Газоснабжение Европы как многовекторная политическая игра, - Олег Никифоров

11:36 14.09.2021 Газоснабжение Европы как многовекторная политическая игра



США не отказались от попыток препятствовать эксплуатации "Северного потока – 2"



Олег Никифоров

Ответственный редактор приложения "НГ-Энергия"



Схема газотранспортных магистралей России для европейского экспорта.

Схема подготовлена Михаилом Митиным



Неожиданно холодная зима и весьма жаркое лето в Европе резко увеличили потребление голубого топлива.



Проблема газоснабжения Европы давно уже вышла за рамки споров о "Северном потоке – 2". И если некоторые эксперты, отталкиваясь от стратегии Еврокомиссии – превратить Европейский континент к 2050 году в климатически нейтральный, – вообще делают вывод о возможности добиться для Германии полного покрытия энергоспроса за счет возобновляемой энергии, то реальность выглядит другой. Речь идет о работе, подготовленной группой экспертов Немецкого института экономики (DIW Berlin) о полном покрытии спроса в Германии на электроэнергию за счет преимущественно ветра и солнца. В ней рассматриваются различные сценарии, но не называется срок их реализации. А именно это важно, поскольку, как отмечало в начале этого года Международное энергетическое агентство (МЭА), инвестиции в разведку новых месторождений ископаемого топлива должны прекратиться, если мир хочет достичь нулевых выбросов к 2050 году. Этот пассаж опубликовало не так давно агентство Bloomberg с указанием на его известную рискованность. Оно приводит слова заместителя генерального директора российского экспортера СПГ ПАО "НОВАТЭК" Марка Джетвея о том, что "отсутствие капитальных вложений в будущие газовые проекты не только не ускорит энергетический переход, но приведет нас к неизбежному энергетическому кризису". Но кризис недопроизводства, в данном случае газа, уже наступает. Как пишет тот же Bloomberg, "уже сейчас во всем мире появились признаки того, что поставок не хватит:



– не считая масштабного расширения в Катаре, новые экспортные проекты СПГ с начала 2020 года практически не двигаются;



– конечные потребители неохотно участвуют в проектах по разведке и добыче нефти и не горят желанием подписывать долгосрочные контракты на поставку из-за неопределенности вокруг правительственных усилий по сокращению выбросов;



– компании по добыче сланцевого газа не откликаются немедленным наращиванием добычи, поскольку на них давят инвесторы, чтобы те ограничили расходы и не создавали нового перенасыщения. К тому же застопорились ключевые трубопроводные проекты".



Действительно, наблюдается парадоксальная ситуация. Сейчас во всем мире наблюдается рост спроса на газ, и это обусловлено выходом мировой экономики из кризиса, связанным с преодолением пандемии коронавируса. Обычно высокий спрос стимулирует приток инвестиций в новые экспортные мощности. Но этого сегодня не происходит – наблюдается лишь рост цен. Но серьезный фактор роста газовых цен – нехватка свежего капитала для увеличения поставок, считает Bloomberg. Растущие антигазовые настроения и повышенное внимание к выбросам грязного метана приостановили реализацию проектов и вынудили крупные энергетические компании пересмотреть свои планы.



Применительно к Европе в настоящее время главной проблемой является бурный рост цен на голубое топливо в связи его дефицитом. Ряд немецких изданий попытались обвинить в создании искусственного кризиса недопоставок газа "Газпром". Так, русскоязычное издание Deutsche Welle (DW) отмечает, что "в Германии пришли к выводу: Россия искусственно создает дефицит газа в ЕС ради скорейшего ввода в строй "Северного потока – 2". Некоторое время тому назад мне довелось беседовать с венгерским дипломатом, с которым я уже несколько лет обсуждаю газовую проблематику. Венгры, которые вскоре будут получать свой газ через "Турецкий поток", также обеспокоены тем, как будут идти поставки дальше и не является ли возникший в Европе дефицит газа игрой "Газпрома" на повышение цен, причем в ущерб себе. Напомним, что в начале июня о поставках через "Турецкий поток" договорилась с Россией и Венгрия, которая раньше могла импортировать газ только через территорию Украины. Однако теперь станет возможным и турецкий транзит – в июле были завершены работы на участке газопровода, соединившем Венгрию и Сербию, поставки должны начаться с 1 октября. В будущем газ из "Турецкого потока" должен дойти и до Австрии.



