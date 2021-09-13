 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 15.09.2021
12:47  Кто самый главный победитель войны в Афганистане? - Альфред МакКой
12:45  Сирию Россия спасла, на очереди - Ливан? - "СП"
12:14  Америка не выдержит "холодной войны" на два фронта, - Тед Карпентер
11:14  Генерал Милли рассказал, как Трампа тайно лишили ядерной кнопки: "Заподозрили в безумии"
11:09  Стабильность Афганистана – очень далекая перспектива, - Н.Бобкин
11:06  "Казахстан для казахов! Казахстан без казаков!" – к 30-летию событий в Уральске
11:02  Народные сходы против. Что делать России с трудовыми мигрантами, - Ирина Алкснис

10:57  АмерУченые не оставляют попыток реанимировать мамонтов. В новый проект вкачали миллионы
10:28  Нае..т, к гадалке не ходи... Мутно-грефовский "Сбер" влез в Казахстан с проектами его "цифровой трансформации"
10:13  В Кыргызстане создано Государственное агентство по защите персональных данных
09:49  Глава РосМИД Лавров обвинен в коррупционной связи с ... Светой Поляковой, - Радио Свобода
09:46  Таджикистан - самый жесткий критик "Талибана". Зачем это нужно Рахмону? - Брюс Панниер
09:38  Кабул разобщил ШОС. У участников организации различное отношение к афганской проблеме, - В.Панфилова
08:31  Нового президента Гаити Ламбера едва не пристрелили на инаугурации
07:44  Полный газпредел. Для сдерживания цен на газ в Европе не хватает угля, - "Къ"
00:29  Шанхайская организация сотрудничества. Состояние и перспективы развития, - Вадим Бровцев
00:15  Триллионы долларов Китаю принесут продвинутые женщины
00:12  Бежавшая от талибов афганская журналистка: "Они убили мою маму"
00:08  В Европе начинается нефтяной переворот. Из-за энергетического кризиса баррель подорожает до 100 долларов, - "НГ"
00:07  Le Figaro: В Афганистане талибы* представляют свое видение женщин
00:05  П.В. Густерин: Как Русская армия брала Берлин в 1760 году (история)
Вторник, 14.09.2021
22:10  Следующим президентом России будет силовик
18:44  Миру – эмир. Какое государство террористы построят в Афганистане, - А.Мельников
18:10  Третья Орда. К саммиту ШОС 16-17 сентября, - Андрей Девятов (бред)
16:53  В Ташкенте зарезали в драке чемпиона мира по самбо и курашу К. Расулова
15:30  В метро Москвы появились указатели на фарси и узбекском
15:16  В объятиях нового мирового промышленного кризиса
15:15  Почему главный победитель в Афганистане - это Катар
15:11  Люди, самолеты... ТаджМИД протестует из-за высказывания Байдена
14:44  Пока никто не признал новое правительство Афганистана. Почему? - Н.Плотников
14:03  Трудовые династии КазЭлитки, - Д.Ашимбаев
13:26  Причуды Казвакцинации. Своя вакцина прокисает, зато закупаем иностранную, - А.Бектенова
12:48  Ракето-фобия. Главари-правители Талибского эмирата попрятались по каким-то схронам
12:23  Что хуже для афганских казахов: талибы или "русская зима" на севере РК? - Н.Нуртазина
11:43  Скончался экс-замкомандующего ТуркВО, Герой 2-й Чеченской генерал армии Виктор Казанцев
11:41  Почему за 20 лет Америка так и не смогла отомстить за теракты 11 сентября?
11:36  Газоснабжение Европы как многовекторная политическая игра, - Олег Никифоров
11:35  Талибы* заявили, что афганским женщинам нельзя работать с мужчинами
10:16  Мулла Барадар опроверг сообщения о своей гибели
10:14  Кабульские осечки Сталина. Как СССР трижды покорял Афганистан, - А.Гогун
10:11  Великолепная пятерка. УзбЦИК закончил регистрацию кандидатов в президенты
09:09  Блинкен: Узбекистан, Таджикистан и Пакистан обещали пропускать американцев из Афганистана
08:45  Япония+ЦентрАзия. На чем строится игра Токио в регионе, - Д.Борисов
08:43  Разливая солнце по бокалам: история и будущее узбекских вин, - А.Алиева
08:19  Ностальгия по СССР подошла к "точке возврата", - А.Желенин
08:10  В тбилисском Центре Лугара инкубировали вирус новой пандемии, - "СП"
07:49  Выяснилось, почему все талибы в жилетках. Мода пошла от англичан, - "МК"
07:46  Россия сделала ход МАГАТЭ. Как власти Ирана согласились возобновить переговоры по своей ядерной программе, - "Къ"
00:08  Цена вопроса. Как теракты 11 сентября 2001 года изменили американцев, - Михаил Таратута
00:05  Гастарбайтеров в РФ ждут цифровизация и коммерциализация
Понедельник, 13.09.2021
19:31  Азиатский излом. Борьба за Афганистан не прекращается, - Сергей Кожемякин
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Афганистан   |   Таджикистан   | 
Таджикистан - самый жесткий критик "Талибана". Зачем это нужно Рахмону? - Брюс Панниер
09:46 15.09.2021

