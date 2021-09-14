Трудовые династии КазЭлитки, - Д.Ашимбаев

14:03 14.09.2021 Данияр Ашимбаев



Трудовые династии

Шутники говорят, что в современной правящей элите страны из "простой" семьи вышел только Первый президент. И в самом деле, большинство высокопоставленных чиновников родились в семьях, достаточно известных на уровне страны или региона.



Президент Токаев – сын писателя, главного редактора "Ведомостей Верховного Совета КазССР". Спикер Сената Ашимбаев – сын секретаря Союза писателей и председателя Госкомитета по телевидению и радиовещанию, премьер-министр Мамин – сын начальника объединения "Целиноградоблагропромстрой", госсекретарь Кушербаев – сын первого секретаря Кармакчинского и Казалинского райкомов, первый вице-премьер Смаилов – сын первого зам. начальника Алматинского горздрава, главного врача ГКБ–7 и ГКБ–2, министр юстиции Бекетаев – сын зам. начальника УВД Алматинской области и советника министра юстиции, министр внутренних дел Тургумбаев – сын консультанта Аппарата президента, министр культуры и спорта Раимкулова – дочь и племянница писателей, председатель АСПИР Келимбетов и председатель Агентства по финансовому мониторингу Элиманов – сыновья профессоров, председатель КНБ Масимов – сын зам. начальника Главтопснаба, председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Абылкасымова – дочь профессора и депутата Мажилиса, председатель ЦИК Имашев – сын декана юрфака КарГУ.



Это, конечно, не распространяется абсолютно на всех и уж тем более не служит критерием их кадрового роста.



Скорее – дает возможности получения хорошего образования и определенных стартовых условий.



Случаев передачи или перехода должностей "по наследству" в центре зафиксировано немного.

В регионах с этим делом немного попроше.



Самый известный случай – это назначение Гали Искалиева акимом ЗКО. Этот пост занимал его отец в 1986–1993 гг.



Обычно все любят вспоминать назначение районным акимом Павла Кулагина – сына Сергея Кулагина, многолетнего акима Тургайской, Акмолинской и Костанайской областей. Но Кулагин-младший, нужно отметить, в подчинении отца не работал.



Другой случай, часто приходящий на память, – ситуация, когда Бердыбек Сапарбаев отправил в отставку с поста сельского акима дочь предыдущего сельского акима, прокомментировав, что пост акима по наследству не передается.



На это заявление обратили внимание в связи с тем, что младший брат Сапарбаева Нурлыбек Налибаев в это время работал акимом Кызылорды, а младший сын акима был заместителем акима столичного района "Есиль".



Немало и других областных акимов вышли из номенклатурных семей.

Бывший аким Актюбинской и Атырауской областей, вице-премьер, спикер и глава АП Аслан Мусин – сын начальника Актюбинского облуправления профтехобразования.

Аким Актюбинской и Костанайской областей Мухамбетов – сын первого секретаря Октябрьского райкома партии.

Аким Алматинской области Баталов – сын зам. министра сельского хозяйства Каракалпакской АССР.

Бывший аким Атырауской области Даукеев – сын секретаря Семипалатинского горкома и директора Семипалатинского педагогического училища.

Аким Атырауской области Досмухамбетов – сын начальника объединения "Эмбанефть".

Аким Карагандинской области Касымбек – сын начальника канцелярии первого президента.

Аким Павлодарской области и Алматы Сагинтаев – сын Героя Соцтруда, директора племзавода.

Экс-аким Павлодарской области Арын – сын ректора Актюбинского педагогического института.

Экс-аким СКО Мансуров – сын первого секретаря Аксуского, Панфиловского, Илийского, Джамбулского райкомов партии.

Экс-аким ЮКО Турисбеков – сын первого секретаря Чардаринского райкома партии.

Экс-аким столицы Джаксыбеков – сын начальника Целиноградского облуправлений кинофикации.

Экс-аким Шымкента Айтаханов – сын акима Арыси, Сузакского, Сайрамского, Отрарского районов и сенатора.

Говоря о Сенате, то можно отметить, что сенатор и лидер партии "Ауыл" Бектаев (в прошлом – аким Казыгуртского района, Туркестана и зам. акима ЮКО) – сын первого секретаря райкома Ленгерского партии.

Мажилисмен Дмитрий Колода – сын акима Тимирязевского района и района Шал акына.

Его коллега Накпаев, бывший аким Макатского, Жылыойского районов зам. акима Атырауской области, аким Атырау, – сын второго секретаря Кзылкогинского райкома.

Мажилисмен Нурманбетова – дочь первого секретаря Куртинского райкома партии и сенатора.

Депутат Торгаев (в прошлом аким Ауэзовского, Бостандыкского и Алмалинского районов Алматы) – сын первого секретаря Меркенского, Чуйского, Сарысуского райкомов.

