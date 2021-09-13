 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Нового президента Гаити Ламбера едва не пристрелили на инаугурации
08:31 15.09.2021

Новый президент Гаити не смог занять пост из-за перестрелки у парламента

Бывший спикер сената Гаити Жозеф Ламбер не смог принести присягу из-за перестрелки, которая произошла у здания парламента. Сенат намеревался избрать Ламбера временным президентом страны.

Отмечается, что из-за стрельбы политик так и не попал в здание, церемония принесения присяги была сорвана, сообщила 14 сентября газета The New York Times.

По данным источника издания, западные дипломаты предостерегали Ламбера от вступления в должность и.о. президента при отсутствии "общенационального согласия".

Ранее сообщалось, что прокуратура Гаити потребовала присвоить премьер-министру страны Ариэлю Анри статус обвиняемого по делу об организации убийства президента республики Жовенеля Моиза.

7 июля Моиз получил смертельное ранение во время нападения на его резиденцию. Среди задержанных в связи с убийством президента есть граждане США, рассказавшие, что у них не было цели убить президента, они только исполняли роль переводчиков. По их словам, убийство гаитянского лидера заказал некий иностранец Майк.

После смерти Жовенеля Моиза в государстве разразился политический кризис.

Источник - eadaily.com
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