Таджикистан как самый жесткий критик "Талибана". Зачем это нужно Рахмону?

Таджикистан - единственный сосед Афганистана, который не пытается вступить в переговоры с талибами. Почему Душанбе занимает такую ​​позицию и чем это может обернуться в будущем?

Поразительная скорость, с какой талибы взяли под контроль большую часть Афганистана после вывода иностранных войск из страны, поставила соседей Афганистана в трудное положение.

Все они так или иначе рассматривали вероятность прихода к власти боевиков, но тут им внезапно пришлось публично заявить о своей политике по отношению к Афганистану, управляемому радикальной группировкой.

В общих чертах соседи заявили, что "Талибан" - это реальность, и соседние страны готовы по меньшей мере к переговорам с новыми лидерами Афганистана.

Все, кроме Таджикистана.

Пакистан - давний сторонник "Талибана" - явно приветствовал успех этой группировки в Афганистане.

Китай, Иран, Узбекистан и Туркменистан признали, что они не могут вмешиваться во внутреннюю политику Афганистана, и выразили надежду на то, что какое-то сотрудничество с "Талибаном" возможно.

Но власти Таджикистана заняли иную позицию, и это вызвало вопросы о том, почему президент страны Эмомали Рахмон и его правительство продолжают открыто заявлять о решительном неприятии власти талибов в Афганистане.

Во-первых, стоит учесть, что Рахмон был лидером Таджикистана более 20 лет назад, когда талибы контролировали большую часть Афганистана.

Ни один из других нынешних лидеров в странах, граничащих с Афганистаном, не находился у власти, когда "Талибан" был свергнут в результате вторжения международной коалиции под руководством США в 2001 году.

Рахмон поддерживал группировку во главе с этническими таджиками в Афганистане, которые боролись с талибами в конце 1990-х годов, и он оказывает моральную поддержку этническим таджикам в Афганистане сейчас, в том числе бойцам в Панджшерской долине, которые продолжают противостоять правлению талибов.

В Афганистане проживает большое количество этнических таджиков, они составляют около 25 процентов населения страны, и таджики в Таджикистане чувствуют сильную связь с ними.

Это уникальная ситуация: ни одно из других соседних с Афганистаном государств не находится в таком положении.

Публично выражаемая Рахмоном озабоченность судьбой афганских таджиков принесла в целом непопулярному лидеру Таджикистана редкую общественную поддержку в его стране - это важный момент для лидера, который продвигает своего старшего сына Рустама на пост президента.

Есть еще одна причина, по которой правительству Рахмона будет трудно публично взаимодействовать с "Талибаном".

Во время гражданской войны 1992–1997 годов Партия исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ) была основной группировкой в союзе сил, сражавшихся против правительства страны. Война закончилась мирным соглашением, согласно которому 30 процентов постов в правительстве должны были занять представители военной оппозиции. ПИВТ была легализована и стала второй по величине партией в Таджикистане после Народно-демократической партии Таджикистана Рахмона.

ПИВТ была также потенциально самой большой угрозой для растущей власти Рахмона, и в сентябре 2015 года - после многих лет давления на ПИВТ и ее руководство и сокращения ее присутствия в государственных органах - власти использовали туманный инцидент, в который был вовлечен высокопоставленный офицер Минобороны, чтобы сделать сомнительные заявления о том, что партия пыталась организовать государственный переворот. ПИВТ быстро была объявлена экстремистской организацией, и ее деятельность в Таджикистане была запрещена.

ПИВТ - политическая партия, основанная на исламе, но она гораздо более умеренная, чем "Талибан".

Трудно себе представить, как таджикское правительство может установить связи с "Талибаном", не говоря уже о рассмотрении вопроса о признании власти талибов, продолжая при этом преследовать и репрессировать членов ПИВТ.

