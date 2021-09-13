Почему главный победитель в Афганистане - это Катар

15:15 14.09.2021 И нашим и вашим.



Небольшая страна в Персидском заливе за считаные недели стала незаменимым международным игроком



Катар - страна, которая сыграла одну из самых важных ролей в разрешении нынешнего афганского кризиса. Ее столица Доха стала не только основным транзитным пунктом для покидающих Афганистан людей, но и пристанищем для западных посольств, переехавших из Кабула. Роль посредника между талибами (запрещенное в РФ движение "Талибан") и мировым сообществом помогла Катару серьезно повысить свою международную и региональную значимость. Это произошло не случайно, а благодаря последовательным шагам катарского руководства. Рассказываем, как дипломатия и участие в афганском кризисе помогли Дохе стать одним из самых ценных партнеров для многих государств.



Если пандемия вновь не спутает карты, то в следующем году Катар будет принимать у себя чемпионат мира по футболу - 2022. В этом же году небольшое государство в Персидском заливе приняло почти 60 тыс. человек, вывезенных из Афганистана. Это практически половина всех эвакуированных из этой страны. Для Катара, в котором всего проживает около 300 тыс. подданных (а также 2 млн гастарбайтеров), это ощутимая цифра. Главным перевалочным пунктом для пассажиров из Афганистана стала расположенная недалеко от Дохи база Аль-Удейд - крупнейший военный объект США на Ближнем Востоке.



Катар, чья общая площадь меньше, чем у некоторых штатов Америки, оказался одним из ключевых участников афганского урегулирования. Все благодаря дипломатическим связям, которые королевство развивало не один год. Именно в Катаре в 2020 году Вашингтон и талибы достигли исторического соглашения о выводе американских войск из Афганистана. Переговоры проходили в Дохе, так как с 2013 года в этом городе работает офис политического крыла талибов. Вовлеченность Катара в этот процесс не могла оставить его безучастным к тому, что происходит в Афганистане сегодня.



Доха отправляет в эту страну тонны продовольствия и лекарств. Катарские военные вывезли из Афганистана женскую школу-интернат, команду девочек-робототехников и журналистов международных СМИ. Посол Катара в Афганистане лично сопровождал граждан США через контрольно-пропускные пункты талибов. Компания Qatar Airways предоставила десять самолетов для перевозки эвакуированных из Дохи в третьи страны. Катарские специалисты совместно с Турцией помогли талибам возобновить работу кабульского аэропорта и намерены дальше обучать афганских коллег. На минувшей неделе первый с момента ухода американцев самолет компании Qatar Airways совершил международный рейс из Кабула в Доху.



Дипломатическая столица



В Катар также переместилась почти вся дипломатическая жизнь Кабула. В город переехали различные иностранные посольства - США, Великобритании, Италии, Японии и других стран.



На этом фоне туда зачастили западные дипломаты и политики. В августе в Доху приезжал руководитель германского дипведомства Хайко Маас. В начале сентября в Катаре побывали главы МИД Великобритании, Нидерландов, а также Италии.



Ранее президент США Джо Байден в телефонном разговоре выразил свою признательность 41-летнему эмиру Катара шейху Тамиму бен Хамаду Аль Тани, заявив, что без поддержки Дохи эвакуация США из Афганистана была бы невозможной.



Также на прошлой неделе Катар посетили сразу два важных официальных лица из Вашингтона - госсекретарь Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин.



"Многие страны вызвались помочь с эвакуацией из Афганистана, но ни одна страна не сделала больше, чем Катар", - заявил Блинкен на совместной пресс-конференции с Остином и их катарскими коллегами. Госсекретарь пообещал "дивиденды", которые обе стороны в дальнейшем извлекут из своих партнерских отношений.



Скорее всего, дивиденды будут не только от сотрудничества США. Афганский кризис перевел Катар в высшую лигу международной политики, сделав монархию полезным и желанным другом.