В новейшей истории наиболее известный случай назначения сына на место отца имел в 1991 г., когда Акежан Кажегельдин, будущий премьер, стал зампредом Семипалатинского облисполкома. С этого поста за 5 лет до того ушел на пенсию его отец.

В апреле 2010 г. на пенсию вышел аким Уилского района Актюбинской области Канатбай Елеусиз. Практически сразу акимом Мартукского района был назначен его сын Мади Елеусизов.

В сентябре 2012 года аким Амангельдинского района Сабыржан Ахметов ушел на пенсию; в тот же день его сын Ербол был назначен акимом Камыстинского района.

Пробежимся по нынешнему акимскому корпусу.

Нур-Султан. Заместитель акима Аскар Амрин – сын бывшего акима Возвышенского района и младший брат бывшего акима района Шал акына. Другой зам Асхат Оралов – сын начальника Павлодарского райфинотдела. Отец еще одного зама Нурлана Нуркенова много лет руководил ГКП "Астана су арнасы", избирался депутатом столичного маслихата. Зам. акима Малика Бектурова – дочь экс-сенатора и племянница спикера Мажилиса, а ее супруг – племянник акима ВКО. Руководитель аппарата акима Рахымжан Исакулов – сын генерала, начальника ДКНБ по Астане и Акмолинской области, зампреда КНБ и депутата Мажилиса.



Акмолинская область. Аким Степногорска Еркебулан Баяхметов – сын бывшего акима Энбекшильдерского района и Кокшетау. Отец акима Егиндыкольского района Ерлана Мухамедина работал главным врачом Шортандинской райСЭС и главой райизбиркома. Аким Сандыктауского района Ербол Жусупбеков – сын акима Кокшетауского района.

Актюбинская область. Заместитель акима области Жаксагалей Иманкулов – младший брат Идельбая Иманкулова, который также был зам. акима области, затем стал сенатором. Руководитель аппарата акима Кайрат Раимкулов – сын главы налоговых комитетов по Атырауской и Актюбинской области. Аким Темирского района Саламат Аманбаев известен двумя своими старшими братьями. Мурат был замминистра финансов, зампредом АРЕМ, председателем Комитета финансового контроля Минфина, вице-министром внутренних дел, а Жолдымурат – управляющим директором холдинга "Казагро" и зам. акима Туркестанской области. Отец акима Каргалинского района Аскара Джусибалиева работал зав. Хобдинским районо.



Алматинская область. Младший брат акима Саркандского района Талгата Кайнарбекова –Асхат работал зам. акима Акмолинской области и председателем Комитета лесного хозяйства и животного мира МЭГПР. Отец акима Талгарского района Кайдара Абдыханова Алихан Тойбаев работал акимом Талгарского, Карасайского районов, первым зам. акима области, акимом Енбекшиказахского района, избирался депутатом Мажилиса.



Алматы. Отец зам. акима Максата Кикимова работал директором Алматинского областного филиала АО "Казпочта", избирался депутатом облмаслихата, а дядя был акимом Капшагая. Аким Наурызбайского района Санжар Тогай – сын акима Каскелена, начальника ХОЗУ Парламента, начальника межрегиональной земельной инспекции по Акмолинской, Карагандинской областям и Астане.



Атырауская область. Отец первого зам. акима Серика Айдарбекова работал начальником управления разработки нефтяных и газовых месторождений ГХК "Мунайгаз" и главным геологом ЗАО "Тургай-Петролеум". Аким Кызылкогинского района Нурсултан Бисембиев –сын заместителя руководителя управления природных ресурсов и регулирования природопользования области.



ВКО. Первый заместитель акима Алмасхан Сматлаев – сын экс-прокурора Атырауской области. Заместитель акима Ержан Нурбаев – сын поэта. Отец акима Курчумского района Дулата Кажанова работал руководителем отдела физкультуры и спорта Зайсанского района. Аким Усть-Каменогорска Жаксылык Омар – сын полковника КГБ и писателя.



Жамбылская область. Заместитель акима Алмас Мадиев – сын ректора Жамбылского технологического института легкой и пищевой промышленности, брат начальника Жамбылского областного управления статистики и бывшего зам. начальника областного департамента финполиции. Аким Тараза Ержан Жилкибаев – сын директора Ленгерского автобусного парка.



ЗКО. Отец акима Теректинского района Армана Утегулова работал зампредом Фурмановского райисполкома, директором совхоза. Аким района Байтерек Марат Токжанов – брат бывшего акима Мангистауской области, а ныне вице-премьера Ералы Тугжанова.



Карагандинская область. Первый заместитель акима Асылбек Дуйсебаев – сын акима Селетинского, Ерментауского, Целиноградского, Шортандинского районов, депутата Мажилиса. Заместитель акима Серик Шайдаров – сын первого секретаря Актогайского и Улытауского райкомов партии. Руководитель аппарата акима Даулат Ешкеев – сын первого заместителя председателя Кировского райисполкома. Старший брат акима Бухар-Жырауского района Сержана Аймакова работал в свое время замминистра финансов, вице-министром индустрии и торговли. Отец акима Каркаралинского района Эльдара Дюсетаева работал акимом Каркаралинска и заместителем акима Каркаралинского района.

