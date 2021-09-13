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Причуды Казвакцинации. Своя вакцина прокисает, зато закупаем иностранную, - А.Бектенова
13:26 14.09.2021

С вакцинами очередной сюрприз
Президент Токаев в своем Послании поручил закупать вакцины, зарегистрированные и одобренные ВОЗ. Тем самым, Спутник и QazVac остаются не у дел

Алма Бектенова, 10 сентября 21

Президент Токаев в своем Послании поручил закупать вакцины, зарегистрированные и одобренные ВОЗ. Тем самым, Спутник и QazVac остаются не у дел.
"Необходимо быстро закупать вакцины, зарегистрированные в ВОЗ, подготовить всю систему здравоохранения к системе устойчивой вакцинации, построить национальную систему профилактики биологической безопасности. Это предусмотрено в соответствующем законопроекте, прошу парламент принять это законопроект до конца сессии", - вот, что дословно сказал Касым-Жомарт Токаев.
Это заявление порождает множество вопросов, которые правильней адресовать не главе государства, а Минздраву. За время пандемии было множество попыток медицинских властей спрятаться за власти административные, прямого неисполнения указов Президента, увиливания и даже попыток опровергнуть слова Касым-Жомарта Токаева.
Но на этот раз Минздраву все же придется объясниться. Судя по недавно утвержденному Правительством общенациональному плану по Посланию Президента министерство здравоохранения действительно планирует "Ускорение закупа зарегистрированных ВОЗ вакцин", а именно - CoronaVac, рекомендованная ВОЗ 1 июня 2021 года, Vero Cell, рекомендованная ВОЗ 7 мая 2021 года и Pfizer/BioNTech, рекомендованная ВОЗ 31 декабря 2021 года.
Что в этой ситуации должны думать те 95% казахстанцев, вакцинированных Спутником, привезенным в страну по официальным каналам, официально и настойчиво рекомендованным Минздравом для массовой вакцинации? Смогут ли они рассчитывать на бустерную дозу российской вакцины, на Спутник Лайт? Судя по действиям Минздрава, эти препараты закупать не будут.
Но, позвольте, только в июле появилось сообщение о том, что в Казахстане официально зарегистрировали российскую однокомпонентную вакцину "Спутник Лайт". "Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявляет о регистрации российской однокомпонентной вакцины против коронавируса "Спутник Лайт" Министерством здравоохранения Республики Казахстан", - такова официальная информация.
Эффективность данной вакцины составляет 79,4% с 28-го дня после получения иммунизации. Как отметили в РФПИ, показатель эффективности на уровне около 80% превышает показатели эффективности многих вакцин, требующих двух уколов. Под сомнением оказывается вся кампания ревакцинации, которую уже начали некоторые страны, в частности, Израиль. Во всяком случае, население оставлено без адекватных и своевременных объяснений.
Отдельный момент с производством Спутника, запущенным в РК. Производство российской вакцины от коронавируса началось на базе Карагандинского фармацевтического комплекса еще в декабре прошлого года. По словам главы Минздрава Алексея Цоя, финансировании составило 15 млрд 175 млн тенге. По некоторым данным, завод планировал и запуск производства Спутника Лайт, именно его рассчитывали получить в качестве бустерной дозы множество казахстанцев.
Самая, пожалуй, острая проблема в этих обстоятельствах возникает с поданной как торжество казахстанской науки вакциной QazVac. Она также не одобрена ВОЗ, а ситуация вокруг ее производства становится все более темной и запутанной. Напомним, что на эту вакцину выделены немалые бюджетные средства. На завершение строительства завода по производству казахстанской вакцины против коронавируса QazVac в Джамбульской области направят 1,6 млрд тенге (3,7 млн долларов), заявил еще в мае министр образования и науки республики Асхат Аймагамбетов.
А в 2020 году на строительство завода выделили 5,3 млрд тенге (12,4 млн долларов). Ранее премьер-министр Аскар Мамин заявлял, что завод по производству QazVac планируется запустить в августе или сентябре 2021 года. Но кроме небольших пробных партий продукции завода так никто и не увидел. Кроме того, об ответственности за работу завода и качество продукции прежде говорил спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин.
"С кого спрашивать, если мы 1,6 млрд тенге сейчас еще дополнительно даем? С кого потом спросить? Какое министерство ответственно за этот завод? Столько о нем говорим. Ленточки все перерезали, пиар-кампанию глава Минздрава Алексей Цой успешно провел. Теперь нужно ведь четко сказать, когда будет промышленное производство. Глава МОН говорит: "Не мое, подрядчик". Подрядчик, как я понимаю, все-таки не такой глубоко погруженный специалист в научной сфере, в этих делах. Цой сейчас скажет: "Я вообще только потребляю эту продукцию и организовываю", - возмущался парламентарий.
В узких кругах площадку в Жамбылской области начинают называть типичной "потемкинской деревней". Как известно, ВОЗ в некоторых случаях одобряет не все производство вакцины целиком, а лишь некоторые площадки. Казахстан же еще не подал заявку на одобрение ВОЗ, поскольку, судя по проволочкам, и одобрять пока ничего. Когда конкретно будет запущена линия, стоила ли почти мифическая отечественная вакцина вложенных в нее народных средств, почему она до сих пор не выпускается – и здесь Минздрав предпочитает хранить молчание.
Отметим, что вакцин, одобренных ВОЗ, сегодня очень мало. Пока что организация рекомендовала для экстренного использования только семь препаратов. Это два варианта вакцин AstraZeneca, китайские Sinovac и Sinopharm, вакцины Pfizer/BioNTech, Johnson & Johnson, а также Moderna. Так как Алексей Цой ранее не смог точно ответить, когда появится многократно обещанный Pfizer, нам фактически остаются лишь китайские вакцины.
Кстати, по поводу Pfizer министр Цой заявил, что даже если эта вакцина осчастливит казахстанцев своим явлением, то прививать ею будут лишь детей и беременных. Кроме того, мы имели возможность убедиться, что китайские вакцины исчезают из поликлиник и прививочных пунктов довольно быстро. Как будет выкручиваться Минздрав, если не удастся наладить стабильные поставки одобренных препаратов?
И в итоге, опять не выполняется поручение Президента о возможности выбора вакцин для казахстанцев, тогда как, в соседних странах , например, Узбекистане доступно три вакцины (Oxford/AstraZeneca, Sputnik V, Zifivax), в Грузии 4 вида - Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Beijing, Sinovac.
Сейчас же министерство ведет себя в соответствии с привычной в пандемию стратегией. Все решения принимаются в кулуарах, важнейшие моменты вакцинации остаются скрытыми и непонятны населению. Учитывая, что доверие к вакцинам крайне низкое, очередной "вираж" люди могут воспринять как окончательный повод для скепсиса.
Кроме того, как не раз писали эксперты, помимо виляния и попыток выгородить себя, никакой стратегии у ведомства нет. Большинство стран, располагающих ресурсами Казахстана, выбрали четкий план вакцинации и последовательно его придерживаются. Тоже самое касается и бустерной дозы. И лишь казахстанские медицинские власти совершают непредсказуемые, нелогичные, а, возможно, и зависимые от чьей-то личной выгоды телодвижения. Что ж, в случае возникновения проблем, Минздрав может вновь "поправить и опровергнуть" слова президента.

Источник - turanpress.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1631615160
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