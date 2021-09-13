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00:05 Гастарбайтеров в РФ ждут цифровизация и коммерциализация
|В Кыргызстане создано Государственное агентство по защите персональных данных
10:13 15.09.2021
15 сентября 2021, Бишкек - 24.kg, Анастасия МОКРЕНКО
В Кыргызстане создано Государственное агентство по защите персональных данных. Об этом сообщила пресс-служба президента КР.
По ее данным, Садыр Жапаров внес соответствующие изменения в указ о кабинете министров от 5 мая 2021 года.
Документ подписан в целях оптимизации системы управления и реализации Закона Кыргызской Республики "Об информации персонального характера".
Агентство в соответствии с законом будет обеспечивать защиту персональных данных и их субъектов, регистрацию держателей (обладателей) массива персональных данных, ведение Реестра держателей массивов персональных данных, а также новосозданный орган будет осуществлять другие задачи и функции.