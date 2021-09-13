 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Ракето-фобия. Главари-правители Талибского эмирата попрятались по каким-то схронам
12:48 14.09.2021

Загадочное исчезновение лидеров талибов вызвало слухи об их смерти
"Без вести пропали" высокопоставленные руководители новой власти Афганистана

В Афганистане и за его пределами роятся слухи о судьбе "пропавших без вести" лидеров движения "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация), захватившего власть в стране. Лидер группировки мулла Хайбатулла Ахундзаде и объявленный одним из руководителей нового правительства мулла Абдул Гани Барадар, не появляются на публике, что порождает множество вопросов.

"Без вести пропали" высокопоставленные руководители новой власти Афганистана

Два высокопоставленных лидера талибов исчезли из поля зрения общественности, что заставило некоторых афганцев усомниться в том, живы ли верховный лидер радикально-исламистской группировки и новый заместитель премьер-министра Афганистана.

Как отмечает The Guardian, верховный лидер талибов мулла Хайбатулла Ахундзада не появлялся на публике уже месяц после того, как боевики захватили контроль над Афганистаном. Представителю талибов пришлось официально опровергать слухи о его смерти.

Мулла Абдул Гани Барадар, одно из самых известных лиц талибов, также "пропал без вести". Вопросы о том, все ли в порядке с главой политического офиса "Талибана" и ключевой фигуры в мирных переговорах начали расти после того, как его не видели на публике в течение нескольких дней.

В Кабуле начали бродить слухи, что мулла Барадар был убит или тяжело ранен в стычке с другим высокопоставленным лицом "Талибана" во время спора о том, как распределить министерские должности в новом правительстве Афганистана.

Официальные попытки в понедельник развеять слухи, похоже, еще больше усугубили загадку. "Талибан" опубликовал фотографии рукописной записки одного из заместителей муллы Барадара, в которой говорилось, что тот находится в Кандагаре, а затем поделился аудиосообщением, якобы исходящим из Барадара, на фоне старых фотографий. Отсутствие видео с новым вице-премьером вызвало у афганцев еще больше вопросов, поскольку взявший власть в стране "Талибан" больше не является скрывающейся от преследования мятежной группировкой, а лицо муллы Барадара хорошо известно благодаря его роли на международных переговорах.

Официальный представитель Сухайля Шахина опроверг в Твиттере слухи о гибели или ранении талибского деятеля: "Мулла Барадар, заместитель премьер-министра Исламского Эмирата Афганистан, в голосовом сообщении отверг все утверждения о том, что он был ранен или убит в ходе столкновения. Он говорит, что это ложь и абсолютно безосновательно".

Видео и фото, также опубликованные в Интернете, якобы показывающие муллу Барадара в Кандагаре, не содержали ничего, что могло бы подтвердить, когда именно они были сделаны.

Репутация группировки, возможно, подпитывала конспирологические теории. Смерть лидера-основателя талибского движения муллы Мохаммада Омара скрывалась в течение двух лет, и все это время талибы продолжали делать заявления от его имени.

По данным Сети аналитиков Афганистана, мулла Барадар уже считался проигравшим во внутренних спорах талибов по поводу формирования нового правительства.

Из трех человек, которые были заместителями верховного лидера группы до падения Кабула, мулла Барадар был единственным, кому не удалось добиться крупного министерства. Военный лидер Якуб Омар, сын лидера-основателя группировки, получил министерство обороны, а Сираджуддин Хаккани – министерство внутренних дел.

Сеть аналитиков Афганистана также предполагала, что отсутствие муллы Хайбатуллы Ахундзаде на всех публичных и частных мероприятиях почти через месяц после падения Кабула может свидетельствовать о том, что его уже нет в живых. Аналитики отмечают, что даже затворник мулла Омар несколько раз появлялся на публике, правда, не на видео, когда он правил страной. Сюда входили встречи с иностранными официальными лицами, а также выступления по радио и интервью.

"Поэтому было бы странно, если бы Хайбатулла, теперь, когда движение у власти, был жив и все еще сохранял такое уединение. На данный момент он, кажется, функционирует как символическое номинальное лицо, которое может объединять, не появляясь и не говоря ни слова", – считают аналитики.

Андрей Яшлавский

Источник - московский комсомолец
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1631612880
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