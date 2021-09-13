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Триллионы долларов Китаю принесут продвинутые женщины
00:15 15.09.2021

Цифровая экономика и поддержка слабого пола уже дает результаты

Константин Ольшанский

Локомотивами стремительного экономического роста в Китае в ближайшее время станут цифровая индустрия и эмансипация - привлечение женщин в более высокотехнологичные отрасли. Такой прогноз сделало самое влиятельное американское деловое издание Bloomberg.

Опасения консерваторов напрасны

Дискуссия о прогнозах развития китайской экономики в американском экспертном сообществе возникла не на пустом месте. А на фоне интерпретаций месседжей, исходящих от первых лиц Поднебесной. Они касаются вопросов открытости границ, которая подразумевает в том числе крупные технологические и зарубежные IPO.

Американские консерваторы попытались интерпретировать эти мессиджи как сигналы к сворачиванию рыночных реформ. Тем более, что перед официальным Пекином стоит серьезный вызов: сократить разрыв в благосостоянии, не останавливая экономический рост, что потребует актуализации кадровой политики как для бюрократии, так и для менеджмента транснациональных корпораций.

Опасения консерваторов напрасны. Bloomberg цитирует вице-премьера Лю Хэ, главного экономического советника председателя Си Цзиньпина, который заявил: Китай не изменит политику поддержки частного сектора "не меняется сейчас и не изменится в будущем". Причем заявление Лю прозвучали после выступления Си, который пообещал продолжать открывать Китай для иностранных инвестиций.

Цифровая экономика растет быстрее всего

Драйвером опережающего экономического роста должны стать именно высокотехнологичные компании. Цифровая экономика выступила поддерживающим фактором для Китая во время пандемии, и должна остаться локомотивом в постковидную эру, заявил заместитель министра торговли Ван Биннань на Китайской международной ярмарке по торговле услугами (CIFTIS) в Пекине.

Мир вступает в период быстрого развития цифровой экономики, и Китай является лидером в этой области, сказал Ван. Цифровая экономика страны достигла 39,2 трлн юаней ($ 6 трлн) в 2020 году, что составляет 38,6% ВВП, что на 2,4 процентных пункта больше, чем годом ранее, добавил замминистра.

Цифровая экономика трансформирует многие традиционные отрасли, и, будучи одним из основных двигателей экономического роста Китая, продолжает меняться и цифровая торговля.

В последнее десятилетие именно цифровая торговля развивалась более быстрыми темпами, чем другие формы, включая торговлю товарами и услугами. С 2010 по 2019 годы торговля товарами выросла в Китае на 31%, торговля услугами - на 54,9%, а цифровая торговля - на 70,3%, согласно данным, озвученным Bloomberg.

Во время пандемии широко использовались цифровые технологии, и все больше торговых операций, особенно в сфере услуг, перешли из офлайна в онлайн. В результате прогресс в цифровизации торговли был значительно ускорен - темпы роста оказались выше, чем во всех остальных отраслях.

Ван Биннань объявил о планах Пекина по дальнейшему развитию цифровой торговли в Китае. Они включают ускорение разработки на высшем уровне и запуск стратегического плана цифровой торговли; содействие повышению уровня открытости цифровой торговли; создание пилотных зон цифровой торговли; укрепление международного сотрудничества; и рассмотрение возможности присоединения к соглашению о транстихоокеанском партнерстве, цитирует чиновника Bloomberg.

Спрашивать о замужестве уже неприлично

Взрывной рост ожидается и в таком необычном сегменте, как зарплаты женщин. Пекин последние годы интенсивно инвестировал в образовательные программы, в том числе в сельской местности. Эти программы были призваны устранить дисбаланс между отдельными территориями, а также между мужчинами и женщинами. По оценкам Bloomberg, в ближайшее десятилетие за счет трудоустройства китаянок на высокооплачиваемые места, которые еще недавно были им недоступны, экономика Китая дополнительно получит $ 5,4 трлн. Это сопоставимо с годовым оборотом всей цифровой экономики страны.

Центральное правительство делает многое для того, чтобы победить гендерную дискриминацию. В Китае уже действуют законы, запрещающие дискриминацию по признаку пола при трудоустройстве. А в 2019 году были утверждены жесткие правила, касающиеся найма: потенциальные работодатели больше не могут спрашивать кандидатов-женщин об их статусе брака и деторождения, требовать тесты на беременность и даже публиковать объявления о поиске вакансий, в которых указаны гендерные требования или предпочтения.

Результат такой политики уже есть. Компания Pop Mart International Group Ltd., производитель игрушек из Пекина, в прошлом месяце принесла публичные извинения после того, как подверглась резкой критике в социальных сетях. Дело в том, что фирма попросила женщин-кандидатов написать в анкете, планируют ли они иметь детей и когда.

Китай не может позволить себе, чтобы женщины вымывались из экономически активного населения, которое уже сокращается по мере быстрого старения жителей. В стране один из самых высоких в Азии показателей участия женщин в рабочей силе - 61%, но это число имеет тенденцию к снижению с девяностых годов. Повышение показателя на 3 процентных пункта приведет к росту экономики на $ 497 миллиарда, что эквивалентно 2% ВВП, приводит расчеты Bloomberg.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1631654100
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