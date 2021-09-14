 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 15.09.2021
00:29  Шанхайская организация сотрудничества. Состояние и перспективы развития, - Вадим Бровцев
00:15  Триллионы долларов Китаю принесут продвинутые женщины
00:12  Бежавшая от талибов афганская журналистка: "Они убили мою маму"
00:08  В Европе начинается нефтяной переворот. Из-за энергетического кризиса баррель подорожает до 100 долларов, - "НГ"
00:07  Le Figaro: В Афганистане талибы* представляют свое видение женщин
00:05  П.В. Густерин: Как Русская армия брала Берлин в 1760 году (история)
Вторник, 14.09.2021
22:10  Следующим президентом России будет силовик

18:44  Миру – эмир. Какое государство террористы построят в Афганистане, - А.Мельников
18:10  Третья Орда. К саммиту ШОС 16-17 сентября, - Андрей Девятов (бред)
16:53  В Ташкенте зарезали в драке чемпиона мира по самбо и курашу К. Расулова
15:30  В метро Москвы появились указатели на фарси и узбекском
15:16  В объятиях нового мирового промышленного кризиса
15:15  Почему главный победитель в Афганистане - это Катар
15:11  Люди, самолеты... ТаджМИД протестует из-за высказывания Байдена
14:44  Пока никто не признал новое правительство Афганистана. Почему? - Н.Плотников
14:03  Трудовые династии КазЭлитки, - Д.Ашимбаев
13:26  Причуды Казвакцинации. Своя вакцина прокисает, зато закупаем иностранную, - А.Бектенова
12:48  Ракето-фобия. Главари-правители Талибского эмирата попрятались по каким-то схронам
12:23  Что хуже для афганских казахов: талибы или "русская зима" на севере РК? - Н.Нуртазина
11:43  Скончался экс-замкомандующего ТуркВО, Герой 2-й Чеченской генерал армии Виктор Казанцев
11:41  Почему за 20 лет Америка так и не смогла отомстить за теракты 11 сентября?
11:36  Газоснабжение Европы как многовекторная политическая игра, - Олег Никифоров
11:35  Талибы* заявили, что афганским женщинам нельзя работать с мужчинами
10:16  Мулла Барадар опроверг сообщения о своей гибели
10:14  Кабульские осечки Сталина. Как СССР трижды покорял Афганистан, - А.Гогун
10:11  Великолепная пятерка. УзбЦИК закончил регистрацию кандидатов в президенты
09:09  Блинкен: Узбекистан, Таджикистан и Пакистан обещали пропускать американцев из Афганистана
08:45  Япония+ЦентрАзия. На чем строится игра Токио в регионе, - Д.Борисов
08:43  Разливая солнце по бокалам: история и будущее узбекских вин, - А.Алиева
08:19  Ностальгия по СССР подошла к "точке возврата", - А.Желенин
08:10  В тбилисском Центре Лугара инкубировали вирус новой пандемии, - "СП"
07:49  Выяснилось, почему все талибы в жилетках. Мода пошла от англичан, - "МК"
07:46  Россия сделала ход МАГАТЭ. Как власти Ирана согласились возобновить переговоры по своей ядерной программе, - "Къ"
00:08  Цена вопроса. Как теракты 11 сентября 2001 года изменили американцев, - Михаил Таратута
00:05  Гастарбайтеров в РФ ждут цифровизация и коммерциализация
Понедельник, 13.09.2021
19:31  Азиатский излом. Борьба за Афганистан не прекращается, - Сергей Кожемякин
19:20  В Казахстане решили вырыть девять новых водохранилищ
19:15  Центральноазиатские беды, рекорды, проколы и приколы, - И.Джорбенадзе
18:57  Китай может завладеть технологическими тайнами Америки, - "НГ"
17:22  Талибы разрешили женщинам учиться: но есть нюансы
17:20  Президентские выборы и гордиев узел узбекской экономики. Поможет ли ЕАЭС? - А.Бурханов
16:27  "Упасть с американского самолета - это счастье": у Байдена отказали тормоза, - М.Ростовский
16:09  Член ЦентрИзбиркома Киргизии Эшимов схвачен за мошенничество в пользу партии "Кыргызстан"
15:44  Сериал "Импичмент: Американская история преступлений": скандал Клинтона и Левински в новом прочтении
15:04  Историк Нил Фергюсон: "Экономические последствия пандемии сопоставимы с последствиями мировой войны"
14:55  Казахстан теряет привлекательность как место жительства людей, - стат-данные
14:52  В каком ухе звенит? О слабо-"слышащем" Казгосударстве, - Д.Ашимбаев
14:43  До удара США по Ирану остались считанные дни: Что предпримет Россия?
14:40  НАТО пытается уйти от ответственности за сдачу Афганистана террористам
13:47  "Апокалипсис насекомых" происходит и в Швейцарии, - Le Temps
12:09  Партизаны-масудисты треплют талибов в северном Баглане
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Афганистан   | 
Le Figaro: В Афганистане талибы* представляют свое видение женщин
00:07 15.09.2021

14 сентября 2021 г.
Марго Бенн | Le Figaro
В Афганистане талибы* представляют свое видение женщин
"Хозяева Афганистана 11 сентября в одном из университетов Кабула организовали собрание женщин, поддерживающих их взгляды на религию и гендерную сегрегацию", - пишет специальный корреспондент Le Figaro в Кабуле Марго Бенн.

"Кто эти темные безликие тени, которые появляются в университете Шахида Раббани в Кабуле? Тайна, покрытая мраком. Они не представляются, не разговаривают, разве что только между собой, их приводят в зал и уводят оттуда мужчины в тюрбанах. (...) Прессу пригласили, но ее игнорируют. На трибуны допускаются только женщины-журналистки. Их собратья держатся поодаль", - указывает автор статьи.

