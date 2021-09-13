Люди, самолеты... ТаджМИД протестует из-за высказывания Байдена

15:11 14.09.2021

Таджикистан вручил США ноту протеста из-за высказывания Байдена



Послу США в Таджикистане Джону Марку Поммершайму была вручена нота протеста по поводу последних высказываний президента США

ДУШАНБЕ, 14 сен - Sputnik. Чрезвычайный и Полномочный посол Соединенных Штатов Америки в Таджикистане Джон Марк Поммершайм был приглашен в Министерство иностранных дел Республики Таджикистан, сообщает пресс-служба МИД республики.

"Послу США была вручена нота протеста по поводу высказываний президента Соединенных Штатов Америки господина Джо Байдена во время посещения пожарной части в Пенсильвании", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.



Уточняется, что в служебной записке указывается, что подобные высказывания "не соответствуют духу дружбы и партнерства".



При этом в МИД отметили, что Таджикистан и дальше заинтересован в развитии взаимовыгодных отношений с США в духе взаимопомощи и уважения.

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Напомним, ранее глава Белого дома заявил, что ситуация с людьми, которые в попытке сбежать из Афганистана цеплялись за военно-транспортные самолеты США в аэропорту Кабула, а затем падали с большой высоты, могла бы повториться в Таджикистане.

"Если бы мы были в Таджикистане, выкатили военно-транспортный самолет С-130 и сказали, что позволим всем, кто замечен в симпатиях к нам, погрузиться в самолет, - вы получили бы людей, висящих в нише шасси", - заявил американский лидер.

Таким образом, во время посещения пожарного участка в штате Пенсильвания Байден в очередной раз выступил в защиту своих действий в Афганистане.