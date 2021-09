Почему за 20 лет Америка так и не смогла отомстить за теракты 11 сентября?

11:41 14.09.2021 Боль нации.



11 сентября 2001 года - день, навсегда изменивший Соединенные Штаты. Два пассажирских самолета, угнанные террористами "Аль-Каиды" (террористическая организация запрещена в РФ), врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Еще один лайнер рухнул на здание Пентагона, а четвертый разбился в Пенсильвании. Чтобы отомстить организаторам теракта и предотвратить новые трагедии, США начали масштабную кампанию по борьбе с терроризмом. "Лента.ру" поговорила с очевидцами терактов и военными, служившими в Афганистане, чтобы выяснить, как события 11 сентября навсегда изменили мир и почему борьба с терроризмом не принесла желаемого результата.



Трагедия всей нации



Хотя со дня катастрофы, унесшей жизни почти трех тысяч человек, прошло два десятка лет, воспоминания о серии террористических атак до сих пор будоражат общественность. Самолеты врезаются в небоскребы, люди прыгают из окон, все вокруг горит - эти кадры навсегда врезались в память американцев, которым пришлось пережить тот день.



Адвокат и член благотворительных фондов Энн-Мари Принципе, чудом пережившая атаку, помнит, что утро 11 сентября было ясным и солнечным. Когда в 8:46 первый самолет - рейс American Airlines, угнанный террористами, - врезался в первое здание, она даже не поняла, что случилось. Энн-Мари увидела лишь второй самолет, рейс United Airlines, врезавшийся во вторую башню в 9:03. "В тот момент я поняла, что это никакая не случайность. Это была настоящая атака", - рассказывает выжившая.



18 000

человек

могло находиться в зданиях Всемирного торгового центра в момент атаки



Большую часть из тех, кто был внутри, удалось эвакуировать еще до обрушения. Многие возвращались обратно, прямо в пекло: они хотели спасти тех, кто не мог выбраться. Некоторые очевидцы вспоминают: время будто остановилось, в воздухе застыли обломки, пыль и люди, летящие вниз из окон...



В 9:58 обрушилась Южная башня, спустя полчаса, в 10:28, - Северная башня



Здания башен складывались под собственным весом, как карточные домики, превращаясь в братские могилы. В тот день в Нью-Йорке погибли 2066 человек. Всего теракты унесли жизни 2977 человек (не считая террористов). 412 из них были сотрудниками экстренных служб.



"Я помню, как пробиралась сквозь облако пыли и пепла, мимо обломков и человеческих тел... Я оглянулась по сторонам и провела воображаемую линию: с одной стороны - те, кто еще могут выжить, с другой - трупы", - вспоминает сотрудница пожарной службы Эдрианн Уолш, которая принимала участие в спасательной операции и стала свидетелем крушения Северной башни.



Произошедшее спровоцировало хаос в США. Все коммерческие авиарейсы отменили, посадку самолетов на территории страны запретили (кроме внутренних рейсов, уже находившихся в воздухе), крупные города патрулировали истребители ВВС и Национальной гвардии. Поступали сообщения и о других терактах, которые оказывались ложными.



Многие из тех, кто выжил, столкнулись с серьезными заболеваниями: из-за взрывов бетон, стекло, асбест, электронное оборудование и предметы мебели были измельчены в пыль, эту токсичную смесь вдыхали и сотрудники экстренных служб, и простые граждане. Для спасателей, работавших на месте трагедии, риск заболеть раком щитовидной железы до сих пор на 219 процентов выше, чем у простых американцев.



С момента теракта от осложнений, которые связывают с токсичным отравлением, умерли свыше двух тысяч человек.



Более 3,6 тысячи выживших рассказали о том, что столкнулись с посттравматическим стрессовым расстройством. Среди других серьезных проблем, выявленных у пострадавших - бессонница, тревожность, депрессия. С ними сталкиваются даже те, кто оказывает психологическую помощь выжившим и родственникам погибших.



Война без конца



Вечером 11 сентября президент США Джордж Буш-младший обратился к нации и пообещал нанести сокрушительный удар по терроризму. Тогда его рейтинг взлетел до 90 процентов.



Эти акты терроризма были призваны деморализовать и напугать нас, посеять хаос в Америке. Но этого не произошло, потому что мы сильны... Америка вместе со своими друзьями и союзниками объединяется со всеми, кто хочет мира и безопасности на земле. Вместе мы выиграем войну против терроризма



Ветеран войны в Афганистане Мэтт Смит, дважды служивший в этой стране (в 2003 и 2007 годах), вспоминает, что увидел кадры с места теракта 11 сентября по телевизору. "На тот момент я уже служил в армии, но не от большого желания - просто хотел получить преимущества, которые предоставляли военным. Но когда я стоял и смотрел, как башни Всемирного торгового центра рушатся у меня на глазах, то понял: я должен служить своей стране", - сказал он в беседе с "Лентой.ру".



