Нового президента Гаити Ламбера едва не пристрелили на инаугурации

08:31 15.09.2021

Новый президент Гаити не смог занять пост из-за перестрелки у парламента



Бывший спикер сената Гаити Жозеф Ламбер не смог принести присягу из-за перестрелки, которая произошла у здания парламента. Сенат намеревался избрать Ламбера временным президентом страны.



Отмечается, что из-за стрельбы политик так и не попал в здание, церемония принесения присяги была сорвана, сообщила 14 сентября газета The New York Times.



По данным источника издания, западные дипломаты предостерегали Ламбера от вступления в должность и.о. президента при отсутствии "общенационального согласия".



Ранее сообщалось, что прокуратура Гаити потребовала присвоить премьер-министру страны Ариэлю Анри статус обвиняемого по делу об организации убийства президента республики Жовенеля Моиза.



7 июля Моиз получил смертельное ранение во время нападения на его резиденцию. Среди задержанных в связи с убийством президента есть граждане США, рассказавшие, что у них не было цели убить президента, они только исполняли роль переводчиков. По их словам, убийство гаитянского лидера заказал некий иностранец Майк.



После смерти Жовенеля Моиза в государстве разразился политический кризис.