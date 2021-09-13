 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 15.09.2021
12:47  Кто самый главный победитель войны в Афганистане? - Альфред МакКой
12:45  Сирию Россия спасла, на очереди - Ливан? - "СП"
12:14  Америка не выдержит "холодной войны" на два фронта, - Тед Карпентер
11:14  Генерал Милли рассказал, как Трампа тайно лишили ядерной кнопки: "Заподозрили в безумии"
11:09  Стабильность Афганистана – очень далекая перспектива, - Н.Бобкин
11:06  "Казахстан для казахов! Казахстан без казаков!" – к 30-летию событий в Уральске
11:02  Народные сходы против. Что делать России с трудовыми мигрантами, - Ирина Алкснис

10:57  АмерУченые не оставляют попыток реанимировать мамонтов. В новый проект вкачали миллионы
10:28  Нае..т, к гадалке не ходи... Мутно-грефовский "Сбер" влез в Казахстан с проектами его "цифровой трансформации"
10:13  В Кыргызстане создано Государственное агентство по защите персональных данных
09:49  Глава РосМИД Лавров обвинен в коррупционной связи с ... Светой Поляковой, - Радио Свобода
09:46  Таджикистан - самый жесткий критик "Талибана". Зачем это нужно Рахмону? - Брюс Панниер
09:38  Кабул разобщил ШОС. У участников организации различное отношение к афганской проблеме, - В.Панфилова
08:31  Нового президента Гаити Ламбера едва не пристрелили на инаугурации
07:44  Полный газпредел. Для сдерживания цен на газ в Европе не хватает угля, - "Къ"
00:29  Шанхайская организация сотрудничества. Состояние и перспективы развития, - Вадим Бровцев
00:15  Триллионы долларов Китаю принесут продвинутые женщины
00:12  Бежавшая от талибов афганская журналистка: "Они убили мою маму"
00:08  В Европе начинается нефтяной переворот. Из-за энергетического кризиса баррель подорожает до 100 долларов, - "НГ"
00:07  Le Figaro: В Афганистане талибы* представляют свое видение женщин
00:05  П.В. Густерин: Как Русская армия брала Берлин в 1760 году (история)
Вторник, 14.09.2021
22:10  Следующим президентом России будет силовик
18:44  Миру – эмир. Какое государство террористы построят в Афганистане, - А.Мельников
18:10  Третья Орда. К саммиту ШОС 16-17 сентября, - Андрей Девятов (бред)
16:53  В Ташкенте зарезали в драке чемпиона мира по самбо и курашу К. Расулова
15:30  В метро Москвы появились указатели на фарси и узбекском
15:16  В объятиях нового мирового промышленного кризиса
15:15  Почему главный победитель в Афганистане - это Катар
15:11  Люди, самолеты... ТаджМИД протестует из-за высказывания Байдена
14:44  Пока никто не признал новое правительство Афганистана. Почему? - Н.Плотников
14:03  Трудовые династии КазЭлитки, - Д.Ашимбаев
13:26  Причуды Казвакцинации. Своя вакцина прокисает, зато закупаем иностранную, - А.Бектенова
12:48  Ракето-фобия. Главари-правители Талибского эмирата попрятались по каким-то схронам
12:23  Что хуже для афганских казахов: талибы или "русская зима" на севере РК? - Н.Нуртазина
11:43  Скончался экс-замкомандующего ТуркВО, Герой 2-й Чеченской генерал армии Виктор Казанцев
11:41  Почему за 20 лет Америка так и не смогла отомстить за теракты 11 сентября?
11:36  Газоснабжение Европы как многовекторная политическая игра, - Олег Никифоров
11:35  Талибы* заявили, что афганским женщинам нельзя работать с мужчинами
10:16  Мулла Барадар опроверг сообщения о своей гибели
10:14  Кабульские осечки Сталина. Как СССР трижды покорял Афганистан, - А.Гогун
10:11  Великолепная пятерка. УзбЦИК закончил регистрацию кандидатов в президенты
09:09  Блинкен: Узбекистан, Таджикистан и Пакистан обещали пропускать американцев из Афганистана
08:45  Япония+ЦентрАзия. На чем строится игра Токио в регионе, - Д.Борисов
08:43  Разливая солнце по бокалам: история и будущее узбекских вин, - А.Алиева
08:19  Ностальгия по СССР подошла к "точке возврата", - А.Желенин
08:10  В тбилисском Центре Лугара инкубировали вирус новой пандемии, - "СП"
07:49  Выяснилось, почему все талибы в жилетках. Мода пошла от англичан, - "МК"
07:46  Россия сделала ход МАГАТЭ. Как власти Ирана согласились возобновить переговоры по своей ядерной программе, - "Къ"
00:08  Цена вопроса. Как теракты 11 сентября 2001 года изменили американцев, - Михаил Таратута
00:05  Гастарбайтеров в РФ ждут цифровизация и коммерциализация
Понедельник, 13.09.2021
19:31  Азиатский излом. Борьба за Афганистан не прекращается, - Сергей Кожемякин
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   |   Афганистан   |   Таджикистан   | 
Кабул разобщил ШОС. У участников организации различное отношение к афганской проблеме, - В.Панфилова
09:38 15.09.2021