Доводы в пользу этой теории звучат такие: мол, "Газпром" не воспользовался на время остановки своих газопроводов на плановое техобслуживание предложением украинцев и поляков бронировать дополнительные мощности, а предпочел опустошать подконтрольные ему европейские газохранилища. Так, в Германии у оператора Astora, который контролирует российская компания, хранилища заполнены на 13%, в то время как у других операторов уровень в среднем составляет 63%. Как отмечает DW, сомнений больше нет: предстоящей осенью Евросоюз подойдет к началу отопительного сезона с чрезвычайно низкими запасами в подземных хранилищах газа (ПХГ). В частности, в Австрии, где находится принципиально важный для российского газового экспорта хаб в Баумгартене, они заполнены пока всего на треть, хотя привычный для начала августа уровень составляет примерно две трети. Наполовину пусты, что тоже крайне необычно, ПХГ в Германии, в значительной мере контролируемые "Газпромом". ФРГ обладает самыми большими во всем ЕС мощностями для хранения природного газа.



Если раньше аналитики предсказывали падение цен осенью, то сейчас фьючерсы на газ превышают 500 долл. вплоть до второго квартала 2022 года. И это притом, что европейские хранилища пока пусты, а насколько морозной будет зима – никто не знает. DW ссылается на независимого берлинского эксперта по газовому рынку Германии и ЕС Хайко Ломана: "Не хочу распространять страшилки, но нынешнюю ситуацию комфортной никак не назовешь. До зимы заполнить используемые "Газпромом" хранилища целиком уже точно не удастся". Правда, после объявления "Газпромом", что "Северный поток – 2" будет запущен до конца текущего года, цены на газ в Европе несколько пошли вниз. На самом деле все дело в условиях бронирования дополнительных мощностей и транспортировки газа через украинские и польские ГТС, которые невыгодны "Газпрому", да и контракты, заключенные ранее, пока не истекли. Например, из выставленных Оператором газотранспортной системы Украины 15 млн куб. м в сутки российская компания выкупила только 0,65 млн. В прошлые месяцы "Газпром" приобретал все 15 млн куб. м дополнительной прокачки.Согласно текущему контракту, "Газпром" обязан платить за поставку 40 млрд куб. м в год, это 109 млн куб. м в сутки. При желании компания может бронировать дополнительные гарантированные мощности, а потом и прерываемые. Второй опцией, несмотря на несколько аукционов украинской стороны, Россия не пользовалась никогда. Но главное – откуда брать газ?



Сколько газа осталось в России



Известно, что Уренгойское месторождение газа, запасы которого превышают 10 трлн куб. м и которое подпитывает и украинскую ГТС, и ГТС Ямал–Европа, а также поставляет газ потребителям Северо-Западного региона России, да и снабжает газом трубопровод "Турецкий поток", эксплуатируется с 1978 года. С тех пор там было добыто 7 трлн куб. м газа. Понятно, что запасы месторождения не бесконечны и поставщики должны точно рассчитывать свои поставки. Поэтому и началась разработка новых месторождений газа на Ямале, который через не так давно запущенный газопровод Бованенково–Ухта (суммарная производительность двух ниток – 115 млрд куб. м) может подпитывать и газопровод Ямал–Европа, идущий через Белоруссию и Польшу. Да и через Белоруссию имеется ответвление от газопровода Ямал–Европа до газопровода, примыкающего к украинской ГТС. Но поставки газа через промежуточные страны менее выгодны в финансовом плане, чем прямые поставки через "Северный поток" и "Северный поток – 2". К тому же данные сухопутные маршруты длиннее, чем морские.



