Глава РосМИД Лавров обвинен в коррупционной связи с ... Светой Поляковой, - Радио Свобода

09:49 15.09.2021

Приближенная Лаврова и ее семья владеют имуществом на миллиард рублей в России и Лондоне



"Важные истории" опубликовали расследование о женщине по имени Светлана Полякова, которую, как утверждается, "связывают давние и близкие отношения" с главой МИД России Сергеем Лавровым. Полякова и ее семья, по данным издания, обзавелись активами на более чем 1 миллиард рублей.



Расследователи со ссылкой на источник утверждают, что Полякова работает в МИД РФ и якобы приобрела значительное влияние в министерстве, а на несколько ключевых постов в ведомстве были назначены ее близкие знакомые.



Журналистам удалось найти ее номер телефона и при помощи одного из приложений проверить, как он записан в телефонах других людей. "К нашему удивлению, в нескольких записных книжках Полякова была записана как "Светлана Лаврова" или "Лаврова Светлана", хотя фамилию министра, если судить по государственным базам данных, она никогда не носила", – пишут авторы материала.



"Несметное богатство" Поляковой

Светлана Полякова, как говорится в расследовании, помимо работы в МИДе занималась бизнесом. До 2012 года она была совладелицей ресторана "Консул", расположенного в здании Дипакадемии МИД России. За последние пять лет (с 2015-го по 2020 год) ресторан получил выручку в размере всего 97 млн рублей. Другие компании также не приносили ей высоких доходов, однако она оказалась владелицей имущества на почти 1 млрд рублей.



Расследователи выяснили, что Светлане Поляковой принадлежит:



Квартира площадью почти 260 квадратных метров в жилом комплексе "Пречистенка 13" в центре Москвы. Оценивать точную стоимость квартиры журналисты не стали из-за уникальности объекта, однако, по их данным, квартира почти такого же метража в этом доме продается более чем за 700 млн рублей.

Апартаменты стоимостью около 50 млн рублей в элитном жилом комплексе в Сочи.

Дом стоимостью около 57 млн рублей в деревне Палицы в Московской области.

Автопарк из люксовых автомобилей: Porsche, две дорогих машины Mercedes. До 2016 года она владела Bentley. Мать Светланы Поляковой – пенсионерка Тамара – тоже имеет Mercedes, в салонах такие стоят 20 млн рублей.

Дочь Поляковой Полина, как утверждается, владеет несколькими компаниями в столице Великобритании, одна из них – PPK Investments Ltd – зарегистрирована на улице Hollandgreen Place, которая расположена в одном из самых дорогих районов Лондона. В том же доме, где зарегистрирована компания, Полина в 2016 году арендовала на 999 лет квартиру. За нее она заплатила 4,4 млн фунтов стерлингов – это более 440 млн рублей по курсу на дату покупки. На момент сделки Полине был 21 год.



Полякова также была награждена орденом РПЦ как сотрудница МИД России, однако неизвестно, действительно ли она сейчас работает в министерстве и на какой должности. В Министерстве иностранных дел проигнорировали запрос издания, Светлана Полякова не ответила на вопросы журналистов.