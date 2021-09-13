В Кыргызстане создано Государственное агентство по защите персональных данных

10:13 15.09.2021

15 сентября 2021, Бишкек - 24.kg, Анастасия МОКРЕНКО



В Кыргызстане создано Государственное агентство по защите персональных данных. Об этом сообщила пресс-служба президента КР.



По ее данным, Садыр Жапаров внес соответствующие изменения в указ о кабинете министров от 5 мая 2021 года.



Документ подписан в целях оптимизации системы управления и реализации Закона Кыргызской Республики "Об информации персонального характера".



Агентство в соответствии с законом будет обеспечивать защиту персональных данных и их субъектов, регистрацию держателей (обладателей) массива персональных данных, ведение Реестра держателей массивов персональных данных, а также новосозданный орган будет осуществлять другие задачи и функции.