Костанайская область. Первый заместитель акима Гауез Нурмухамбетов – сын первого секретаря Амангельдинского райкома партии. Хорошо известны старшие братья акима Денисовского района Бахыта Нургалиева. Жомарт работал акимом Мендыкаринского района, Костаная, Аулиекольского района, Кокшетау, а Женис – акимом Сарыкольского района, Костаная, был зам. акима Костанайской области, а ныне – депутат сената.



Кызылординская область. Заместитель акима области Балжан Шаменова – дочь председателя колхоза и директора совхоза. Хорошо известны ее старшие братья – Айтмурат был зам. акима Кызылординской области, Атамурат – помощником президента и начальником Главного управления по гидрометеорологии, а Омирбек работал акимом Жалагашского района. Сын последнего Асылбек Шаменов также является акимом Жалагашского района. Отец акима Кармакшинского района Кайрата Нуртая работал акимом Кармакшинского района, руководителем аппарата, замом и первым замом акима области. Аким Кызылорды Ганибек Казантаев – сын первого секретаря Теренозекского и Жалагашского райкомов партии. В Кызылорде, в принципе, это достаточно частая практика. В свое время заместителями акима области работали родные братья Мурат (2008–2011) и Багдат (2003–2004) Мухамедовы; старший затем ушел в Сенат.



Мангистауская область. Заместитель акима Галымжан Ниязов – сын зав. райотделом культуры и председателя сельсовета. Заместителем акима Бейнеуского района работает, кстати, Бекзат Азирханов – сын многолетнего руководителя этого района.



Павлодарская область. Заместителем акима работает Сакен Шаяхметов – внук министра образования, сын гендиректора группы "KMG International N.V." и председателя правления "Народного банка". Недавно со скандалом покинувший пост акима Аксу Нуржан Ашимбетов (бывший аким Лебяжинского района, Петропавловска, Павлодара и Экибастуза) – сын первого секретаря Павлодарского райкома и второго секретаря Павлодарского обкома.



Туркестанская область. Отец руководителя аппарата Ауельхана Тургымбекова работал первым зам. председателя райисполкома, начальником Ленгерского РСХУ. Аким Тюлькубасского района Нурлан Байгут – сын бывшего начальника управления по развитию языков ЮКО.



Шымкент. У акима города Мурата Айтенова отца-акима нет, зато есть старший брат, работающий управляющим директором ФНБ "Самрук-Казына". Отец зам. акима Ергали Билисбекова работал председателем Ленгерского райисполкома, брат является зампредом КНБ, а сын возглавляет СПК "Алматы". Отец акима Каратауского района Абзала Аликулова был военкомом ЮКО, один брат работаем начальником Департамента по делам обороны СКО, а другой был акимом Жетысуского района и руководителем аппарата акима Алматы.

Не у каждого акима есть отец-аким или первый секретарь райкома. Не у каждого акима сын станет акимом. Но формирование акимских династий мы видим. Помнится не так давно многие СМИ отметили, что в Президентский молодежный кадровый резерв попал сын акима Атырауской области Досмухамбетова.



В принципе, в самом факте того, что сын акима стал акимом, нет ничего плохого, если он был выдвинут не как сын, а по деловым качествам и показывает хорошие результаты.

Анализ биографий руководящих работников акиматов страны показывает, что в них доминируют четыре основные группы.



Во-первых, кадровые руководители из местной элиты, уже много лет работающие на госслужбе.



Во-вторых, члены команд первых руководителей. Последнее, кстати, очень сильно проявляется в той же Туркестанской области, где несколько замов, акимов районов и руководителей управлений пришли вместе с Шукеевым. но, так или иначе, аналогичные кадры есть практически по всех акиматах.

В-третьих, представители местных бизнес-элит, недавно кооптированные в управленческие структуры и себя еще никак не показавшие.

В-четвертых, представители центра, выдвинутые на работу в регион в рамках ротаций или того же Молодежного кадрового резерва. Сюда же можно отмести и некоторые кадры, которых явно направили представлять интересы высокопоставленных чинов из столицы.

А родственники и выходцы из влиятельных семей могут попасть в обойму в одной из этих категорий. Вместе с тем, имеют место случаи, когда основным фактором является все-таки "семейственность".

У нас немало боролись и с командным принципом работы, и с непотизмом, но реально жесткого противодействия центр этим тенденциям не оказывал.

На самом деле, принцип команды в определенных рамках и условиях дает неплохой эффект. В рамках разумного. Но где эти рамки проходят ни нормативы, ни традиция не устанавливает.

Также, как и с родственными связями или трудовыми династиями. Зачастую расчет делается на то, что сын хорошего руководителя сам будет хорошим руководителем. Но тут, как все прекрасно понимают, дело не в генетике.



14.09.21 Источник - turanpress.kz

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