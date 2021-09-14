Шанхайская организация сотрудничества. Состояние и перспективы развития, - Вадим Бровцев

00:29 15.09.2021 Об авторе: Вадим Владимирович Бровцев, председатель правительства Республики Южная Осетия в 2009-2012 гг., и. о. президента РЮО в 2011-2012 гг., политик, экономист и общественный деятель.

14.09.21



В настоящее время Шанхайская

организация сотрудничества является одним

из важнейших центров геополитического развития

В этом году отмечается 20-я годовщина со дня образования Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Как известно, в июне 2001 года главами государств Казахстана, Китая, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана была подписана Декларация о ее создании1.

Предшественником Шанхайской организации сотрудничества была организация так называемой "Шанхайской пятерки", созданная еще в 1996 году на основе "Соглашения между Российской Федерацией, Республикой Казахстан, Киргизской Республикой, Республикой Таджикистан и Китайской народной республикой об укреплении доверия в военной области в районе границы"2. Последующие годы показали жизнеспособность такой организации и, более того, целесообразность расширения ее функций на новом качественном уровне.



14 июня 2001 года официально учреждена Шанхайская организация сотрудничества, а в 2002 году на Санкт-Петербургском саммите Глав государств подписана Хартия ШОС, вступившая в силу 19 сентября 2003 года. Хартия является базовым документом, определяющим цели, задачи, принципы, структуру и основные направления деятельности Организации3.



В настоящее время ШОС состоит из 8 государств-членов – это Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Пакистан, Россия, Таджикистан, Узбекистан. Государства-наблюдатели при ШОС – Афганистан, Иран, Монголия, Беларусь. Официальными государствами-партнерами являются Турция, Шри-Ланка, Армения, Азербайджан, Камбоджа, Непал.



Основными целями Организации являются: укрепление между государствами взаимного доверия, дружбы, добрососедства; расширение сотрудничества в политической, социально-экономической, гуманитарной областях, а также обеспечение мира, безопасности в регионе, борьба с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом.



Обращает на себя внимание тот факт, что Шанхайская организация сотрудничества имеет огромный потенциал своего развития. Она охватывает территории, где проживает около 40% населения планеты – это более 3-х млрд человек, имеет почти 24% мирового ВВП и большие возможности в социально-экономическом и гуманитарном развитии4.



Среди правящих и интеллектуальных элит ведущих стран 20-летие ШОС явилось поводом для обсуждения геополитических проблем, сложившихся в современном мире, и перспектив их решения. Одни считают, что человечеству по-прежнему необходим "хозяин" в формуле однополярного мира. Другие являются сторонниками "межцивилизационного развития". Третьи полагают, что пришло время эпохи "экономического национализма" в развитии особо крупных государств, которые, прежде всего, должны сосредоточиться на решении непосредственно собственных проблем.



Большое внимание во всем мире обращено и к ШОС как организации, реально выстраивающей сотрудничество между государствами на взаимовыгодных принципах, показывающей устойчивые тенденции развития и все возрастающий авторитет.



Действительно, Шанхайская организация сотрудничества содержит особо конструктивный потенциал, который в перспективе может определить вектор геополитического развития во всем мире. Обращает на себя внимание и то, что в рамках ШОС уже в настоящее время успешно решаются вопросы противодействия внешним и внутренним угрозам, социально-экономического и гуманитарного развития. Интерес к сотрудничеству с ШОС проявляют все больше и больше стран.



В юбилейном 2021 году непосредственно в рамках ШОС прошло ряд официальных и неофициальных мероприятий, на которых подводились итоги ее двадцатилетия. Главным мероприятием должно стать Заседание Совета Глав государств-членов ШОС 16-17 сентября 2021 в г. Душанбе. Ожидается, где на самом высоком уровне будут приняты документы по дальнейшему развитию Организации.



Что является основным с точки зрения проявления интереса международного сообщества к ШОС и какие основные тенденции определяют ее будущее в контексте развития современных геополитических процессов?