Отсюда и предположение немецких СМИ, что, искусственно создавая дефицит, "Газпром" обеспечивает своему трубопроводному проекту "Северный поток – 2" хорошую стартовую позицию.



Таким образом, затеянную "Газпромом" игру немецкие СМИ восприняли как недвусмысленный сигнал: крупнейший поставщик газа в ЕС, контролирующий примерно 40% рынка, уже нынешней осенью и зимой (начиная с четвертого квартала) твердо намерен снабжать европейских клиентов главным образом по своим двум трубопроводам на Балтике (первый и второй "Северные потоки"), сведя до минимума поставки по прежним транзитным маршрутам.



Из этого сигнала, пишет DW, Евросоюзу, видимо, следует сделать вывод, что надо как можно быстрее выдавать разрешение на полномасштабную эксплуатацию фактически достроенного "Северного потока – 2". Ведь в случае холодной зимы – тем более если она наступит довольно рано – газа при недостаточно заполненных хранилищах может и не хватить. Иными словами, речь, похоже, идет об откровенном давлении со стороны Москвы, хотя к слову "шантаж" немецкие СМИ (пока) не прибегают.



Но что может ждать Европу? "Когда и сколько газа на каких (предварительных) условиях потечет, предсказать трудно", – предупреждают эксперты берлинского Фонда науки и политики (SWP), ведущего немецкого научного института, консультирующего по внешнеполитическим вопросам как правительство и парламент Германии, так и Евросоюз. В статье, опубликованной на немецком и английском языках в конце июля 2021 года после достигнутой Берлином и Вашингтоном договоренности по "Северному потоку – 2", они предупреждают: теоретически разрешение на эксплуатацию газопровода может поступить лишь в феврале 2022 года, если исходить из чисто юридических процедур. Но встает вопрос: будет ли этот срок выдержан?



Все дело в том, что политическое противодействие проекту со стороны таких влиятельных организаций, как Конгресс США, или таких стран Евросоюза, как Польша, не ослабевает, и действующий президент США Байден, как и немецкие политические лидеры, вынужден с этим считаться. Иначе чем можно объяснить, к примеру, назначение Амоса Хохштейна новым спецпосланником США по "Северному потоку – 2"? Амос Хохштейн – человек из команды Джона Керри, бывшего госсекретаря, а ныне – спецпредставителя президента США по вопросам климата. Хохштейн – американский бизнесмен, бывший дипломат, лоббист и эксперт по национальной безопасности и энергетике. Он работал в Конгрессе США, в администрации Барака Обамы при госсекретарях Клинтон и Керри. В 2011 году был назначен заместителем помощника государственного секретаря и специальным посланником и координатором по международным вопросам энергетики. Он давно знаком с Байденом и работал его советником, когда тот был вице-президентом. Но в данном случае ключевым моментом будет то, что Хохштейн – бывший член наблюдательного совета украинского "Нафтогаза", из которого он ушел в отставку в октябре 2020-го. Судя по всему, с одной стороны, он будет приглядывать за исполнением условий американо-германской сделки, а с другой – при случае может серьезно затормозить реализацию тех самых юридических процедур последнего этапа введения "Северного потока – 2" в строй. Во всяком случае, именно в контроле за соблюдением Германией, как считает Welt, договоренностей саммита Байден–Меркель на сегодня заключаются функции Хохштейна, хотя еще в апреле, до последней встречи двух лидеров, его называли "убийцей газопровода" за его неприязненное отношение к "Северному потоку – 2". Впрочем, новые санкции против газопровода, объявленные как раз в день прощального визита в Москву уходящего с политической сцены немецкого канцлера Ангелы Меркель, более чем символичны. Ведь на встрече с российским президентом Владимиром Путиным речь шла как раз о "Северном потоке – 2". Соединенные Штаты ввели 20 августа санкции против двух россиян по газопроводу "Северный поток – 2", заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Речь идет о двух лицах и одном, а по некоторым данным, двух судах. Правда, все подвергнутые санкциям находятся в российской юрисдикции.



