В Европе начинается нефтяной переворот. Из-за энергетического кризиса баррель подорожает до 100 долларов, - "НГ"

00:08 15.09.2021 Ольга Соловьева

14.09.2021



Спрос на черное золото может вырасти из-за высоких цен на газ.

Подорожание электроэнергии и дефицит газа создали в Европе уникальную ситуацию, в которой сжигание нефтепродуктов вновь стало экономически выгодным. В результате дорогой газ и электроэнергия вот-вот спровоцируют подъем мировых цен на нефть, прогнозируют аналитики Goldman Sachs. "НГ" уже писала, что аномально дорогой газ привлечет в Европу альтернативные энергоносители (см. номер от 02.09.21). Эксперты Bank of America не исключают подорожания барреля нефти до 100 долл. к концу года в случае наступления холодов. Газ в Европе продавался во вторник дороже 810 долл. за 1 тыс. куб. м.



Еще в августе газ в Европе стоил около 530 долл. А сегодня – уже дороже 800 долл. за 1 тыс. куб. м. Последний раз такое резкое подорожание газа в Европе случилось в марте 2018 года во время небывалого похолодания. Тогда на европейских биржах цена газа доходила до 1 тыс. долл.



Цены европейских фьючерсов на природный газ в крупнейших газовых хабах в Нидерландах за последний год выросли более чем на 450%, сообщает Bloomberg. Последние месяцы резко растут и европейские цены на электроэнергию. Причина энергетических потрясений в Европе – низкий уровень запасов газа в подземных хранилищах Европы при его ограниченном поступлении по трубопроводам. К тому же в сентябре снизилась выработка ветровой энергии, которую оказалось нечем заменить.



До перехода от закачки к отбору из подземных хранилищ остается чуть более месяца, а уровень запасов едва перевалил за 70%, что на 15,6 процентных пункта ниже среднего уровня за последние пять лет.



Аналитики Goldman Sachs считают, что в ближайшем будущем ценовые кризисы могут стать еще более масштабными. По их мнению, рост цен на газ может перекинуться на рынок нефти и других сырьевых товаров в преддверии зимних месяцев, так как ограниченные запасы делают рынки "чрезвычайно уязвимыми".



Более высокие цены на газ, который используется для производства электроэнергии и приготовления пищи, создают стимулы для замены топлива, рассказал в интервью Bloomberg руководитель отдела товарных исследований Goldman Sachs Джефф Карри. По его словам, это может еще больше повысить спрос на нефть. "Вероятность взлета цен на нефть растет. Рынки перешли от периода восстановления ценового спроса к дефициту", - считает экономит. По мнению эксперта, ураган "Ида" уже компенсировал увеличение поставок нефти странами ОПЕК в эквиваленте двух с половиной месяцев, в результате чего рынок стал еще более восприимчивым к серьезным колебаниям цен. А текущий скачок цен – это "лишь начало того, что зимой может получить более существенное развитие", считает Карри.



В Goldman Sachs обращают внимание, что запасы почти всех физических товаров, от автомобилей до меди, уже резко сокращаются, поскольку ограничения на пандемию снимаются, а люди выходят и тратят. "Эти рынки становятся все более уязвимыми для любого типа перебоев в поставках (например, экспорта российского газа) или неожиданного увеличения спроса (к примеру, из-за жаркой погоды)", – говорят в компании.



Аналитики Bank of America (BofA) не исключают, что стоимость фьючерсов на сырую нефть может достигнуть и 100 долл. Ситуация с дефицитом голубого топлива, рост цен на другие энергоносители, а также холода могут вызвать переход на нефть. Что и приведет к ее подорожанию. Низкие температуры может спровоцировать рост спроса на пропан, мазут и керосин, особенно в Японии и США, рассказывают эксперты.



Цены на черное золото растут в том числе и на ожиданиях нового урагана в Мексиканском заливе. Компания Royal Dutch Shell, крупнейший производитель нефти в Мексиканском заливе, уже начала эвакуировать сотрудников с морских платформ, готовясь к урагану. Кроме того, производители нефти в этом регионе еще не восстановились после бушевавшего две недели назад урагана "Ида". До сих пор не восстановлена работа мощностей, которые обеспечивают около 44% добычи нефти в американской части Мексиканского залива.



"Европа опасается, что накануне зимы хранилища останутся с меньшим запасом сырья, чем требуется. На этом фоне уже начали работать угольные станции в ЕС, а стоимость угля также бьет рекорды", – отмечает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. Рост цен на газ может перекинуться на другие виды топлива, соглашается управляющий активами компании "БКС Мир инвестиций" Виталий Громадин. "Сейчас газ в Европе стоит дороже дизельного топлива. То есть для выработки электроэнергии экономичнее использовать дизельные электрогенераторы", – указывает он.



"В недавнем отчете ОПЕК был пересмотрен прогноз по мировому предложению нефти. Оно будет на 500 тыс. барр. в сутки ниже, чем ожидалось. Связан такой прогноз с частичным прекращением добычи в Северной Америке, из-за пожара на морской нефтяной платформе в Мексике и сбоев, вызванных ураганом "Ида". Дефицит предложения нефти в сочетании со скорым наступлением зимнего сезона и ростом цен на газ действительно должны толкать цену на нефть вверх", – говорит исполнительный директор департамента компании "Универ Капитал" Артем Тузов. Он не исключает, что до конца года цена на нефть дойдет до 80 долл. за баррель.



Все будет зависеть от погодных условий, а также динамики объемов поставок газа в Европу, подчеркивает директор по анализу компании "Альфа-Капитал" Максим Брагин. Кроме того, продолжает он, помимо нефти есть и другие замены газа в вопросе выработки электроэнергии и тепла.



Однако далеко не все эксперты ждут подорожания нефти. Кто-то, наоборот, считает маловероятным, что ситуация с газом перекинется на нефтяной рынок. "Потенциал такой замены газа на сжигание нефтепродуктов крайне ограничен. При этом рост спроса на нефть приведет не к увеличению дефицита, а к росту предложения со стороны ОПЕК+", – уверен аналитик компании "Финам" Сергей Кауфман. Он также сомневается, что ускоренный запуск СП-2 приведет к снижению цен на газ. "В конце августа менеджмент "Газпрома" заявлял, что в случае запуска СП-2 общий объем поставок газа в Европу в 2021 году не изменится, а поменяется только их маршрут", – напоминает аналитик. То есть быстрый запуск СП-2 не является панацеей от дефицита газа и высоких цен, утверждает эксперт. "Ускоренная сертификация газопровода сейчас не сильно поможет, так как газотранспортная система в Германии не рассчитана на поставки больших объемов дальше в Европу", – добавляет Громадин.



Цены на газ обновили максимумы после того, как выяснилось, что сертификация газопровода "Северный поток – 2" займет до четырех месяцев, напоминает Артем Тузов. "Ускоренная сертификация газопровода охладит цены на газ в Европе. Но европейская бюрократия обычно не отличается скоростью. Скорее можно ожидать затягивания сроков сертификации, что и закладывается трейдерами в текущие цены на спотовый газ в Европе", – рассуждает эксперт.



Цены на природный газ могут расти и дальше, считает Деев. Он не исключает, что проблемы с заполнением хранилищ заставят еврочиновников быстрее принимать решения, чтобы не допустить энергетического коллапса в Европе. "Из-за высокой значимости политических факторов, связанных с СП-2, сильного ускорения процесса вряд ли стоит ожидать. Особенно если нынешний всплеск цен приведет к росту поставок сжиженного газа в Европу, например, из США", – рассуждает Максим Брагин. Источник - ng.ru

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