Таджикистан - самый жесткий критик "Талибана". Зачем это нужно Рахмону? - Брюс Панниер

09:46 15.09.2021 Таджикистан как самый жесткий критик "Талибана". Зачем это нужно Рахмону?



Таджикистан - единственный сосед Афганистана, который не пытается вступить в переговоры с талибами. Почему Душанбе занимает такую ​​позицию и чем это может обернуться в будущем?



Поразительная скорость, с какой талибы взяли под контроль большую часть Афганистана после вывода иностранных войск из страны, поставила соседей Афганистана в трудное положение.



Все они так или иначе рассматривали вероятность прихода к власти боевиков, но тут им внезапно пришлось публично заявить о своей политике по отношению к Афганистану, управляемому радикальной группировкой.



В общих чертах соседи заявили, что "Талибан" - это реальность, и соседние страны готовы по меньшей мере к переговорам с новыми лидерами Афганистана.



Все, кроме Таджикистана.



Пакистан - давний сторонник "Талибана" - явно приветствовал успех этой группировки в Афганистане.



Китай, Иран, Узбекистан и Туркменистан признали, что они не могут вмешиваться во внутреннюю политику Афганистана, и выразили надежду на то, что какое-то сотрудничество с "Талибаном" возможно.



Но власти Таджикистана заняли иную позицию, и это вызвало вопросы о том, почему президент страны Эмомали Рахмон и его правительство продолжают открыто заявлять о решительном неприятии власти талибов в Афганистане.



Во-первых, стоит учесть, что Рахмон был лидером Таджикистана более 20 лет назад, когда талибы контролировали большую часть Афганистана.



Ни один из других нынешних лидеров в странах, граничащих с Афганистаном, не находился у власти, когда "Талибан" был свергнут в результате вторжения международной коалиции под руководством США в 2001 году.



Рахмон поддерживал группировку во главе с этническими таджиками в Афганистане, которые боролись с талибами в конце 1990-х годов, и он оказывает моральную поддержку этническим таджикам в Афганистане сейчас, в том числе бойцам в Панджшерской долине, которые продолжают противостоять правлению талибов.



В Афганистане проживает большое количество этнических таджиков, они составляют около 25 процентов населения страны, и таджики в Таджикистане чувствуют сильную связь с ними.



Это уникальная ситуация: ни одно из других соседних с Афганистаном государств не находится в таком положении.



Публично выражаемая Рахмоном озабоченность судьбой афганских таджиков принесла в целом непопулярному лидеру Таджикистана редкую общественную поддержку в его стране - это важный момент для лидера, который продвигает своего старшего сына Рустама на пост президента.



Есть еще одна причина, по которой правительству Рахмона будет трудно публично взаимодействовать с "Талибаном".



Во время гражданской войны 1992–1997 годов Партия исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ) была основной группировкой в союзе сил, сражавшихся против правительства страны. Война закончилась мирным соглашением, согласно которому 30 процентов постов в правительстве должны были занять представители военной оппозиции. ПИВТ была легализована и стала второй по величине партией в Таджикистане после Народно-демократической партии Таджикистана Рахмона.



ПИВТ была также потенциально самой большой угрозой для растущей власти Рахмона, и в сентябре 2015 года - после многих лет давления на ПИВТ и ее руководство и сокращения ее присутствия в государственных органах - власти использовали туманный инцидент, в который был вовлечен высокопоставленный офицер Минобороны, чтобы сделать сомнительные заявления о том, что партия пыталась организовать государственный переворот. ПИВТ быстро была объявлена экстремистской организацией, и ее деятельность в Таджикистане была запрещена.



ПИВТ - политическая партия, основанная на исламе, но она гораздо более умеренная, чем "Талибан".



Трудно себе представить, как таджикское правительство может установить связи с "Талибаном", не говоря уже о рассмотрении вопроса о признании власти талибов, продолжая при этом преследовать и репрессировать членов ПИВТ.



А главный исламский священнослужитель Таджикистана Саидмукаррам Абдулкодирзода в интервью 11 сентября государственному информационному агентству "Ховар" дал понять, что о выстраивании отношений с талибами не может быть и речи.



"Ислам - это сострадание и братство, - сказал Абдулкодирзода. - Однако сегодня террористическое движение, известное как "Талибан", называет себя исламским государством и казнит женщин, детей и братьев".



Все высокопоставленные духовные лица Таджикистана тщательно проверяются правительством, поэтому взгляды Абдулкодирзоды можно рассматривать как взгляды правительства.



Большой вопрос заключается в том, как Рахмон и его правительство могут чувствовать себя настолько уверенно в противостоянии "Талибану".



Ответить на него трудно.



Таджикистан - самый маленький по территории сосед Афганистана и самый бедный в экономическом отношении.



Вооруженные силы Таджикистана, несмотря на немногочисленность, уже много лет получают помощь от могущественных стран.



Крупнейшим поставщиком оружия в Таджикистан выступает Россия. Китай уже более десяти лет увеличивает свою поддержку вооруженным силам страны. А Соединенные Штаты, НАТО, Европейский союз и ОБСЕ, которые не поставляли оружие, помогали финансово и предоставляли оборудование для пограничных постов и наблюдения, внедорожники, зимнюю и летнюю одежду для военнослужащих и другие вещи.



Вряд ли что-то из этого способно запугать "Талибан" или (что более важно для Таджикистана) некоторые из экстремистских группировок, которые в течение многих лет сражаются вместе с "Талибаном" и имеют корни в Таджикистане.



И Рахмон, похоже, прекрасно это понимает.



Приход к власти в Афганистане талибов приветствовали лишь немногие страны. В официальных заявлениях часто выражается фатализм в отношении развития событий, но нет особого энтузиазма по поводу того, что произошло после начала вывода войск коалиции под руководством США.



Кабул под властью талибов. Как выглядит город?

Photo Gallery:

Кабул под властью талибов. Как выглядит город?



Правительство Таджикистана, несомненно, говорит то, что думают многие правительства.



Пол Стронски из Фонда Карнеги упомянул об этом во время недавнего комментария Азаттыку и предположил, что Таджикистан выражает взгляды других стран.



Таджикский политолог Хайрулло Мирсаидов разделяет это мнение. В интервью Таджикской редакции Азаттыка он сказал, что "Рахмон не мог сделать такое заявление без согласия России".



"Теперь, когда США покинули регион, Россия не хочет отдавать полный контроль над Афганистаном Пакистану, - считает Мирсаидов. - Это на руку Эмомали Рахмону, и он воспользовался возможностью, чтобы выразить позицию и стать ближе к людям".



У России есть военная база в Таджикистане, а у Китая - небольшой военный пост в восточной части страны.



И Москва, и Пекин выразили уверенность в том, что с "Талибаном" можно иметь дело, но обе страны обеспокоены присутствием в составе действующих в Афганистане группировок, выступающих союзниками "Талибана", боевиков из своих стран.



На территории Афганистана находятся граждане и других стран, и правительства этих государств должны учитывать это, комментируя афганские события.



После того как Рахмон сказал 25 августа во время встречи с министром иностранных дел Пакистана Шахом Махмудом Куреши, что Таджикистан не признает какое-либо неинклюзивное афганское правительство, он упомянул, что ожидает включения в состав кабинета этнических таджиков.



На следующий день президент Франции Эммануэль Макрон пригласил Рахмона посетить Париж.



Это доказало очевидное наличие определенных дивидендов, которые можно получить, открыто противодействуя правлению "Талибана" в Афганистане. И Рахмон, кажется, осознает это.



Брюс Панниер Источник - rus.ozodi.org

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