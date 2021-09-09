Народные сходы против. Что делать России с трудовыми мигрантами, - Ирина Алкснис

11:02 15.09.2021

После изнасилования и убийства 67-летней женщины в Подмосковье закрыли общежитие для мигрантов.

Также по распоряжению губернатора Андрея Воробьева в ближайшие дни в области пройдут проверки"подобных мест, вызывающих у людей тревогу и беспокойство".



Информация о произошедшей трагедии и возмущении местных жителей, собравшихся на народный сход около злополучного общежития, дополнила и так весьма насыщенный поток новостей по теме гастарбайтеров. В этом потоке смешиваются решения властей, запросы бизнеса, общественные требования и криминальные происшествия.

Причины активизации темы вполне понятны. Идет интенсивное восстановление экономики после затишья прошлого пандемийного года - как следствие, страна вновь открыла двери для иностранных работников.

Кроме того, играют свою роль и более масштабные процессы: Россия нуждается в рабочих руках не только здесь и сейчас. Очередной демографический спад, переживаемый страной, заставляет государство выстраивать долгосрочную политику привлечения трудовых ресурсов из-за рубежа.

Еще в мае Владимир Путин заявил, что нам не хватает рабочих рук "в целых отраслях экономики". Слова президента регулярно подтверждаются конкретными фактами. На днях в правительстве Москвы рассказали, что в столице дефицит в 200 тысяч работников в одном только строительстве.



В целом же стоит задача привлечь в Россию пять миллионов трудовых мигрантов до 2024 года.

Цифра колоссальная - и даже несколько пугающая. Однако за ней важнейшая ставка, которую делает страна для экономического прорыва.

Стандартный аргумент против политики привлечения иностранной рабочей силы - во всем мире, а не только в России - утверждает, что нужно просто местным платить достойную заработную плату, тогда и не придется нанимать гастарбайтеров. Это соображение неизменно находило широкую общественную поддержку.

Правда, в настоящее время ситуация несколько изменилась. Высокая инфляция заставляет все больше людей осознавать причинно-следственные связи, работающие в экономике.

Понятно, что свою роль, например, в бешеном росте цен на недвижимость за последний год сыграло множество факторов, включая ажиотажный спрос со стороны граждан. А это, в свою очередь, оказалось возможным в том числе благодаря государственным ипотечным программам и сниженным банковским процентам.

Но очевидно, что повышение зарплат строителей неизбежно также сказывается на стоимости квадратного метра. Уже сейчас кадровый голод на рынке заставляет компании переманивать друг у друга работников, увеличивая их заработки, что автоматически влечет удорожание продукта их труда.

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Если же гипотетически предположить ситуацию, при которой зарплаты в строительной отрасли сделают повсеместно привлекательными для россиян, то неизбежным следствием окажется взлет цен на недвижимость - а за ней во множестве других сфер - прямо в стратосферу.

Так что при всем традиционно негативном отношении очень многих людей к привлечению в страну гастарбайтеров популистские заявления, предлагающие простые решения из серии "держать и не пущать", звучат все реже и пользуются все меньшей популярностью.

Российское общество постепенно осознает, что активное использование труда мигрантов - реальность, которой нам не избежать. А значит, надо искать механизмы решения порождаемых этим процессом проблем. Тем более таковые постоянно на слуху и являются серьезным общественным раздражителем.

В последние месяцы привычными стали сообщения о массовых драках между гастарбайтерами. Теперь вот кошмарное преступление в Подмосковье. Статистика также подтверждает мрачные общественные стереотипы, что уровень преступности среди мигрантов выше, чем среди россиян.

Государство применяет метод кнута и пряника. С одной стороны, запущены программы адаптации мигрантов. На одной из станций московского метро появились указатели на таджикском и узбекском языках. С другой стороны, участников массовых драк выдворяют из России пожизненно.

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Однако убийство женщины в Бужаниново в очередной раз указало, что с эффективностью государственной политики в данном вопросе дело обстоит не лучшим образом.

Ведь это преступление представляет собой не просто трагический инцидент, а страшную развязку долго назревавшей беды - местные жители давно жаловались на ухудшение из-за компактного проживания мигрантов ситуации с безопасностью. И совсем неслучайно подмосковный губернатор распорядился проинспектировать другие подобные места по региону: эта проблема носит системный характер.

А значит, и решать ее нужно тоже системно.

Прямо сейчас поступает множество предложений по этому поводу. Тут и строительство трудовых лагерей для гастарбайтеров, и введение для них коллективной ответственности, и ужесточение ответственности для компаний, которые используют труд мигрантов, и даже замена иностранных работников вчерашними российскими школьниками.

Без сомнения, еще будет высказано немало инициатив разной степени рациональности и экзотичности.

Вероятно, некоторые из них будут приняты на вооружение государством, чтобы миграционная политика становилась более эффективной - обеспечивающей как выгоду для всех заинтересованных сторон, так и поддержание комфортной и безопасной среды в стране.

Ну а российскому обществу предстоит в очередной раз осознать, что не существует простых решений для сложных проблем.