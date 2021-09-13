Кабул разобщил ШОС. У участников организации различное отношение к афганской проблеме, - В.Панфилова

09:38 15.09.2021

Кабул разобщил ШОС. У участников организации различное отношение к афганской проблеме

Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"



Эмомали Рахмону придется председательствовать на саммите онлайн.

В Душанбе 16–17 сентября состоятся саммиты глав государств – членов ОДКБ и ШОС под председательством президента Таджикистана Эмомали Рахмона. Лидеры обсудят ситуацию в Афганистане. Участники ШОС по-разному относятся к событиям в этой стране. Председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди отказались от поездки в Душанбе. Они будут участвовать в онлайн-заседании, чтобы, по мнению экспертов, не создавать конфликт: у них по Афганистану диаметрально противоположные позиции. В онлайн-режиме будет работать и Владимир Путин. В такой ситуации согласование позиций по афганской проблеме вряд ли возможно.

20-летие ШОС отметит приемом в свои ряды девятого государства – Ирана. Тегеран еще в 2005 году присоединился к альянсу на правах наблюдателя. А в 2008 году подал заявку на полноценное членство. Однако из-за международных санкций Иран не могли принять в организацию. Возможность появилась в 2015 году, когда Тегеран согласился на ограничение своей ядерной программы. Но тогда заявку заблокировал Таджикистан, обвинив Иран в поддержке Партии исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ – запрещена в Таджикистане и РФ), а также в косвенной причастности к организации террористических актов.



Сегодня отношения двух стран вернулись в дружеское русло, и в Душанбе с первым официальным визитом прибудет новый президент Ирана Ибрахим Раиси.



"Вступление в ШОС дает Ирану дополнительные дипломатические аргументы во всем комплексе взаимоотношений с Западом. В частности, в переговорах по ядерной программе и отмене санкций. Последнее особенно важно, поскольку санкции тормозят развитие страны. Членство в ШОС позволяет надеяться на скорое решение вопроса. Помимо этого организация дает возможность экономического взаимодействия со странами, участвующими в альянсе. И даже, может быть, Тегеран попытается продвигать свои неэкономические инициативы", – сказал "НГ" эксперт по Центральной Азии и Среднему Востоку Александр Князев.



Посол РФ в Иране Левон Джагарян заявил РИА Новости, что Москва поддерживает заявку Тегерана на вступление в ШОС: "У нас близкие, а по ряду международных и региональных вопросов совпадающие позиции".



По словам Князева, ШОС за 20 лет существования стал удобной диалоговой площадкой для обсуждения различных проблем. При этом принимаемые решения не являются строго обязательными для участников.



На саммите в Душанбе будет обсуждаться ситуация в Афганистане, сообщил МИД Таджикистана. Иран – важный региональный игрок. Он может повлиять на общие решения в отношении Кабула. Позиция Тегерана схожа с позицией Москвы и даже более жесткая. Российская сторона не удовлетворена действиями талибов (организация "Талибан" запрещена в РФ) в создании переходного правительства. Но если Москва наблюдает за происходящим, то Тегеран не стесняется выступать с жесткими заявлениями. Именно поэтому он способен повлиять на позицию стран – членов ШОС.



В Душанбе будут отсутствовать председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди, занимающие диаметрально противоположные позиции по Афганистану. Во избежание конфликта они присоединятся к заседанию лишь в онлайн-формате. Разница в позициях заключается в том, что Китай готов сотрудничать с новым кабульским правительством, а Индия выступает категорически против и настаивает на создании инклюзивного правительства.



Кстати, по данному вопросу нет единства среди остальных участников организации. Позицию Пекина разделяют Исламабад, Ташкент и Нур-Султан. Схожее с Нью-Дели отношение к Кабулу у Душанбе.



"Позиция Таджикистана может быть использована Москвой, если вдруг возникнет ситуация, когда будут исчерпаны возможности взаимодействия с "Талибаном" за столом переговоров, не говоря уже о признании, и возникнет потребность поддержать антиталибское сопротивление", – отметил Князев. По его словам, сами талибы делали акцент на том, что это временное правительство, которое вскоре будет скорректировано, поскольку в самом "Талибане" идет борьба.



Президент РФ Владимир Путин также решил принять участие в саммитах ШОС и ОДКБ онлайн, так как является контактным и не должен подвергать риску коллег, отметил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. "Президент абсолютно здоров", – сказал он. Отвечая на вопрос, сдавал ли президент ПЦР-тест и показал ли тот негативный результат, Песков ответил: "Безусловно", сообщает ТАСС.