Прежде всего необходимо отметить фактор так называемого "Шанхайского духа". Это идеология, которая строится на принципах неприсоединения, ненаправленности против третьих стран и открытости. Другими словами, каждая из стран-участниц получает возможность развиваться на основе собственных традиций образа жизни, национальной специфики организации общественного производства и исторически сложившегося культурно-гуманитарного развития. Общие задачи, которые стоят перед каждой страной, решаются без принуждения и на основе консенсуса интересов.



Генеральный секретарь ШОС Владимир Норов, выступая на семинаре "20 лет ШОС: ретроспектива и взгляд в будущее" в Шанхайском университете политических наук, специально отметил, что "организация явила собой уникальный прецедент устойчивого и мощного объединения государств, радикально различающихся по военно-политическому потенциалу, финансово-экономической мощи, социально-культурной традиции. Это стало возможным благодаря тому, что государства-учредители смогли сформировать отвечающим взаимным интересам и подходам общий знаменатель, краеугольным камнем которого являются принципы полного и безусловного равноправия всех государств-членов, учет интересов и взаимное уважение друг друга, отказ от силовых методов и претензий на доминирование. Данный идейно-нравственный стержень ШОС, получивший название "Шанхайского духа", ныне уверенно занял место в геополитическом лексиконе наравне с принципами Бандунга, мирным сосуществованием и др."



Принципы Бандунга, как известно, были приняты еще в 1955 году на конференции стран Азии и Африки в г. Бандунге (Индонезия). К ним относятся:



уважение основных прав человека, целей и принципов устава ООН;



уважение суверенитета и территориальной целостности всех стран;



признание равенства всех рас и всех наций, больших и малых;



воздержание от интервенции и вмешательства во внутренние дела других стран;



уважение прав каждой страны на индивидуальную или коллективную оборону;



воздержание от использования соглашения о коллективной обороне в частных интересах какой-либо из великих держав; воздержание любой страны от оказания нажима на другие страны;



воздержание от актов или угроз агрессии или применения силы против территориальной целостности или политической независимости любой страны;



урегулирование всех международных споров мирными средствами;



содействие взаимным интересам и сотрудничеству;



уважение справедливости и международных обязательств.



Такие принципы оказались необычайно жизнеспособными. В свое время они были поддержаны Организацией Объединенных Наций и основными институтами, определяющими международные отношения в современном мире. На них также была построена идеология "мирного сосуществования", которая достаточно эффективно проявившая себя в период холодной войны. "Шанхайский дух" фактически и есть продолжение теории и практики мирного сосуществования в новых исторических условиях. Такая идеология не разъединяет, а сближает народы на традиционных принципах общественной жизни, с учетом решения имеющихся проблем. Положения такой идеологии не противоречат ни идеям современного развития социалистического Китая, ни Индии, которая развивается с учетом гуманистических идей Джавахарлару Неру, ни традиционным для России принципам социальной справедливости и др. Более того, в ней абсолютно отсутствует притеснение религиозных воззрений ни одного из многочисленных народов Азии. Фактически регион ШОС, где сосредоточены преимущественно все мировые религии и представлены другие гуманитарные и гуманистические воззрения, стал на путь признания доминантности лучших достижений общечеловеческой морали, или построения правовых отношений на ее традиционных принципах. В этом, полагаю, проявляются особенности так называемого "Шанхайского духа".



В контексте вышеизложенного (отмечает Вадим Бровцев - "НГ"), следует специально отметить, что такой подход к международному сотрудничеству резко контрастирует с существующими в современном мире идеологиями - "неолиберализма", "неоколониализма", а также военно-политическими и другими формами принуждения. Вероятно, складывающиеся взаимоотношения в рамках ШОС, будут все больше привлекать к себе внимание во всем мире и рассматриваться как конструктивная попытка обеспечения "справедливости" в международных отношениях в условиях современных вызовов и угроз, геополитических трансформаций в целом.