В организации терактов власти США обвинили лидера "Аль-Каиды" Усаму бен Ладена. Тот отверг все обвинения и скрылся в Афганистане. Тогда Буш-младший выдвинул ультиматум властям страны: либо они выдают бен Ладена и других боевиков, причастных к 9/11, либо готовятся к серьезным последствиям. Кабул отказался экстрадировать "террориста номер один", и тогда американские власти применили силу.



7 октября 2001 года США при поддержке Великобритании начали военную операцию "Несокрушимая свобода". Задача звучала лаконично - уничтожить все базы террористов на территории Афганистана и захватить лидеров "Аль-Каиды". На то, чтобы отомстить за 9/11, ушло почти десять лет. 2 мая 2011 года американские спецназовцы наконец выследили и убили бен Ладена. Правда, не в Афганистане, а в соседнем Пакистане. И хотя его ликвидация должна была стать финальной точкой всей кампании, на этом война не закончилась.



Помимо ликвидации ячеек "Аль-Каиды" Вашингтон занимался переустройством Афганистана. Правительство "Талибана" (движение запрещено в России), правившее с 1996 по 2001 год, пало после вторжения войск США, и американцы занялись зачисткой оставшихся боевиков и помощью новому правительству.



Дэвид Вайсман служил в Афганистане в 2006-2007 годах, а также в 2010-2011 годах. В беседе с "Лентой.ру" он рассказал, что на войне прежде всего занимался защитой военного священника (капеллана) - как правило, они работают в горячих точках и общаются как с солдатами, так и с местными жителями.



"Однажды мы были на базе у города Калат, капеллан был в бараке, общался с местными военными. Вдруг - шум выпускаемых ракет, прямо у лагеря... Пули проносились буквально над головой, наш лагерь пытались обстрелять, ракеты разрывались в 50 метрах от меня. Я впервые так ясно почувствовал, что могу умереть, что стал мысленно прощаться с родными", - вспоминает Вайсман.



С 2014 года страны НАТО и США стали постепенно сокращать контингент в стране. Весной 2021-го американский президент Джо Байден объявил об окончательном завершении операции и эвакуации всех солдат. Это спровоцировало всплеск террористической активности и стало началом наступления "Талибана". В считанные месяцы боевикам удалось захватить большую часть Афганистана. США еще даже не успели начать вывод войск, а талибы уже захватывали населенные пункты, заставляя местные власти и военных с позором отступать в столицу. Но 15 августа пал и Кабул, а спустя несколько недель талибы объявили о создании нового правительства.



Страны НАТО опасались, что не успеют вывести войска в оговоренные с талибами сроки - до 31 августа. Боевики угрожали, что в таком случае иностранцы навсегда останутся в Афганистане, и подкрепляли слова делом, нападая на тех, кто сотрудничал с США и НАТО. Если 20 лет назад вторжение в страну началось с триумфального свержения талибов, то теперь иностранцы с позором бежали домой. Воспользовавшись хаосом, террористы из "Исламского государства" (запрещено в РФ) устроили теракт возле аэропорта Кабула. Погибли по меньшей мере 169 афганцев и 13 американских военнослужащих.



778

миллиардов долларов

составили траты США с октября 2001 года по сентябрь 2019 года на военное вмешательство в Афганистан



В разговоре с "Лентой.ру" ветеран Джошуа Кликман заявил, что американские власти могли бы избежать и этой атаки, и других позорных событий, связанных с эвакуацией, если бы не наращивали военное присутствие в Афганистане последние 20 лет. В некоторые годы численность войск США превышала 100 тысяч человек.



"Я думаю, когда власти США отправили в Афганистан еще больше военных, это стало началом конца... Они оправдывали это желанием помочь афганцам, восстановить страну - в общем, сделать все за них. Но мы только настроили местных против себя: это же военная операция, так что афганцы воспринимают наше участие враждебно", - убежден Кликман.



В результате терактов 2001 года боевикам удалось не только запугать американцев и посеять хаос в стране, но и навсегда изменить ход истории. Власти США пошли на кардинальное изменение внешней политики, чтобы отомстить, и начали серию кампаний в странах Ближнего Востока и в Афганистане. Но это не избавило американцев от кошмарных воспоминаний и не предотвратило повторные атаки.



Напротив, война унесла даже больше жизней, чем погибло в башнях-близнецах: с 2001 года в Афганистане были убиты более 3500 солдат НАТО, в том числе 2400 американцев. 41 процент тех, кто служил в Исламской республике и других горячих точках региона, теперь инвалиды.



Если проигрывать, то некрасиво



Глядя на то, как американцы спешно покидают аэропорт Кабула, а местные афганцы пытаются привязать себя к шасси, лишь бы спастись от талибов, многие военные впадают в депрессию и начинают всерьез сомневаться в том, что их работа принесла пользу. Ветеран Афганистана Мэтт Смит, который теперь работает в программе помощи ветеранам Hope for the warriors, рассказал о росте обращений за психологической помощью на фоне последних событий.



