Третья Орда. К саммиту ШОС 16-17 сентября, - Андрей Девятов (бред)

18:10 14.09.2021 Третья Орда. К саммиту ШОС 16-17 сентября

Андрей Девятов



Порядок должен быть



Современная эпоха "тектонических процессов глобальной трансформации" космическими энергиями созвездия Водолея, сменяющая уходящие энергии созвездия Рыб, естественным ходом вещей сломала старый мировой порядок.



Мир индустриального общества расширенного воспроизводства капитала, упершись в "пределы роста" по добыче ископаемого сырья, загрязнению окружающей среды и долгам на кредит погрузился в так называемый "управляемый хаос".



Разразился системный кризис способа жизнедеятельности человека на земле по принципу удовлетворения потребностей и наращивания материального благополучия: "взять и поделить".



Под давлением космических обстоятельств непреодолимой силы к наиболее прозорливым приходит осознание необходимости менять стиль жизни. Переходить на принципы жизнедеятельности грядущего информационного общества, искать правду того, что будет, что ждет человечество в ближайшей перспективе.



Активистами поиска правды, преклонившейся от неба, стала группа разумных из народа, создавших непротиворечивую внутри себя систему взглядов на природу, общество и мышление с дерзким именем "небополитика" (смысл имени – власть от Неба).



Ядром небополитики выступает доктрина времени.



Время "зашито" в восходы и закаты Солнца, фазы Луны, движение звезд. Вот и история у небополитиков выступает суммой волн энергий космоса разных периодов, в календарях привязанных к кругу Солнца – 28 лет, кругу Луны – 19 лет, индикту – 15 лет.



И благодать духа (кит. Дэ) течет во времени, тогда как энергия жизни (кит. Ци) простирается в пространстве.



Поэтому небополитика – это сначала про духовное, а потом про материальное.



Про принцип жизнедеятельности "отдать и приумножить", а не "взять и поделить".



Про приоритет реализации способностей человека, а не только про удовлетворение его потребностей.



Про новое богатство информационного общества, связанное с капитализацией времени, не столько в аспекте длительности (греч. Хронос), сколько в аспекте порядка следования событий (греч. Циклос) и "окон возможностей" поймать волну (греч. Кайрос).



16+

Информация (то, что внутри внешних форм: англ. in form) это не скопище данных (big data) в памяти искусственного интеллекта, но ключи от кодов (генетических, культурных, цивилизационных) позволяющих вскрывать тайны бытия и управлять поведением, что узкого круга лиц, принимающих решения (добрые пастыри), что широких народных масс (пасомое стадо).



Упование на искусственный интеллект – это от неспособности предвидеть будущее и стратегическая растерянность власти перед нарастающим валом разнородных сведений от конгломерата событий всеохватного системного кризиса эпохи "тектонических процессов глобальной трансформации".



Твердая уверенность небополитиков в способности пеленговать "пятно вероятности" грядущего и предвосхищать развертывание событий с точностью одного космического часа (три года) зиждется на расшифровке универсального штрихкода перемен, известного китайцам с допотопных времен, но по частям вскрывающегося усилиями российских исследователей лишь в наше время.



В части духовной сферы (триплет ЦзинЦиШэнь) и доктрины времени вклад в дешифрование кода перемен внесли небополитики.



Вскрытие кода – это прорыв к базовым принципам.



Знание же базовых принципов избавляет от необходимости возится с анализом вала нарастающей груды данных.



Позволяет делать оценки обстановки взглядом сверху, разом над всей сложностью разнородных процессов, сразу в полноте и целостности картины мира. Все это называется разведка будущего.



А разведка (смысл имени в русском языке – ведение Раза: исходного первоначала), – это не наука, это искусство уникального.



При этом легкая придурковатость подачи сведений, делает небополитику практически неуязвимой для научной критики.



Дешифрование кода перемен по найденным трем волнам истории: двойная спираль в чете и нечете тактовой частоты 60-летнего цикла китайского календаря (опорная волна) с наложением 726-летнего ордынского цикла (сигнальная волна) проявило голографическую картину истории мира за текущие 150 лет: с 1900 по 2049 гг. (см. наш текст "Величие времени" No789 от 10.06.21).



Проявленная закономерность порядка следования кодовых слов длительностью по 12 лет в этих периодах позволила сделать вывод о том, что с 2021 года в Большой Игре шести мировых проектов наступил срок нового расклада сил и нового лукавого выбора пути в перспективе перехода человечества в Новый Мировой Порядок.



Толкование замыслов проектов возможно по сопутствующим концептуальным книгам нашего времени.



Для Запада – это книга Жака Аттали "Краткая история будущего" (2009) и книга Клауса Шваба "COVID-19. Великая перезагрузка" (2020). Где "новый мировой порядок" (лат. NOVUS ORDO SECLORUM) выглядит как реванш нацистского "черного интернационала" (нем. ORDNUNG MUSS SEIN) и "проклятая орда" новых кочевников со средствами самонаблюдения и гипернаблюдения.