А главный исламский священнослужитель Таджикистана Саидмукаррам Абдулкодирзода в интервью 11 сентября государственному информационному агентству "Ховар" дал понять, что о выстраивании отношений с талибами не может быть и речи.

"Ислам - это сострадание и братство, - сказал Абдулкодирзода. - Однако сегодня террористическое движение, известное как "Талибан", называет себя исламским государством и казнит женщин, детей и братьев".

Все высокопоставленные духовные лица Таджикистана тщательно проверяются правительством, поэтому взгляды Абдулкодирзоды можно рассматривать как взгляды правительства.

Большой вопрос заключается в том, как Рахмон и его правительство могут чувствовать себя настолько уверенно в противостоянии "Талибану".

Ответить на него трудно.

Таджикистан - самый маленький по территории сосед Афганистана и самый бедный в экономическом отношении.

Вооруженные силы Таджикистана, несмотря на немногочисленность, уже много лет получают помощь от могущественных стран.

Крупнейшим поставщиком оружия в Таджикистан выступает Россия. Китай уже более десяти лет увеличивает свою поддержку вооруженным силам страны. А Соединенные Штаты, НАТО, Европейский союз и ОБСЕ, которые не поставляли оружие, помогали финансово и предоставляли оборудование для пограничных постов и наблюдения, внедорожники, зимнюю и летнюю одежду для военнослужащих и другие вещи.

Вряд ли что-то из этого способно запугать "Талибан" или (что более важно для Таджикистана) некоторые из экстремистских группировок, которые в течение многих лет сражаются вместе с "Талибаном" и имеют корни в Таджикистане.

И Рахмон, похоже, прекрасно это понимает.

Приход к власти в Афганистане талибов приветствовали лишь немногие страны. В официальных заявлениях часто выражается фатализм в отношении развития событий, но нет особого энтузиазма по поводу того, что произошло после начала вывода войск коалиции под руководством США.

Кабул под властью талибов. Как выглядит город?
Photo Gallery:
Кабул под властью талибов. Как выглядит город?

Правительство Таджикистана, несомненно, говорит то, что думают многие правительства.

Пол Стронски из Фонда Карнеги упомянул об этом во время недавнего комментария Азаттыку и предположил, что Таджикистан выражает взгляды других стран.

Таджикский политолог Хайрулло Мирсаидов разделяет это мнение. В интервью Таджикской редакции Азаттыка он сказал, что "Рахмон не мог сделать такое заявление без согласия России".

"Теперь, когда США покинули регион, Россия не хочет отдавать полный контроль над Афганистаном Пакистану, - считает Мирсаидов. - Это на руку Эмомали Рахмону, и он воспользовался возможностью, чтобы выразить позицию и стать ближе к людям".

У России есть военная база в Таджикистане, а у Китая - небольшой военный пост в восточной части страны.

И Москва, и Пекин выразили уверенность в том, что с "Талибаном" можно иметь дело, но обе страны обеспокоены присутствием в составе действующих в Афганистане группировок, выступающих союзниками "Талибана", боевиков из своих стран.

На территории Афганистана находятся граждане и других стран, и правительства этих государств должны учитывать это, комментируя афганские события.

После того как Рахмон сказал 25 августа во время встречи с министром иностранных дел Пакистана Шахом Махмудом Куреши, что Таджикистан не признает какое-либо неинклюзивное афганское правительство, он упомянул, что ожидает включения в состав кабинета этнических таджиков.

На следующий день президент Франции Эммануэль Макрон пригласил Рахмона посетить Париж.

Это доказало очевидное наличие определенных дивидендов, которые можно получить, открыто противодействуя правлению "Талибана" в Афганистане. И Рахмон, кажется, осознает это.

Брюс Панниер

Источник - rus.ozodi.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1631688360
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 3 сентября 2021 года №651
- Указ Президента Республики Казахстан от 13 сентября 2021 года №660
- Нурсултан Назарбаев посетил социально-культурные объекты в Жамбылской области
- Председатель Сената встретился с Представителем ОБСЕ по свободе СМИ
- Трудовые династии
- Санитарно-эпидемиологическая ситуация в Казахстане улучшается
- Экономика Казахстана достигла допандемического уровня - А. Мамин
- Правительство рассмотрело готовность регионов к отопительному периоду
- Краткосрочный экономический индикатор в январе-августе 2021г. составил 103,9%
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  