 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 14.09.2021
22:10  Следующим президентом России будет силовик
18:44  Миру – эмир. Какое государство террористы построят в Афганистане, - А.Мельников
18:10  Третья Орда. К саммиту ШОС 16-17 сентября, - Андрей Девятов (бред)
16:53  В Ташкенте зарезали в драке чемпиона мира по самбо и курашу К. Расулова
15:30  В метро Москвы появились указатели на фарси и узбекском
15:16  В объятиях нового мирового промышленного кризиса
15:15  Почему главный победитель в Афганистане - это Катар

15:11  Люди, самолеты... ТаджМИД протестует из-за высказывания Байдена
14:44  Пока никто не признал новое правительство Афганистана. Почему? - Н.Плотников
14:03  Трудовые династии КазЭлитки, - Д.Ашимбаев
13:26  Причуды Казвакцинации. Своя вакцина прокисает, зато закупаем иностранную, - А.Бектенова
12:48  Ракето-фобия. Главари-правители Талибского эмирата попрятались по каким-то схронам
12:23  Что хуже для афганских казахов: талибы или "русская зима" на севере РК? - Н.Нуртазина
11:43  Скончался экс-замкомандующего ТуркВО, Герой 2-й Чеченской генерал армии Виктор Казанцев
11:41  Почему за 20 лет Америка так и не смогла отомстить за теракты 11 сентября?
11:36  Газоснабжение Европы как многовекторная политическая игра, - Олег Никифоров
11:35  Талибы* заявили, что афганским женщинам нельзя работать с мужчинами
10:16  Мулла Барадар опроверг сообщения о своей гибели
10:14  Кабульские осечки Сталина. Как СССР трижды покорял Афганистан, - А.Гогун
10:11  Великолепная пятерка. УзбЦИК закончил регистрацию кандидатов в президенты
09:09  Блинкен: Узбекистан, Таджикистан и Пакистан обещали пропускать американцев из Афганистана
08:45  Япония+ЦентрАзия. На чем строится игра Токио в регионе, - Д.Борисов
08:43  Разливая солнце по бокалам: история и будущее узбекских вин, - А.Алиева
08:19  Ностальгия по СССР подошла к "точке возврата", - А.Желенин
08:10  В тбилисском Центре Лугара инкубировали вирус новой пандемии, - "СП"
07:49  Выяснилось, почему все талибы в жилетках. Мода пошла от англичан, - "МК"
07:46  Россия сделала ход МАГАТЭ. Как власти Ирана согласились возобновить переговоры по своей ядерной программе, - "Къ"
00:08  Цена вопроса. Как теракты 11 сентября 2001 года изменили американцев, - Михаил Таратута
00:05  Гастарбайтеров в РФ ждут цифровизация и коммерциализация
Понедельник, 13.09.2021
19:31  Азиатский излом. Борьба за Афганистан не прекращается, - Сергей Кожемякин
19:20  В Казахстане решили вырыть девять новых водохранилищ
19:15  Центральноазиатские беды, рекорды, проколы и приколы, - И.Джорбенадзе
18:57  Китай может завладеть технологическими тайнами Америки, - "НГ"
17:22  Талибы разрешили женщинам учиться: но есть нюансы
17:20  Президентские выборы и гордиев узел узбекской экономики. Поможет ли ЕАЭС? - А.Бурханов
16:27  "Упасть с американского самолета - это счастье": у Байдена отказали тормоза, - М.Ростовский
16:09  Член ЦентрИзбиркома Киргизии Эшимов схвачен за мошенничество в пользу партии "Кыргызстан"
15:44  Сериал "Импичмент: Американская история преступлений": скандал Клинтона и Левински в новом прочтении
15:04  Историк Нил Фергюсон: "Экономические последствия пандемии сопоставимы с последствиями мировой войны"
14:55  Казахстан теряет привлекательность как место жительства людей, - стат-данные
14:52  В каком ухе звенит? О слабо-"слышащем" Казгосударстве, - Д.Ашимбаев
14:43  До удара США по Ирану остались считанные дни: Что предпримет Россия?
14:40  НАТО пытается уйти от ответственности за сдачу Афганистана террористам
13:47  "Апокалипсис насекомых" происходит и в Швейцарии, - Le Temps
12:09  Партизаны-масудисты треплют талибов в северном Баглане
12:04  В Туркменистане на сбор хлопка принудительно отправляют трудовых мигрантов, алкоголиков и проституток
11:20  Китай пытается сдержать новую вспышку коронавируса в Путяне, - "МК"
11:01  Что такое инфодемия, - Валентин Катасонов
10:59  Фейк о разрушении мозга вакциной распространяют казахстанцы
10:38  Воскрес "погибший" пару лет назад лидер "Аль-Каиды" аз-Завахири. Или это клон?
10:34  Афганистан: "Большая игра" Сталина против Гитлера, - Ст.Тарасов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
В объятиях нового мирового промышленного кризисаВ объятиях нового мирового промышленного кризиса
15:16 14.09.2021

В объятиях мирового промышленного кризиса
Джеймс Рикардс об "официальном обмане и плохой науке"

ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ

"Пандемия" отчасти усугубила, отчасти послужила пиар-прикрытием начавшегося в 2019 году падения промышленного производства в результате обострения кризиса мировой капиталистической системы.