Социально-экономическая повестка дня ШОС. На нее следует обратить особое внимание, поскольку от экономики в существенной степени зависит материально-техническое развитие региона.



Как известно, социально-экономические отношения в рамках ШОС также выстраиваются на принципах "Шанхайского духа" и взаимовыгодного сотрудничества. Зона ШОС открыта для развития и совершенствования как для внутреннего, так и внешнего рынка. Ее особенность заключается в том, что в то время, когда мир сотрясают "экономические войны" в форме всевозможных санкций и эмбарго, в рамках ШОС доминируют принципы равноправия и свободного развития каждой из экономик. Такой подход в экспертном сообществе рассматривается как особо перспективный.



В настоящее время взаимный товарооборот стран-членов ШОС составляет 5% от совокупного объема внешнеэкономических связей. В странах АСЕАН этот показатель равен 30%, а в странах Евросоюза – более 60%. В то же время факты свидетельствуют об опережающем экономическом росте именно ШОС6. Вероятно, поэтому МВФ и прогнозирует развитие экономики в рамках ШОС как наиболее динамичное и эффективное. Так, по прогнозам МВФ совокупный объем ВВП государств-членов ШОС к 2030 году составит 30-40% мирового ВВП7.



Социально-экономический контекст развития ШОС определяется огромными ресурсными возможностями стран, входящих в эту Организацию. В современном мире среди ведущих экономических стран и объединений ужесточилась борьба за "рынки сырья", "рынки сбыта" и "рынки дешевой рабочей силы". Страны ШОС во внутренних взаимоотношениях находятся вне контекста таких противоречий, поскольку регион является самодостаточным и, соответственно, нет необходимости для экономических конфронтаций. Природно-сырьевой и интеллектуальный потенциал России, технологические возможности современного Китая, трудовые ресурсы и другие возможности Индии, а также других стран дополняют друг друга и создают предпосылки для широкого развития единого экономического пространства на максимально взаимовыгодных условиях и справедливых принципах. Все это уже находит свое конструктивное воплощение и вполне может привести в перспективе к созданию "общего экономического рынка" с максимально широкими возможностями. Такая точка зрения получает все большее распространение. Огромный потенциал ШОС может быть конкурентоспособным при условии его развития на основе современных достижений науки и техники, что в существенной степени ведет к необходимости модернизации всей системы производственных отношений. Здесь мы имеем дело с комплексом проблем, которые необходимо решать.



Особое внимание в данной связи уделяется вопросам информатизации производства, созданию цифровых экономик. Такой подход модернизации экономики в настоящее время является доминирующим. В специальном Заявлении Совета глав государств-членов ШОС о сотрудничестве в области цифровой экономики от 10 ноября 2020 года указывается:



"Сегодня цифровые технологии становятся одним из ключевых факторов ускорения экономического развития, повышения конкурентоспособности различных отраслей экономики, формирования новых рынков и обеспечения всеобъемлющего устойчивого роста.



Отмечаем большой потенциал цифровой экономики для достижения целей Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.



Считаем, что цифровая трансформация способствует созданию необходимых условий для инклюзивного глобального роста и приносит выгоды всем участникам.



Убеждены, что усиление цифровой взаимосвязанности откроет новые перспективы и возможности экономического развития за счет формирования новых точек роста и повышения инвестиционной привлекательности. Укрепление практического сотрудничества в этой сфере отвечает интересам повышения технологической конкурентоспособности и социально- экономического благополучия государств-членов ШОС".



Процессы, связанные с "информационной революцией", в настоящее время уже содействуют экономической модернизации. На смену прежней "экономической целесообразности" приходит возможность, дополняющая ее "оптимизацией", охватывающей не только социально-экономические, но и гуманитарные отношения.



