Полный газпредел. Для сдерживания цен на газ в Европе не хватает угля, - "Къ"

07:44 15.09.2021

Газета "Коммерсантъ" №166 от 15.09.2021, стр. 1

Рекордные цены на газ в Европе, поднявшиеся выше $800 за тысячу кубометров, уже заставляют власти некоторых стран ЕС принимать чрезвычайные меры по ограничению тарифов на газ и электроэнергию. В прошлом подобные всплески цен купировались переходом на конкурирующее топливо - уголь. Однако, как отмечают аналитики, в Западной Европе осталось слишком мало угольной генерации, чтобы эффект был значительным. Что касается роста поставок СПГ, то Европа пока не может уверенно выиграть конкуренцию с Азией.



Форвардные цены на газ в Европе побили очередной рекорд, уверенно закрепившись выше отметки в $800 за тысячу кубометров. Цена октябрьского фьючерса на нидерландском хабе TTF 14 сентября достигала €66,41 за 1 МВт•ч, или $845 за тысячу кубометров, следует из данных ICE Futures. Спотовые цены на газ в Европе на TTF превысили $785 за тысячу кубометров (€61,5 за 1 МВт•ч), по данным EEX. Более высокие цены наблюдались только в марте 2018 года, когда цены на фоне холодной погоды на один день достигали $943 за тысячу кубометров.



Беспрецедентный уровень цен уже оказывает серьезное давление на европейских политиков. Так, власти Испании 14 сентября приняли срочный закон, который ограничивает прибыль энергетических компаний, а также индексацию тарифов на газ (не более 4,4% в третьем квартале) - эти меры призваны сгладить всплеск цен на электроэнергию. Примеру Испании могут в том или ином виде последовать и другие европейские страны.



Рост цен на газ в основном объясняется низким уровнем запасов газа в подземных хранилищах Европы (70,75% на 14 сентября против 93% годом ранее). При этом "Газпром" до запуска "Северного потока-2" не стремится увеличивать поставки. Более того, ситуацию в начале августа усугубила авария на Уренгойском заводе по подготовке конденсата, из-за которой поставки по газопроводу Ямал-Европа сильно сократились и пока полностью не восстановились.



Рыночные факторы, которые могут повлиять на ситуацию, следующие: увеличение поставок СПГ, переключение европейской генерации с газа на уголь и снижение спроса. Последний фактор в основном зависит от погодных условий и наименее предсказуем.



СПГ пока по-прежнему стремится в Азию из-за более высоких цен.

На 14 сентября индекс Platts JKM, отражающий стоимость спотовых поставок СПГ в Северо-Восточную Азию, достиг пика в $23,19 за MMBtu ($830 за тысячу кубометров). С начала года основные объемы СПГ из-за роста спроса забирала Азия, где в первом полугодии импорт, в основном за счет Китая, Японии, Южной Кореи и Индии, вырос на 22 млрд кубометров. По данным Platts, в Европе за этот же период импорт СПГ, наоборот, снизился на 16 млрд кубометров.



Как цена газа в Европе обновляет исторические максимумы

В то же время газ по форвардным контрактам в Европе дороже - $22 за MMBtu против $18,8 за MMBtu по индексу JKM "на месяц вперед", отмечает аналитик по газу Центра энергетики МШУ "Сколково" Сергей Капитонов. Поэтому, по его мнению, уже в следующем месяце на европейский рынок придет больше СПГ. В сентябре поставки СПГ туда выросли примерно на 19% по отношению к августу. На спотовом рынке цены в Азии пока выше, поэтому за грузы, находящиеся уже в море, европейский рынок конкурировать не в состоянии, полагает Сергей Капитонов.



По оценке Ивана Тимонина из Vygon Consulting, для американских заводов с учетом разницы в стоимости транспортировки преимущество европейского рынка по сравнению с Азией достигает порядка $11 за тысячу кубометров ($0,3 за MMBtu), а для российского "Ямал СПГ" - $26 за тысячу кубометров ($0,7 за MMBtu).



Что касается переключения на уголь, то, отмечает Иван Тимонин, оно ограничено из-за сравнительно небольшого числа оставшихся мощностей.

Так, в Великобритании, где стоимость электроэнергии в связи с ростом цен на газ бьет рекорды, стараются в большей степени загружать угольную генерацию. Но сейчас в стране работают всего две угольные ТЭС, а мощность такой генерации с 2011 года снизилась с 23 до 5 ГВт на фоне 39 ГВт газовых станций.



"Газпром" ожидает слабого роста экспорта на фоне рекордной добычи

Стоимость газа, при которой экономическая эффективность угольной и газовой генерации уравнивается, зависит в том числе от стоимости квот на выбросы СО2, которая сейчас составляет в ЕС около €60 за тонну. По оценке Ивана Тимонина, с учетом квот цена переключения с угля на газ составляет $527 за тысячу кубометров, текущие же котировки газа выше более чем на $250 за тысячу кубометров. В связи с этим доля угольной генерации в Великобритании, по его расчетам, сейчас выросла примерно до 3% против 1,6% в 2020 году. В Германии доля угля в выработке электроэнергии в среднем по 2021 году превышает 8% против 7,4% в 2020 году. Если тенденция сохранится до конца года, отмечает эксперт, выработка угольной генерации в стране покажет рост впервые за последние восемь лет.



Татьяна Дятел