В декабре 2019 года промышленное производство в мире впервые сократилось на 0,53% с октября 2009 года. В США к тому моменту промышленное производство сокращалось третий месяц подряд. Еще хуже была ситуация в Германии: там сокращение производства промышленности наблюдалось 12 месяцев подряд. Сокращалось промышленное производство в целом в Евросоюзе, в Японии.

Как отмечал немецкий экономический портал Quest-Trendmagazine, в 2019 году начался очередной мировой циклический кризис, затронувший промышленно развитые страны. В последние десятилетия длина кризисных циклов сократилась, кризисы стали более глубокими и длительными. Кроме того, вместо общей для всех промышленно развитых стран "восходящей деловой тенденции" наблюдается "неравномерное преодоление кризиса с сосуществованием роста, стагнации и спада промышленного производства, порождающих общую застойную тенденцию". Как пишет Quest-Trendmagazine, "пандемия резко обострила это развитие, но не вызвала его".

В октябре 2019 года, едва вступив в должность главы Международного валютного фонда, Кристалина Георгиева заявила о рекордном замедлении роста мировой экономики. "Два года назад мировая экономика находилась на этапе синхронного подъема… Сегодня еще большая часть мировой экономики движется синхронно, но, к сожалению, на этот раз рост замедляется… Рост в этом году снизится до самого низкого уровня с начала десятилетия. Если произойдет серьезный спад, корпоративный долг, сопряженный с риском дефолта, повысится до 19 триллионов долларов, или почти до 40% совокупного долга в восьми ведущих экономиках", – сказала Георгиева.

Одним из дополнительных факторов спада промышленного производства стало снижение спроса на углеводороды из-за "пандемийных" локдаунов, когда большинство стран мира начали закрывать границы, останавливать целые производственные сектора. The Financial Times писала: "Реальный уровень безработицы, включающий американцев, которые хотят работать, но бросили попытки найти работу, в апреле 2020 года вырос до 22,8%, что близко к ситуации 1930-х годов" (периоду Великой депрессии).

Известный американский юрист и экономист Джеймс Рикардс считает основной причиной промышленного упадка 2020 года "ненужные и неэффективные карантины, основанные на официальном обмане и плохой науке (official deception and bad science)"; по словам Рикардса, со временем эти карантины будут рассматриваться как "одна из величайших ошибок в истории".

Меньше всего мировой кризис затронул Россию и Китай. В 2019 году промышленное производство в России увеличилось на 2,4%; хотя его рост замедлился по сравнению с 2018 годом (2,9%), но оказался чуть лучше официального прогноза Минэкономразвития (2,3%). В обрабатывающей промышленности (выросла по итогам 2019 года на 2,3%) увеличение производства обеспечивали в основном пищевая промышленность, химическая отрасль и металлургия.

Однако в 2020 году эта тенденция изменилась: российская промышленность сократила производство почти на 3 процента. Спад был зафиксирован впервые с 2009 года. Лидером снижения стал российский нефтегаз, на фоне соглашения ОПЕК+ сокративший производство более чем на 10 процентов. Добыча нефти в России по итогам 2020 года снизилась на 8,6%, до 512,7 млн тонн, что примерно соответствует уровню 2011 года. С этим коррелирует и общее снижение промышленного производства в РФ в 2020 году. "В мае 2020 года выпуск в промышленности в годовом выражении упал на 9,6%, превысив ожидания и став максимальным с октября 2009 года. Основной причиной углубления спада явились ограничения добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+ на фоне затоваривания мирового рынка…" – пишут российские комментаторы.

"Падение промышленного производства в России на пике карантинных ограничений оказалось существенно меньше, чем в других странах, однако и столь быстрого восстановления, как в Китае и даже Бразилии и Индии, ожидать не стоит, – считает заместитель руководителя департамента исследований ТЭК Института проблем естественных монополий Евгений Рудаков. – Причина в том, что определяющее влияние на динамику всей промышленности оказывает топливно-энергетический комплекс, производство во всех отраслях которого пока не может перейти к фазе роста из-за низкого мирового спроса на энергоресурсы и имеющихся соглашений по ограничению добычи в нефтяном секторе".

В Китае же обрабатывающая промышленность является локомотивом всей экономики. Китайские власти проводят последовательную экспортно ориентированную промышленную политику, обеспечивая налоговые, кредитные, таможенные и прочие преференции отраслям и предприятиям, нацеленным на внешние рынки. Так, промышленный рост в 2019 году был достигнут в КНР благодаря тому, что министерство промышленности этой страны приложило "напряженные усилия" для сохранения роста промышленности в условиях торгового протекционизма США.

Несмотря на постепенное восстановление российской промышленности в первом полугодии 2021 года, повторение "ненужных и неэффективных" карантинов, как говорит Джеймс Рикардс, автор ряда книг по мировой экономике, известных и в русских переводах, вызовет нежелательные последствия.

Источник - Фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1631621760
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Кадровые перестановки
- Н.Нигматулин: в повестке дня Мажилиса – вопросы защиты прав ребенка
- О слабом государстве
- Казахстан теряет привлекательность как место для жительства - социолог
- С вакцинами очередной сюрприз
- Крымбек Кушербаев принял участие в церемонии награждения лауреатов национального конкурса "Мерейлі отбасы"
- Жамбылскую область с рабочим визитом посетила правительственная делегация во главе с заместителем Премьер-Министра РК Е. Тугжановым
- В Генпрокуратуре рассмотрены вопросы противодействия экономической контрабанде
- В Казахстане планируют построить новые заводы
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  