Психиатры опасаются, что разочарование, связанное с обстоятельствами ухода американцев из Афганистана, может спровоцировать рост суицидов среди ветеранов.



Сам Смит убежден: война не была напрасной, поскольку, благодаря интервенции, бывшему правительству Исламской республики удалось сформировать сильную армию и восстановить порядок в стране. "Конечно, на войне всегда происходят ужасные вещи... Но я провел так много времени, тренируя своих ребят, что нам всегда удавалось отбить [атаки]. И официальная афганская армия делала то же самое, это сильные бойцы. Во время службы я был уверен, что эти афганцы всегда помогут в трудную минуту", - вспоминает он.



Однако даже такая важная работа как обучение военных и развитие демократических институтов не привела к результату, убежден исследователь Школы востоковедения и африканистики Лондонского университета (SOAS) Сараджуддин Исар. В разговоре с "Лентой.ру" эксперт напомнил, что афганскую армию называли боеспособной, но она пала практически моментально.



Свобода слова и самовыражения в Афганистане процветали благодаря интервенции иностранных войск и колоссальным финансовым вложениям. Но все это оказалось неустойчиво. США дали афганцам рыбу, но не научили их рыбачить

Сараджуддин Исар

исследователь Школы востоковедения и африканистики Лондонского университета



Кроме того, помощь Вашингтона не обеспечила Афганистану экономической стабильности. Эксперт ожидает, что скоро в стране вырастут инфляция и доля безработных. По прогнозам ООН, местных жителей скоро ждет гуманитарная катастрофа: в следующем году более половины всех детей в возрасте до пяти лет будут недоедать. Последние десятилетия страна была очень зависима от природных ресурсов и гуманитарной и финансовой помощи из-за рубежа - в 2019 году ее общая сумма составила почти четверть валового национального дохода страны. Теперь афганцам практически не на что рассчитывать.



"Если страна не хочет демократии, если она не хочет защитить себя от террористов, зачем ей помогать? 20 лет войны обошлись Америке в тысячи убитых... Я не хочу винить политиков, но, да, я очень зол, что все это происходит", - возмущается Вайсман.



Кликман соглашается: масштабное присутствие военных США только поставило их жизнь под угрозу. "[После терактов в аэропорту Кабула] многие призывают американские власти вернуться в Афганистан. Мол, надо снова ввести войска и отомстить. Я на такое обычно смеюсь и отвечаю: "Мы 20 лет пытались отомстить, вы правда думаете, что это хорошая идея?"", - рассуждает ветеран.



Итогом трагедии 20-летней давности, произошедшей солнечным утром в Нью-Йорке, стала еще одна трагедия на другом конце света. Вряд ли власти США ожидали, что попытка отомстить за 9/11 обернется еще большими потерями, иначе они бы не вводили войска в Афганистан.



Справедливости ради, утверждать, что кампания прошла впустую, тоже нельзя: целое поколение афганцев узнало, что такое демократия, и теперь сможет бороться за нее. Кроме того, формальная цель военного вмешательства достигнута - Усама бен Ладен мертв, и террористы не решаются вновь нападать на США.



Однако отделаться от ощущения, что кровопролития можно было избежать, невозможно, отмечает Кликман.



Путь к миру не должен лежать через жестокость. Надо отвечать на насилие добром, хотя это и больно, и неприятно... Всегда есть место для милосердия и прощения

Джошуа Кликман

ветеран США



За 24 года службы Кликман успел побывать и в других горячих точках, например, Ираке. Он признался, что устал от войны. Теперь он дьякон в Римско-католической епархии города Роли (штат Северная Каролина).



Другие ветераны Афганистана выбирают иные способы борьбы с воспоминаниями об ужасах войны. Например, с помощью алкоголя или наркотиков. Мэтт Смит рассказал, что таким образом некоторые ветераны пытаются вернуться к нормальной жизни: многие страдают от посттравматического синдрома и депрессий.



Согласно подсчетам Costs of War Project, с 2001 года в результате суицидов умерло в четыре раза больше американских военных, чем на поле боя: 30 177 против 7057.



"Инвалидность, черепно-мозговые травмы, другие заболевания и расстройства - все это влияет на то, как быстро человек может вернуться к нормальной жизни", - пояснил Смит. Из-за таких болезней воздействие 20-летней афганской войны будет ощущаться еще долгие годы.



"Я часто спрашиваю себя: ради чего мы провели в этой стране 20 лет? Ради чего наши солдаты гибли, ради чего ветераны совершают самоубийства и страдают от психических расстройств? И я не могу найти ответ. 20 лет на то, чтобы все наладить, ушли впустую. Зачем Буш вообще отправил туда войска? Он что, не мог убить бен Ладена без этого?" - рассуждает Вайсман.



Валентина Шварцман

Елизавета Наумова Источник - Lenta.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1631608860