"Сегодняшний отчет согласуется с продолжающимся противодействием Соединенных Штатов газопроводу "Северный поток – 2", – отметил Блинкен.



Перспективы нового газопровода: благоприятный и неблагоприятный сценарии



Сейчас новый газопровод сталкивается с двумя проблемами. Первая – это сертификация. Пока неясно, кто проведет сертификацию нового газопровода, поскольку в январе норвежская фирма Det Norske Veritas (DNV) из-за санкций США вышла из проекта, напоминают эксперты SWP. Однако они допускают, что "напряженная ситуация на рынке будет способствовать быстрой технической сертификации и скорейшей (предварительной) сдаче в эксплуатацию "Северного потока – 2". Добавим: если в игру не вступит Хохштейн на стороне противников этого проекта. Но в SWP тем не менее не исключают, что рискованная игра "Газпрома" с полупустыми газохранилищами увенчается успехом и ЕС под давлением обстоятельств (и Москвы) в экстренном порядке даст зеленый свет сразу двум новым ниткам на Балтике.



Это был бы самый благоприятный для России сценарий. Но возможны и другие. Самый неблагоприятный для "Газпрома" состоял бы в том, что сформированное после выборов 26 сентября новое правительство Германии (если оно будет контролироваться "Зелеными") примет политическое решение заблокировать проект или объявит мораторий на его ввод в строй, а в Азии упадет спрос на сжиженный газ, и высокие цены в Европе вызовут мощный приток СПГ, в результате чего российский газ потеряет прежнюю долю рынка.



Но возможны и промежуточные сценарии. Например, "Газпром" получает от ФРГ и ЕС разрешение использовать только половину новой трубы. Правда, принадлежащая "Газпрому" швейцарская компания Nord Stream 2 AG добивается признания ее независимым оператором газопровода. Это нужно для того, чтобы вывести "Северный поток – 2" из-под действия Третьего энергопакета ЕС, поскольку в противном случае российский концерн сможет использовать мощности газопровода лишь наполовину (только одну из двух ниток). На принятие соответствующего решения и его согласование с Еврокомиссией закон отводит немецкому регулятору, Федеральному агентству по сетям, многомесячные сроки.



Но даже в случае неудачи с иском опять-таки возможны варианты: российский концерн либо в дополнение к одной нитке "Северного потока – 2" срочно бронирует транзитные мощности в Украине и/или Польше, чтобы удовлетворить высокий зимний спрос и поскорее обеспечить надлежащее заполнение европейских ПХГ, либо этого не делает, обрекая рынок Европы на высокие цены, но и повышая тем самым его привлекательность для поставщиков СПГ со всего мира.



Энергетическая безопасность Европы вызывает сомнения



Короче, европейскому рынку газа предстоят по меньшей мере несколько месяцев крайней неопределенности. Эксперты SWP прогнозируют, что "безопасность поставок может стать этой осенью и зимой важной темой". Но это означает, что в Евросоюзе автоматически с новой силой разгорится и дискуссия об энергетическом сотрудничестве с Россией, о степени зависимости от российского газа и, вполне вероятно, о том, не было ли стратегической ошибкой предоставление "Газпрому" в 2014 году контроля над особо крупными газохранилищами в Германии.



"Некоторые люди, хорошо знающие "Газпром", стали сомневаться, в полной ли мере менеджмент этого концерна, в котором в последние годы идет смена поколений, осознает возможные политические последствия тех или иных своих действий", – указывает в беседе с DW Хайко Ломан. В прошлом, по его словам, западноевропейские партнеры "Газпрома" неустанно повторяли мантру о безоговорочной надежности этого поставщика. Теперь, отмечает немецкий эксперт по газовому рынку Германии и ЕС, у некоторых его собеседников возникает впечатление, что не все в российском концерне являются безусловными приверженцами давних взаимных обязательств, а это создает ощущение, что появились новые риски. Источник - НГ

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