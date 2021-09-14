 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В метро Москвы появились указатели на фарси и узбекскомВ метро Москвы появились указатели на фарси и узбекском
15:30 14.09.2021

14.09.2021
В метро Москвы появились указатели на фарси и узбекском
Для удобства мигрантов на станциях московского метро "Прокшино" и "Лесопарковая" указатели продублировали на фарси и узбекском.

"От станций метро "Прокшино" Сокольнической линии и "Лесопарковой" Бутовской линии ходят маршруты наземного транспорта до миграционного центра "Сахарово", поэтому для удобства посетителей центра мы продублировали навигацию именно этих станций на фарси – языке большинства народов Таджикистана, и на узбекском", – рассказали в пресс-службе метрополитена.

Там также отметили, что их задача – делать метро понятным и комфортным для разных пассажиров. "Например, схема метро на электронном табло в вагонах дублируется на 9 языках", – добавили в метрополитене.

Событие вызвало негативную реакцию в соцсетях и блогах.

"На русском оставят или это уже не актуально?" – прокомментировал ситуацию Илья Голуб.

В свою очередь, известный корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц назвал нововведение "пробным шаром". По его словам, "нерусские" указатели в метро появились, чтобы посмотреть на реакцию общества. "Мне однозначно кажется, что эти вывески расходятся с требованиями к трудовым мигрантам, которые приезжают работать в Россию, в частности, в Москву", – отметил журналист.

Он напомнил, что граждане Узбекистана и Таджикистана, как и любые другие мигранты, приезжая в Россию для работы, обязаны сдать экзамен по русскому языку для получения патента. Без этого они не смогут легально работать в России.

"Соответственно, либо тот, кто придумал эти вывески, поощряет нелегальную трудовую миграцию, либо у нас развелось так много туристов из Таджикистана и Узбекистана, что уже требуются вывески на их родном языке. Мне кажется, что вполне достаточно вывесок на русском и английском языках. В привилегированное положение ставить мигрантов нечестно", – считает Коц.

"Мне сложно предположить, что там в голове у людей, которые отвечают за этот эксперимент. Но, мне кажется, если будет выраженное негативное общественное мнение по этому поводу, то, может быть, они передумают", – добавил журналист.

Напомним, в прошлом году в Узбекистане все делопроизводство начали переводить на узбекский язык, а за использование русского официальными лицами стали штрафовать. Депутатов в этой стране критикуют за переход на русский язык. В Таджикистане население русский язык почти забыло. Президент РФ Владимир Путин недавно предложил возродить его в республике.

Московская мэрия, в свою очередь, говорит, что ей не хватает еще 200 тыс. мигрантов, чтобы они трудились на низкооплачиваемых работах. По словам вице-мэра Москвы Владимира Ефимова, сейчас застройщики активно перекупают друг у друга мигрантов, из-за чего растет стоимость их услуг и, как следствие, стоимость строительства.

Источник - stoletie.ru
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