 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Ташкенте зарезали в драке чемпиона мира по самбо и курашу К. Расулова
16:53 14.09.2021

В Ташкенте убит чемпион мира по самбо
От ножевых ранений, полученных в ходе конфликта в Ташкенте, погиб 29-летний дзюдоист, чемпион мира по самбо и курашу Камолиддин Расулов. В его убийстве подозревается другой спортсмен.

В Ташкенте от полученных в ходе конфликта ножевых ранений скончался 29-летний спортсмен из Кашкадарьи Камолиддин Расулов. В убийстве чемпиона мира по самбо среди юниоров, победителя мирового первенства по национальному курашу подозревается другой спортсмен, сообщило Daryo со ссылкой на Генеральную прокуратуру Узбекистана.

По данным ведомства, преступление произошло вечером 13 сентября в Учтепинском районе столицы. Примерно в 21:30 гражданин Ш. Т. позвонил Камолиддину Расулову и заявил, что его здоровье ухудшилось из-за употребления витаминов Humo Trop, купленных по совету спортсмена. Он также сообщил, что врачи назвали его болезнь неизлечимой.

Во время телефонного разговора Ш. Т. назначил собеседнику встречу на 14-м квартале Учтепинского района, где между мужчинами произошел конфликт. "В ходе ссоры Ш. Т. несколько раз ударил Камолиддина Расулова кухонным ножом в разные части тела, совершив тем самым умышленное убийство", - говорится в сообщении Генпрокуратуры.

По данному факту прокуратура Учтепинского района возбудила в отношении Ш. Т. уголовное дело по части 1 статьи 97 Уголовного кодекса. Подозреваемый задержан.

Как уточняет Daryo, Ш. Т. является чемпионом Узбекистана по дзюдо и национальному курашу, а также племянником первого среди узбекистанцев чемпиона мира по курашу Тоштемира Мухаммадиева.

Ранее сообщалось об убийстве в Карши спортсмена Элбека Рахимова. Подозреваемыми считались семь человек, из них шестеро задержаны.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - gazeta.uz
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