Для государства, которое только недавно вышло из региональной изоляции, это имеет особое значение. Летом 2017 года Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет объявили Катару дипломатическую блокаду. Страны обвинили катарские власти в связях с террористами (включая запрещенные в РФ "Аль-Каиду" и ИГ), в сговоре с Ираном, во вмешательстве во внутренние дела арабских соседей и даже требовали от Дохи закрыть новостной телеканал Al Jazeera. Блокада, которую косвенно одобрил тогдашний американский президент Дональд Трамп, продлилась вплоть до 2021 года.



Лучший друг исламистов



Согласно открытым данным ЦРУ, ВВП Катара в расчете на душу населения составляет более $90 тыс. в год. Своим богатством страна обязана крупным нефтегазовым месторождениям, которые она разрабатывает в одном регионе с Ираном.



Несмотря на финансовое благополучие, катарская власть и катарское общество остаются закрытыми и весьма консервативными. Основным источником законодательства Катара до сих пор являются нормы шариата. В стране все еще практикуют телесные наказания за распитие мусульманами алкоголя и внебрачные связи. В некоторых случаях за прелюбодеяние предусмотрена даже смертная казнь, хотя по факту ее применяют редко. При этом первая женщина-министр в Катаре появилась еще в 2003 году.



Еще в 2013 году один из источников Би-би-си в кругах талибов утверждал, что Катар давно поддерживал "теплые" отношения с афганскими боевиками. Этим объяснялся их выбор Дохи в качестве места для представительства талибов. Хотя помимо афганских монархия неплохо ладила и с другими радикалами, включая боевиков ХАМАС и "Братьев-мусульман" (запрещено в РФ). Свои симпатии исламистам Доха открыто выражала и во время "арабской весны". В частности, симпатизировала повстанцам в Ливии и Сирии. Именно это в том числе и вызвало недопонимание со стороны некоторых арабских соседей.



Афганский вопрос - не первый случай, когда Катар использует свои связи в исламском мире для помощи Западу. Кроме Афганистана катарская сторона выступала посредником и на сирийских переговорах. В 2014 году страна помогла обменять нескольких боевиков из тюрьмы Гуантанамо на сержанта армии США Боу Бергдала, который пять лет провел в плену у талибов.



"Катар всегда стремился быть глобальным игроком, будь то проведение масштабных спортивных мероприятий или сотрудничество с крупными странами, а также представление себя в качестве регионального стержня мировой политики и дипломатии", - приводит The New York Times слова Майкла Стивенса, старшего научного сотрудника Исследовательского института внешней политики.



Идеолог нового Афганистана



В то время как две трети всех эвакуированных в Доху отправились в другие страны, в самом Катаре остается порядка 20 тыс. афганских беженцев.



Местные власти обеспечивают их едой и медицинской помощью. Некоторых афганцев даже разместили на виллах, которые построили специально к чемпионату мира. Хотя большинство людей все еще живут на расположенной в пустыне базе Аль-Удейд. Чтобы облегчить их тяжелые бытовые условия, власти развернули в этом районе полевой госпиталь скорой помощи, дополнительные укрытия и переносные туалеты.



Важно отметить, что сам Катар примет лишь минимальное количество беженцев. К примеру, в стране останется команда афганских девочек-робототехников, которым уже предложили стипендии. Остальных переселенцев разместят в других странах.



При этом роль Дохи на афганском треке, очевидно, не ограничится только гуманитарными миссиями. Доказав свою эффективность в роли посредника, Катар, скорее всего, станет одним из идеологов нового политического курса Афганистана.



Пока неясно, какое именно влияние Катар имеет на талибов. Сможет ли Доха корректировать их курс управления страной. Скорее всего, монархия остается своего рода мостом между "Талибаном" и международным сообществом. Однако многое будет зависеть от того, как станет развиваться ситуация в самом Афганистане.



В минувшее воскресенье в Кабул прибыл министр иностранных дел Катара Мохаммед бин Абдулрахман Аль Тани. Там он встретился с муллой Хасаном Ахундом, исполняющим обязанности премьер-министра в новом правительстве талибов. Пока что катарский дипломат стал самым высокопоставленным должностным лицом, официально посетившим страну после ухода США. Детали переговоров Аль Тани и Ахунда не раскрываются.



Дмитрий Беляев Источник - ТАСС

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