(...) "Когда опоздавшие занимают свои места, 22-летняя Джамиля Шарифи соглашается ответить на несколько вопросов. Она учится в этом университете? Вовсе нет, - тонким голосом отвечает она. К тому же девушка бросила учебу в колледже. Она в первый раз вошла в высшее учебное заведение. "Я здесь, чтобы сказать, что я счастлива, потому что, наконец, после двадцати лет иностранного вторжения, благодаря нашим храбрым моджахедам Афганистан стал страной, приспособленной для женщин", - заявляет она. Что это значит? "Хвала Аллаху, отныне все без исключения сестры в Афганистане будут одеты в соответствующие наряды. Те, кто пойдут в университет, будут держаться подальше от парней". Как это улучшает положение женщин? "Хвала Аллаху, сегодня действует исламский закон. Это освобождает нас от греха".

(...) "И вдруг появляется мужчина. Потому что именно они здесь руководят мероприятием. Талиб* ворчит, что с участницами запрещено разговаривать и что сессия ответов на вопросы назначена на более позднее время. Джамиля умолкает, прорези никаба скользят в сторону: она отводит глаза", - говорится в публикации.

"Затем начинаются выступления. Звучат молитвы, восхваляющие "Исламский Эмират", название, которое талибы*дали своему режиму. Такое же, как и во время их первого пребывания у власти, с 1996 по 2001 год, печально известного грубыми нарушениями прав человека, особенно прав женщин. Тексты, прочитанные с распечатанных листов бумаги, похожи друг на друга: афганских женщин, которые не "достаточно" закрывают волосы и лицо, порицают и требуют от них встать на правильный путь. На них могло повлиять меньшинство последователей западной идеологии, которой нет места в Афганистане. "Большинство их них сбежали за границу. Кто они такие, чтобы указывать нам, как одеваться и как себя вести?"- вскипает одна из выступающих. Бойцов "Талибана"* сравнивают со "спасителями" не только за их военную победу над афганскими и иностранными силами, но и за то, что они позволяют восстановить порядок в стране. Дата 11 сентября, когда проходит собрание, несомненно, выбрана преднамеренно. Ведь после теракта, ответственность за который взяла на себя "Аль-Каида"*, военная коалиция под руководством США вторглась в Афганистан и свергла режим талибов". Но два десятилетия спустя они снова побеждают", - передает журналистка.

(...) "Воля участниц пропагандистского мероприятия, вероятно, срежиссированного правительством, уже исполнена новыми хозяевами страны: многие женщины подвергаются издевательствам, даже избиваются на улице из-за одежды, считающейся неприличной. Как Фахима, занимавшаяся монтажом рекламных фильмов, теперь ставшая безработной после того, как талибы* запретили ей ходить в офис. "Две недели назад восемь из них избили меня в центре Кабула, потому что они сочли мою одежду прозрачной", - рассказывает она. После полученных травм, с кожей, покрытой фиолетовыми пятнами от следов синяков, она с тех пор сидит взаперти у подруги. "Они повсюду, внимательно присматриваются ко мне, все обо мне знают. Даже внутри дома я уже не снимаю длинную тунику, потому что боюсь, что они увидят меня через окно", - рыдает молодая женщина. Большинство ее сверстниц исключены из сферы труда, а также из университетов, которые не могут позволить себе создавать классы для лиц одного пола", - говорится в статье.

(...) "Приход талибов* к власти стал благом для их сторонников и ультраконсерваторов, а также для некоторых жителей неблагополучных районов или сельской местности, оставленных предыдущими правительствами. "Впервые за долгое время мы чувствуем себя в безопасности, - утверждает 30-летний Мьяр Талаш, менеджер небольшой аптеки в Арзан Кеймат, бедном районе Кабула. "Раньше было много преступлений, и полиция никогда не вмешивалась вовремя и даже не приезжала сюда. Но теперь преступники попрятались", - считает этот отец троих детей. (...) Тем не менее, многие афганцы в социальных сетях или в частном порядке сообщают о похищениях, кражах и вандализме. Некоторые обвиняют талибов*, хотя неясно, выполняют ли последние приказы своего руководства", - комментирует автор статьи.

(...) "После собрания 11 сентября сотня "сестер"-сторонниц "Исламского Эмирата" прошли маршем перед университетом Шахида Раббани. Сессия вопросов и ответов, обещанная одним из организаторов, так и не состоялась, и вместо нее выступил сотрудник комиссии "Талибана"*, ответственный за образование. Шествие в сопровождении людей в военной форме с автоматами и повязкой на лбу с изображением движения продлилось всего несколько минут. За несколько дней до этого сотни женщин вышли на улицы во многих городах страны, чтобы потребовать соблюдения своих прав и инклюзивного правительства. Демонстрантки подвергались преследованиям и избиениям; журналистов задерживали и пытали. Шествия такого типа сейчас запрещены, как и их освещение в СМИ", - резюмирует Марго Бенн.

* - организация, деятельность которой запрещена на территории РФ

Источник: Le Figaro

Источник - иноПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1631653620
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 3 сентября 2021 года №651
- Указ Президента Республики Казахстан от 13 сентября 2021 года №660
- Нурсултан Назарбаев посетил социально-культурные объекты в Жамбылской области
- Председатель Сената встретился с Представителем ОБСЕ по свободе СМИ
- Трудовые династии
- Санитарно-эпидемиологическая ситуация в Казахстане улучшается
- Экономика Казахстана достигла допандемического уровня - А. Мамин
- Правительство рассмотрело готовность регионов к отопительному периоду
- Краткосрочный экономический индикатор в январе-августе 2021г. составил 103,9%
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  