Представляется, что передовое экономическое развитие в современном мире постепенно будет перемещаться в зону ШОС. Возможности для этого заложены в процессах эффективного использования имеющегося потенциала, который в странах ШОС представлен в огромных размерах. В данной связи вполне объяснима точка зрения, что экономический центр планеты может переместиться именно в регион стран Шанхайской организации сотрудничества. Обращает на себя внимание тот факт, что лидеры ШОС в своих выступлениях все больше делают акценты на необходимости усиления и интенсификации в развитии ШОС именно социально-экономического сегмента.



Специальная, не менее важная тема в развитии Шанхайской организации сотрудничества – обеспечение безопасности и стабильности на ее пространстве. Это направление в деятельности Организации имеет исключительно важное значение и свои специфические особенности. Особенно следует отметить, что в Хартии ШОС не прописано никаких обязательств, касающихся совместной обороны. Организация не имеет абсолютно никаких атрибутов военного блока, и, соответственно в ее организационной структуре отсутствуют какие-либо командные, либо координационные структуры в оборонной сфере. В то же время современный мир развивается в условиях нарастающих конфликтов и угроз, на которые необходимо реагировать совместно, что вполне очевидно осознается и в ШОС.



К особо актуальным проблемам коллективной безопасности Организации следует отнести проблемы, связанные с расширением и углублением эпидемиологических угроз, загрязнением окружающей среды, с изменением климата, истощением природных ресурсов, продовольственные проблемы и т.п. Не менее важна координация сотрудничества и в борьбе с терроризмом, сепаратизмом, экстремизмом, киберпреступностью, незаконным оборотом наркотиков, транснациональной организованной преступностью. Каждая страна в отдельности по своему, реагирует на указанные угрозы и вызовы, но атрибутивно возникают потребности консолидированной реакции и совместных усилий по их преодолению.



В настоящее время особо актуализировались вопросы, связанные с пандемией коронавируса. Здесь без коллективных усилий по борьбе с ней невозможно обойтись в принципе. На это обстоятельство специально обратил внимание Президент России Владимир Путин на саммите Глав государств ШОС в ноябре 2020 года. В частности, он в первоочередном порядке отметил важность координации усилий в борьбе с пандемией9. Участники саммита такой подход поддержали единодушно. Были приняты конкретные решения, которые включают систему мер не только антиэпидемиологического характера, но и организационного. Здесь необычайно полезным явился опыт Китая, России и других стран.



Пандемия коронавируса высветила еще одну проблему современности – биологическую безопасность. На ней до последнего времени не акцентировалось внимание ни в масс-медиа, ни в выступлениях официальных лиц. В настоящее время в контексте распространения пандемии коронавируса она приобретает все большую актуальность. Многие исследователи считают, что и сам коронавирус имеет искусственное происхождение. И, более того, ссылаясь на источники в зарубежной печати, определяют его как "глобальную угрозу".



В данной связи фактом является то, что США – единственная страна в мире, которая до сих пор блокирует создание механизма контроля реализации Конвенции о запрещении разработки, производства и накоплении запасов биологического и токсинного оружия 1972 г. Более того, только за последние десять лет Соединенные Штаты создали большое количество лабораторий по всему миру. Они являются особо секретными и расположены, в том числе в некоторых странах ШОС. Полагаю, это крайне недопустимо, и угрожает не только биологической и эпидемиологической безопасности в рамках ШОС, но и во всем мире. Если американцы стремятся помочь другим странам в решении ряда научно-биологических проблем, то зачем это делается в рамках строгой секретности и без участия самих этих стран?



Выступая на IX Московской конференции по международной безопасности 24 июня 2021 г. Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев, заявил: "Проблематика биологической безопасности не ограничивается борьбой с Ковид-19. Есть и другие эпидемические угрозы. При этом отмечаются явные признаки того, что опасные патогены пытаются использовать в военно-политических целях. По сути, мы наблюдаем процесс возрождения биологического оружия. В данном контексте мировому сообществу необходимо обратить внимание на совпадение мест возникновения вспышек опасных заболеваний с расположением зарубежных биологических лабораторий отдельных стран. Их деятельность строго засекречена и ведет к утрате суверенитета в сфере биобезопасности теми государствами, на территории которых эти объекты находятся".



