Запрет на работу женщин с мужчинами будет также действовать в сфере СМИ и банковском деле, подчеркнул Хашими. По его словам, талибам "понадобятся женщины", но у них будут свои больницы, отдельные университеты и школы, а также медресе (мусульманское религиозно-просветительское и учебное заведение).



Ранее талибы объявили, что афганские университеты будут разделены по половому признаку, а студенток обяжут носить исламскую одежду.



Новый министр образования Афганистана Абдул Баки Хаккани подчеркнул, что девушки будут вынуждены носить хиджаб, но не уточнил, следует ли студенткам прикрывать лица.



* Организация запрещена в России