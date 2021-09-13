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Пока никто не признал новое правительство Афганистана. Почему? - Н.Плотников
14:44 14.09.2021

В различных санкционных и антитеррористических списках сейчас находятся 17 членов кабинета министров

Об авторе: Николай Дмитриевич Плотников – руководитель Центра научно-аналитической информации Института востоковедения РАН, профессор факультета мировой политики МГУ им. М.В. Ломоносова, доктор политических наук.
13.09.21

Объявление о создании нового правительства Афганистана прошло на фоне боевых действий в провинции Панджшер и жесткого разгона в Кабуле и других городах демонстраций женщин, которые не испугались угроз и вышли отстаивать свои права. Несмотря на обещания об инклюзивности кабинета министров, его смело можно назвать правительством пуштунов. Один узбек и один таджик в его составе на расстановку сил никак не влияют. Тем более что оба давно в рядах Движения талибов (ДТ, признано в России террористическим). Среди министров нет ни одной женщины, ни одного представителя религиозных меньшинств.

Объявленный состав правительства дал повод скептикам для утверждений, что талибы уже с первого дня не выполняют данных ими же обещаний. Еще совсем недавно их лидеры заявляли из Дохи, что новое правительство будет приемлемым для всех афганцев независимо от их национальности и вероисповедования, а женщины могут занимать любую должность, кроме президента, включая министров правительства. Сейчас все это забыто. Видимо, быстрая победа вскружила талибскому руководству голову, и оно решило, что от своих слов теперь можно и отказаться.

Официальный представитель и пропагандистский рупор новой власти в ранге замминистра Забиулла Муджахид пытается убедить мировую общественность, что не все так плохо: правительство же временное, а женщины и шииты вполне могут быть во власти. Но делается это с оговоркой: только не на высшем уровне.

В Афганистане принята иранская схема иерархии власти. Хайбатулла Ахундзада, верховный лидер ДТ, станет и высшим духовным лидером. Все властные структуры, включая правительство, находятся под его контролем. Ахундзада будет устанавливать руководящие принципы и выступать посредником в спорах. Он поклялся, что новое правительство Афганистана будет строго придерживаться исламских правил и норм шариата.

Премьер-министром Исламского эмирата Афганистан, как именуют его сами талибы, стал мулла Мохаммад Хасан Ахунд. Он был заместителем премьер-министра и министра иностранных дел, губернатором Кандагара. Под его руководством в провинции Бамиан в 2001 году талибы разрушили памятники доисламской культуры, простоявшие как минимум 1,5 тыс. лет – статуи Будды. Ахунд находится в санкционном списке ООН.

Сильной пощечиной не только американцам, но и всему мировому сообществу стали и другие назначения в афганском правительстве на ключевые должности. Прежде всего речь идет о главе террористической "Сети Хаккани" (запрещена в РФ), самой многочисленной и боеспособной в Движении талибов структуре, – Сираджуддине Хаккани, ставшего и.о. министра внутренних дел. Это креатура Межведомственной разведки Пакистана. "Сеть Хаккани" и "Исламское государство" (запрещено в РФ) тесно связаны между собой. Сираджуддин Хаккани – организатор терактов в отеле "Серена" афганской столицы и посольстве Индии, покушения на бывшего президента Афганистана Хамида Карзая, а также 20-часовой осады комплекса посольства США в Кабуле в 2011 году. Он несет персональную ответственность за нападения на хазарейцев-шиитов, десятки резонансных террористических актов в различных регионах страны с огромным количеством жертв, в том числе среди американских военных. Не случайно ФБР США объявило за его голову вознаграждение в 10 млн долл.

Все сейчас в раздумье, как налаживать диалог с такими персонажами, как Хасан Ахунд и Сираджуддин Хаккани. Судя по заявлениям и практическим делам мирового сообщества, ни у кого нет четкого понимания, как сейчас выстраивать отношения с теми, кто числится в различных санкционных и антитеррористических списках. По крайней мере речь идет о 17 членах кабинета министров. Но на контакты с новой афганской властью идти все равно придется. Дальнейшей маргинализации ситуации в стране с почти 40-миллионным населением, ставшей центром мирового производства наркотиков опийной группы и прибежищем для международных террористических организаций, допускать нельзя. В России и странах – членах ОДКБ это прекрасно понимают.

О политическом взаимодействии говорить рано. Многое будет зависеть от самих талибов. Если их заявления будут расходиться с делами, то вряд ли кто-то пойдет на их признание. Судя по всему, пока сотрудничество будет сводиться в основном к обсуждению вопросов, связанных с обеспечением безопасности оставшихся в Кабуле иностранных посольств, эвакуации иностранных граждан и оказания Афганистану гуманитарной помощи.

Ожидаемо правительство Афганистана не признали силы сопротивления в Панджшере. Несмотря на заявления новых властей о подавлении там сторонников Ахмада Масуда-младшего, боевые действия продолжаются. Для талибского правительства это большой раздражитель. Однако вместо того, чтобы договариваться с оппозицией, они вновь, как и при первом приходе к власти, наступают на те же грабли: стараются задавить недовольных силой и доминировать во всем.

Конечно, шансов на то, что афганские таджики при поддержке Душанбе развернут широкомасштабные боевые действия против нынешнего режима, мало. В нынешней ситуации соседи Афганистана, по всей вероятности, дадут шанс талибам попытаться со второй попытки вернуть страну в семью цивилизованных народов. Но сделать это должны сами афганцы. Очередная попытка какой-то третьей силы вмешаться в этот процесс, как уже не раз показывала история, без всякого сомнения, окончится безрезультатно. Но если новым властям не удастся стабилизировать ситуацию и найти общий язык со всеми согражданами, то, как и при первом их приходе во власть, возникнут проблемы.

Источник - ng.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1631619840
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