Кабул разобщил ШОС. У участников организации различное отношение к афганской проблеме
Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

Эмомали Рахмону придется председательствовать на саммите онлайн.
В Душанбе 16–17 сентября состоятся саммиты глав государств – членов ОДКБ и ШОС под председательством президента Таджикистана Эмомали Рахмона. Лидеры обсудят ситуацию в Афганистане. Участники ШОС по-разному относятся к событиям в этой стране. Председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди отказались от поездки в Душанбе. Они будут участвовать в онлайн-заседании, чтобы, по мнению экспертов, не создавать конфликт: у них по Афганистану диаметрально противоположные позиции. В онлайн-режиме будет работать и Владимир Путин. В такой ситуации согласование позиций по афганской проблеме вряд ли возможно.
20-летие ШОС отметит приемом в свои ряды девятого государства – Ирана. Тегеран еще в 2005 году присоединился к альянсу на правах наблюдателя. А в 2008 году подал заявку на полноценное членство. Однако из-за международных санкций Иран не могли принять в организацию. Возможность появилась в 2015 году, когда Тегеран согласился на ограничение своей ядерной программы. Но тогда заявку заблокировал Таджикистан, обвинив Иран в поддержке Партии исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ – запрещена в Таджикистане и РФ), а также в косвенной причастности к организации террористических актов.

Сегодня отношения двух стран вернулись в дружеское русло, и в Душанбе с первым официальным визитом прибудет новый президент Ирана Ибрахим Раиси.

"Вступление в ШОС дает Ирану дополнительные дипломатические аргументы во всем комплексе взаимоотношений с Западом. В частности, в переговорах по ядерной программе и отмене санкций. Последнее особенно важно, поскольку санкции тормозят развитие страны. Членство в ШОС позволяет надеяться на скорое решение вопроса. Помимо этого организация дает возможность экономического взаимодействия со странами, участвующими в альянсе. И даже, может быть, Тегеран попытается продвигать свои неэкономические инициативы", – сказал "НГ" эксперт по Центральной Азии и Среднему Востоку Александр Князев.

Посол РФ в Иране Левон Джагарян заявил РИА Новости, что Москва поддерживает заявку Тегерана на вступление в ШОС: "У нас близкие, а по ряду международных и региональных вопросов совпадающие позиции".

По словам Князева, ШОС за 20 лет существования стал удобной диалоговой площадкой для обсуждения различных проблем. При этом принимаемые решения не являются строго обязательными для участников.

На саммите в Душанбе будет обсуждаться ситуация в Афганистане, сообщил МИД Таджикистана. Иран – важный региональный игрок. Он может повлиять на общие решения в отношении Кабула. Позиция Тегерана схожа с позицией Москвы и даже более жесткая. Российская сторона не удовлетворена действиями талибов (организация "Талибан" запрещена в РФ) в создании переходного правительства. Но если Москва наблюдает за происходящим, то Тегеран не стесняется выступать с жесткими заявлениями. Именно поэтому он способен повлиять на позицию стран – членов ШОС.

В Душанбе будут отсутствовать председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди, занимающие диаметрально противоположные позиции по Афганистану. Во избежание конфликта они присоединятся к заседанию лишь в онлайн-формате. Разница в позициях заключается в том, что Китай готов сотрудничать с новым кабульским правительством, а Индия выступает категорически против и настаивает на создании инклюзивного правительства.

Кстати, по данному вопросу нет единства среди остальных участников организации. Позицию Пекина разделяют Исламабад, Ташкент и Нур-Султан. Схожее с Нью-Дели отношение к Кабулу у Душанбе.

"Позиция Таджикистана может быть использована Москвой, если вдруг возникнет ситуация, когда будут исчерпаны возможности взаимодействия с "Талибаном" за столом переговоров, не говоря уже о признании, и возникнет потребность поддержать антиталибское сопротивление", – отметил Князев. По его словам, сами талибы делали акцент на том, что это временное правительство, которое вскоре будет скорректировано, поскольку в самом "Талибане" идет борьба.

Президент РФ Владимир Путин также решил принять участие в саммитах ШОС и ОДКБ онлайн, так как является контактным и не должен подвергать риску коллег, отметил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. "Президент абсолютно здоров", – сказал он. Отвечая на вопрос, сдавал ли президент ПЦР-тест и показал ли тот негативный результат, Песков ответил: "Безусловно", сообщает ТАСС.

Источник - ng.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1631687880
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 3 сентября 2021 года №651
- Указ Президента Республики Казахстан от 13 сентября 2021 года №660
- Нурсултан Назарбаев посетил социально-культурные объекты в Жамбылской области
- Председатель Сената встретился с Представителем ОБСЕ по свободе СМИ
- Трудовые династии
- Санитарно-эпидемиологическая ситуация в Казахстане улучшается
- Экономика Казахстана достигла допандемического уровня - А. Мамин
- Правительство рассмотрело готовность регионов к отопительному периоду
- Краткосрочный экономический индикатор в январе-августе 2021г. составил 103,9%
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  