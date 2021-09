В объятиях нового мирового промышленного кризиса

15:16 14.09.2021

В объятиях мирового промышленного кризиса

Джеймс Рикардс об "официальном обмане и плохой науке"



ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ



"Пандемия" отчасти усугубила, отчасти послужила пиар-прикрытием начавшегося в 2019 году падения промышленного производства в результате обострения кризиса мировой капиталистической системы.



В декабре 2019 года промышленное производство в мире впервые сократилось на 0,53% с октября 2009 года. В США к тому моменту промышленное производство сокращалось третий месяц подряд. Еще хуже была ситуация в Германии: там сокращение производства промышленности наблюдалось 12 месяцев подряд. Сокращалось промышленное производство в целом в Евросоюзе, в Японии.



Как отмечал немецкий экономический портал Quest-Trendmagazine, в 2019 году начался очередной мировой циклический кризис, затронувший промышленно развитые страны. В последние десятилетия длина кризисных циклов сократилась, кризисы стали более глубокими и длительными. Кроме того, вместо общей для всех промышленно развитых стран "восходящей деловой тенденции" наблюдается "неравномерное преодоление кризиса с сосуществованием роста, стагнации и спада промышленного производства, порождающих общую застойную тенденцию". Как пишет Quest-Trendmagazine, "пандемия резко обострила это развитие, но не вызвала его".



В октябре 2019 года, едва вступив в должность главы Международного валютного фонда, Кристалина Георгиева заявила о рекордном замедлении роста мировой экономики. "Два года назад мировая экономика находилась на этапе синхронного подъема… Сегодня еще большая часть мировой экономики движется синхронно, но, к сожалению, на этот раз рост замедляется… Рост в этом году снизится до самого низкого уровня с начала десятилетия. Если произойдет серьезный спад, корпоративный долг, сопряженный с риском дефолта, повысится до 19 триллионов долларов, или почти до 40% совокупного долга в восьми ведущих экономиках", – сказала Георгиева.



Одним из дополнительных факторов спада промышленного производства стало снижение спроса на углеводороды из-за "пандемийных" локдаунов, когда большинство стран мира начали закрывать границы, останавливать целые производственные сектора. The Financial Times писала: "Реальный уровень безработицы, включающий американцев, которые хотят работать, но бросили попытки найти работу, в апреле 2020 года вырос до 22,8%, что близко к ситуации 1930-х годов" (периоду Великой депрессии).



Известный американский юрист и экономист Джеймс Рикардс считает основной причиной промышленного упадка 2020 года "ненужные и неэффективные карантины, основанные на официальном обмане и плохой науке (official deception and bad science)"; по словам Рикардса, со временем эти карантины будут рассматриваться как "одна из величайших ошибок в истории".



Меньше всего мировой кризис затронул Россию и Китай. В 2019 году промышленное производство в России увеличилось на 2,4%; хотя его рост замедлился по сравнению с 2018 годом (2,9%), но оказался чуть лучше официального прогноза Минэкономразвития (2,3%). В обрабатывающей промышленности (выросла по итогам 2019 года на 2,3%) увеличение производства обеспечивали в основном пищевая промышленность, химическая отрасль и металлургия.



Однако в 2020 году эта тенденция изменилась: российская промышленность сократила производство почти на 3 процента. Спад был зафиксирован впервые с 2009 года. Лидером снижения стал российский нефтегаз, на фоне соглашения ОПЕК+ сокративший производство более чем на 10 процентов. Добыча нефти в России по итогам 2020 года снизилась на 8,6%, до 512,7 млн тонн, что примерно соответствует уровню 2011 года. С этим коррелирует и общее снижение промышленного производства в РФ в 2020 году. "В мае 2020 года выпуск в промышленности в годовом выражении упал на 9,6%, превысив ожидания и став максимальным с октября 2009 года. Основной причиной углубления спада явились ограничения добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+ на фоне затоваривания мирового рынка…" – пишут российские комментаторы.



"Падение промышленного производства в России на пике карантинных ограничений оказалось существенно меньше, чем в других странах, однако и столь быстрого восстановления, как в Китае и даже Бразилии и Индии, ожидать не стоит, – считает заместитель руководителя департамента исследований ТЭК Института проблем естественных монополий Евгений Рудаков. – Причина в том, что определяющее влияние на динамику всей промышленности оказывает топливно-энергетический комплекс, производство во всех отраслях которого пока не может перейти к фазе роста из-за низкого мирового спроса на энергоресурсы и имеющихся соглашений по ограничению добычи в нефтяном секторе".



В Китае же обрабатывающая промышленность является локомотивом всей экономики. Китайские власти проводят последовательную экспортно ориентированную промышленную политику, обеспечивая налоговые, кредитные, таможенные и прочие преференции отраслям и предприятиям, нацеленным на внешние рынки. Так, промышленный рост в 2019 году был достигнут в КНР благодаря тому, что министерство промышленности этой страны приложило "напряженные усилия" для сохранения роста промышленности в условиях торгового протекционизма США.



Несмотря на постепенное восстановление российской промышленности в первом полугодии 2021 года, повторение "ненужных и неэффективных" карантинов, как говорит Джеймс Рикардс, автор ряда книг по мировой экономике, известных и в русских переводах, вызовет нежелательные последствия.