Имеются и другие данные, свидетельствующие о том, что пандемия коронавируса особо высветила проблемы биологической безопасности во всем мире, включая страны Шанхайской организации сотрудничества. Здесь необходимы самые решительные, инновационные подходы по защите биологического суверенитета каждой из стран, здоровья и благополучия населения, предотвращая гипотетические угрозы "биологических войн" в каких бы формах они не проходили.



В самом географическом центре ШОС обострились и военно-политические проблемы, которые непосредственно затрагивают интересы ее стран. После ускоренного ухода американского контингента из Афганистана, резко активизировались проблемы, связанные с возможностью расширения террористических и других угроз непосредственно против стран ШОС. В данной связи Организацией были приняты решения и определен алгоритм совместной реакции на эти угрозы, разработаны формы и методы их преодоления. Проблемы Афганистана поставили на повестку дня вопрос, связанный с необходимостью усиления борьбы с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом. Есть все основания считать, что совместными усилиями стран ШОС удастся защитить государства Организации от возникающих угроз и обеспечить их безопасное и стабильное развитие. Заслуживает внимания в данной связи работа Контактной группы "ШОС-Афганистан". 14 июля 2021 г. в Душанбе состоялась встреча Министров иностранных дел государств – членов Шанхайской организации сотрудничества в формате контактной группы "ШОС – Афганистан". По итогам встречи было принято совместное заявление по Афганистану, в котором представлены принципы, формы, методы и пути преодоления афганского кризиса. Тем самым ШОС показала себя особо конструктивным игроком в решении современных не только региональных, но и геополитических проблем в целом. Более того, позиция ШОС в существенной степени повлияла на предотвращение распространения терроризма и экстремизма за пределами Афганистана. Вероятно, такая тенденция в деятельности ШОС получит свое дальнейшее развитие, что будет способствовать гармонизации общественных отношений далеко за ее пределами.



На повестке дня с точки зрения укрепления безопасности – большое количество вопросов, которые необходимо решать в первостепенном порядке. Среди них особое место занимают вопросы информационной безопасности.



Информационная революция создала не только новые возможности в сфере социально-экономического развития, управления, решение ряда гуманитарных проблем, но и породила проблемы, связанные с, киберпреступностью, деструктивным использованием информационных технологий в различных сферах жизнедеятельности людей. Как известно, массированные атаки с применением средств информационной войны осуществляются фактически повсеместно с целью давления на политические, социально-экономические и гуманитарные процессы различных стран. Атаки осуществляются и по системе уже сложившихся самих информационных систем, включая управление. Только в Российской Федерации в 2020 году зарегистрировано свыше 120 тысяч компьютерных атак на критическую инфраструктуру, которые были направлены прежде всего против объектов государственного управления, военно-промышленного комплекса, здравоохранения, транспорта, науки, образования и культуры. Большая часть кибератак исходит с территории США, Германии и Нидерландов. Аналогичные атаки осуществлялись и в отношении других государств – членов ШОС. Более того, при помощи информационных технологий осуществляется непосредственное вмешательство в дела других государств путем распространения дезинформации, организации и проведения "цветных революций", дискредитации отдельных институций в организации общественной жизни и др. Полагаю, здесь особо необходима координация усилий по защите собственного информационного пространства, в том числе от атак на традиционные ценности и культуру местных народов.



Отмеченным выше далеко не исчерпывается повестка дня, связанная с современными вызовами и угрозами. В глобальных масштабах меняется климат. Это реальная угроза, которая нависла над всеми, соответственно всеми вместе должна и преодолеваться. Транснациональная преступность не может быть преодолена в одиночку. Здесь также необходима координация усилий для борьбы с ней. Не менее актуальными становятся вопросы развития науки, культуры, образования с учетом как мировых, региональных, так и достижений каждого народа в отдельности. И многое другое.