Мы же – небополитики – обосновали закономерность перехода стран и народов не западных цивилизаций Большой Евразии в новый "красный интернационал" с именем "Третья Орда". Понимая, что Первая Орда – это Единое евразийское государство Чингисхана "от моря до моря" (кит. И Го). А Вторая Орда – это Социалистический лагерь Сталина.



Примечательно, что смысл латинского слова "ordo", немецкого слова "ordnung" и тюркского слова "орда" – один и тот же.



Речь идет о порядке. Ныне же о том, что на фоне беспорядка всеобщего кризиса старого мирового порядка умники ищут пути перехода в новый мировой порядок – Новую Орду!



И если к идее орды новых кочевников Жака Аттали в России относятся с вниманием и пониманием нового качества номадов наших дней, то Новая Орда небополитиков воспринимается не иначе, как татаро-монгольское иго, дикая степь, табуны лошадей, кумыс и комфорт жизни в юртах. Тогда как небополитики не устают твердить, что Новая Орда – это унаследованный от Великой степи вольный Дух, сетевые структуры и круговая порука. И о том, что достоверным "свидетельством о рождении" русских являются скифские курганы и скифское золото: "Да, скифы мы. Да, азиаты мы…", а все остальные домыслы артефактов не имеют.



В любом варианте выход из кризиса индустриального общества – это прощание с либерализмом, выборной демократией, массовой армией, массовым производством, массовым образованием, массовой культурой и переход к откровенной или прикрытой диктатуре.



В кочевой мобильности Жака Аттали речь идет о пришедшей на место масонского разделения властей на законодательную, исполнительную и судебную, новой всепроникающей диктатуре цифровизации, алгоритмов искусственного интеллекта и электронных грезах в загоне гаджетов и QR кодов "умного города".



В Третьей Орде небополитиков речь идет о просвещенном вожде-отце, в одном лице соединяющего духовную, военную и светскую власть. И о предреченном для Руси в предконечные времена на короткое время – 12 лет "Царстве Правды – Державе белого царя", как образце иначе возможного пути глобализации.



Первая орда Чингисхана была союзом улусов (территорий с населением) вокруг Улуса Великого хана, которым при внуке Чингисхана Хубилае от младшего сыта Толуя стал Китай династии Юань (смысл имени – первоначальное творение мира).



Современная Россия и Казахстан входили в улус старшего сына Джучи. Центральная Азия – в улус среднего сына Чаготая. Иран, Закавказье, часть Малой Азии и Афганистана в улус Хулагу, внука Чингисхана от Толуя, получившего специальный ранг Ильханата.



В наше время Третья Орда складывается в рамках Шанхайской Организации Сотрудничества (ШОС), где место Великого хана занимает нынешний лидер Китая Си Цзиньпин и куда вошли все страны и народы – наследники Единого государства Чингисхана.



На саммите ШОС 16-17.09.21 в организацию полноправным членом войдет Иран. Так в цикле 726 лет повторятся события 1295 года, когда улусы на 12 лет вновь объединились вокруг Великого хана – императора Юань.



Так ШОС со своей символикой и гимном на 12 лет (2021-2032) естественным ходом вещей примет на себя функции Третьей Оды семьи народов - наследников Единого государства Чингисхана и Социалистического лагеря Сталина. Где Китай и Россия выступят в роли соответственно старшего брата (отец – небо) и старшей сестры (мать – земля), а все остальные страны и народы станут братьями и сестрами, племянниками и племянницами…



В 2021 году "и. о. императора" Си Цзиньпин приступил в КНР к глубокой трансформации китайского общества от либерализма и преклонения перед Западом в сторону традиционной даосско-конфуцианской этики и красной культуры. Исподволь приступив к реализации амбициозного проекта сообщества единой судьбы человечества (историческое название: Великое единение "Датун").



В Большой Игре за карточным столом истории Китай и Россия, играя в паре и разыгрывая замысел общего цивилизационного проекта "Большая Евразия – Третья Орда", выигрывают кон 2021-2024 гг. за явным преимуществом. Заковыка лишь в том, что в новую эпоху та Россия, которая есть, все еще держится за синодальные догмы обветшалого проекта "Москва – Третий Рим".



Однако разведпризнаки исторического выбора кремлевских в пользу перехода РФ на проект "Большая Евразия" с продолжением в наши дни политической линии: Александр Невский – Иван IV Грозный – Сталин, в августе-сентябре 2021 отчетливо проявились.



В свою очередь, в сентябре 2021 г. небополитики приступают к реализации проекта Музея общего будущего (конструирования будущего) призванного через образы и символы в натуральной и виртуальной формах показать путь победы – пробуждения чувства правды в сердце человека и образ победы – в государственном строительстве Третьей Орды торжество этики "пять выше": духовное выше материального, общее выше частного, справедливость выше закона, служение выше владения, власть выше собственности.



Обоснования смотри в ролике https://youtu.be/E-UZB1W96tc Источник - zavtra.ru

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