Необходимым является и скоординированная деятельность стран ШОС по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Как известно, за последнее 20-летие только в Афганистане увеличилось производство наркотиков в 40 раз. Эта страна стала центром по их производству и распространению. При ШОС создан дееспособный трехуровневый механизм взаимодействия антинаркотических ведомств, что позволило из незаконного оборота изымать до 40% наркотиков опиумной группы, перехватываемых на всем пространстве Евразии. Здесь страны ШОС, координируя усилия в борьбе с наркопреступностью, показывая всему миру реальную возможность бороться с этим злом.



В целом, рассмотрев Шанхайскую организацию сотрудничества, ее современное состояние и перспективы развития, можно сделать следующие заключения.



Первое. В настоящее время Шанхайская организация сотрудничества является одним из важнейших центров геополитического развития. В основе ее положены идеи "Шанхайского духа" или мирного сосуществования, что позволяет странам, входящим в Организацию, развиваться на принципах добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества, невмешательства во внутренние дела друг друга.



Второе. ШОС является важнейшим регионом социально-экономического сотрудничества. Этот регион – самодостаточен с точки зрения наличия сырьевых ресурсов, рынков сбыта производимой товарной продукции и квалифицированной рабочей силы, что делает его потенциально особо экономически перспективным. В определенной степени ШОС – альтернатива современным экономическим моделям, которые себя исторически исчерпали. Вполне реально на пространстве ШОС в ближайшем обозримом будущем создание "общего экономического рынка" на современных инновационных принципах развития.



Третье. ШОС все активнее участвует в решении общественно-политических проблем, о чем свидетельствуют и вопросы, связанные с урегулированием афганского кризиса. Вероятно, в перспективе будет создан оперативный Координационный центр по решению общественно-политических проблем, наряду с теми организационными структурами, которые уже реально работают. При этом регион не развивается в сторону блоковой изоляции, а является открытым, предлагая систему аналогичной открытости применять и для других стран на основе собственных принципов и ценностей, которые не противоречат Уставу ООН и международному праву в целом.



Четвертое. В современных условиях страны ШОС, как и весь мир, обеспокоены новыми вызовами и угрозами, необходимостью создания новых систем коллективной безопасности. В данной связи Организация уже имеет опыт по борьбе с организованной преступностью, наркотрафиком, в решении задач по защите прав и достоинства граждан каждой из стран-участниц. В настоящее время идет процесс разработки механизмов, направленных на защиту от эпидемиологических, биологических, информационных, продовольственных и ряда других. Есть все основания считать, что Организация в перспективе сможет разработать собственный алгоритм преодоления современных вызовов и угроз.



Пятое. Современная эпоха на одно из ключевых мест ставит вопросы, связанные с развитием науки, культуры и образования. Эти вопросы необходимо решать, вероятно, более эффективно. Есть все возможности ШОС стать современным международным лидером и в решении данных проблем, которые, полагаю, далеко еще не получили своего эффективного и взаимодополняющего развития. На пространстве ШОС реально может сложиться гуманитарная среда в формуле "свобода каждого есть условие свободного развития всех" или "процветания в единстве" на глубоко научно обоснованных принципах.



В заключение следует, вероятно, обратить внимание на высказывание особо известного политолога, идеолога современного неолиберализма Збигнева Бжезинского, который в одной из своих последних книг четко сформулировал основную тенденцию современного мирового развития: "угасающий запад" и "закат американской мечты". В условиях современного развития Шанхайская организация сотрудничества демонстрирует, наоборот, "восходящий Восток" как важнейший фарватер в современном международном социально-экономическом, политическом и гуманитарном развитии. Источник - ng.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1631654940

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