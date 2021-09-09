 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 15.09.2021
12:47  Кто самый главный победитель войны в Афганистане? - Альфред МакКой
12:45  Сирию Россия спасла, на очереди - Ливан? - "СП"
12:14  Америка не выдержит "холодной войны" на два фронта, - Тед Карпентер
11:14  Генерал Милли рассказал, как Трампа тайно лишили ядерной кнопки: "Заподозрили в безумии"
11:09  Стабильность Афганистана – очень далекая перспектива, - Н.Бобкин
11:06  "Казахстан для казахов! Казахстан без казаков!" – к 30-летию событий в Уральске
11:02  Народные сходы против. Что делать России с трудовыми мигрантами, - Ирина Алкснис

10:57  АмерУченые не оставляют попыток реанимировать мамонтов. В новый проект вкачали миллионы
10:28  Нае..т, к гадалке не ходи... Мутно-грефовский "Сбер" влез в Казахстан с проектами его "цифровой трансформации"
10:13  В Кыргызстане создано Государственное агентство по защите персональных данных
09:49  Глава РосМИД Лавров обвинен в коррупционной связи с ... Светой Поляковой, - Радио Свобода
09:46  Таджикистан - самый жесткий критик "Талибана". Зачем это нужно Рахмону? - Брюс Панниер
09:38  Кабул разобщил ШОС. У участников организации различное отношение к афганской проблеме, - В.Панфилова
08:31  Нового президента Гаити Ламбера едва не пристрелили на инаугурации
07:44  Полный газпредел. Для сдерживания цен на газ в Европе не хватает угля, - "Къ"
00:29  Шанхайская организация сотрудничества. Состояние и перспективы развития, - Вадим Бровцев
00:15  Триллионы долларов Китаю принесут продвинутые женщины
00:12  Бежавшая от талибов афганская журналистка: "Они убили мою маму"
00:08  В Европе начинается нефтяной переворот. Из-за энергетического кризиса баррель подорожает до 100 долларов, - "НГ"
00:07  Le Figaro: В Афганистане талибы* представляют свое видение женщин
00:05  П.В. Густерин: Как Русская армия брала Берлин в 1760 году (история)
Вторник, 14.09.2021
22:10  Следующим президентом России будет силовик
18:44  Миру – эмир. Какое государство террористы построят в Афганистане, - А.Мельников
18:10  Третья Орда. К саммиту ШОС 16-17 сентября, - Андрей Девятов (бред)
16:53  В Ташкенте зарезали в драке чемпиона мира по самбо и курашу К. Расулова
15:30  В метро Москвы появились указатели на фарси и узбекском
15:16  В объятиях нового мирового промышленного кризиса
15:15  Почему главный победитель в Афганистане - это Катар
15:11  Люди, самолеты... ТаджМИД протестует из-за высказывания Байдена
14:44  Пока никто не признал новое правительство Афганистана. Почему? - Н.Плотников
14:03  Трудовые династии КазЭлитки, - Д.Ашимбаев
13:26  Причуды Казвакцинации. Своя вакцина прокисает, зато закупаем иностранную, - А.Бектенова
12:48  Ракето-фобия. Главари-правители Талибского эмирата попрятались по каким-то схронам
12:23  Что хуже для афганских казахов: талибы или "русская зима" на севере РК? - Н.Нуртазина
11:43  Скончался экс-замкомандующего ТуркВО, Герой 2-й Чеченской генерал армии Виктор Казанцев
11:41  Почему за 20 лет Америка так и не смогла отомстить за теракты 11 сентября?
11:36  Газоснабжение Европы как многовекторная политическая игра, - Олег Никифоров
11:35  Талибы* заявили, что афганским женщинам нельзя работать с мужчинами
10:16  Мулла Барадар опроверг сообщения о своей гибели
10:14  Кабульские осечки Сталина. Как СССР трижды покорял Афганистан, - А.Гогун
10:11  Великолепная пятерка. УзбЦИК закончил регистрацию кандидатов в президенты
09:09  Блинкен: Узбекистан, Таджикистан и Пакистан обещали пропускать американцев из Афганистана
08:45  Япония+ЦентрАзия. На чем строится игра Токио в регионе, - Д.Борисов
08:43  Разливая солнце по бокалам: история и будущее узбекских вин, - А.Алиева
08:19  Ностальгия по СССР подошла к "точке возврата", - А.Желенин
08:10  В тбилисском Центре Лугара инкубировали вирус новой пандемии, - "СП"
07:49  Выяснилось, почему все талибы в жилетках. Мода пошла от англичан, - "МК"
07:46  Россия сделала ход МАГАТЭ. Как власти Ирана согласились возобновить переговоры по своей ядерной программе, - "Къ"
00:08  Цена вопроса. Как теракты 11 сентября 2001 года изменили американцев, - Михаил Таратута
00:05  Гастарбайтеров в РФ ждут цифровизация и коммерциализация
Понедельник, 13.09.2021
19:31  Азиатский излом. Борьба за Афганистан не прекращается, - Сергей Кожемякин
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Народные сходы против. Что делать России с трудовыми мигрантами, - Ирина Алкснис
11:02 15.09.2021

После изнасилования и убийства 67-летней женщины в Подмосковье закрыли общежитие для мигрантов.
Также по распоряжению губернатора Андрея Воробьева в ближайшие дни в области пройдут проверки"подобных мест, вызывающих у людей тревогу и беспокойство".

Информация о произошедшей трагедии и возмущении местных жителей, собравшихся на народный сход около злополучного общежития, дополнила и так весьма насыщенный поток новостей по теме гастарбайтеров. В этом потоке смешиваются решения властей, запросы бизнеса, общественные требования и криминальные происшествия.
Причины активизации темы вполне понятны. Идет интенсивное восстановление экономики после затишья прошлого пандемийного года - как следствие, страна вновь открыла двери для иностранных работников.
Кроме того, играют свою роль и более масштабные процессы: Россия нуждается в рабочих руках не только здесь и сейчас. Очередной демографический спад, переживаемый страной, заставляет государство выстраивать долгосрочную политику привлечения трудовых ресурсов из-за рубежа.
Еще в мае Владимир Путин заявил, что нам не хватает рабочих рук "в целых отраслях экономики". Слова президента регулярно подтверждаются конкретными фактами. На днях в правительстве Москвы рассказали, что в столице дефицит в 200 тысяч работников в одном только строительстве.

В целом же стоит задача привлечь в Россию пять миллионов трудовых мигрантов до 2024 года.
Цифра колоссальная - и даже несколько пугающая. Однако за ней важнейшая ставка, которую делает страна для экономического прорыва.
Стандартный аргумент против политики привлечения иностранной рабочей силы - во всем мире, а не только в России - утверждает, что нужно просто местным платить достойную заработную плату, тогда и не придется нанимать гастарбайтеров. Это соображение неизменно находило широкую общественную поддержку.
Правда, в настоящее время ситуация несколько изменилась. Высокая инфляция заставляет все больше людей осознавать причинно-следственные связи, работающие в экономике.
Понятно, что свою роль, например, в бешеном росте цен на недвижимость за последний год сыграло множество факторов, включая ажиотажный спрос со стороны граждан. А это, в свою очередь, оказалось возможным в том числе благодаря государственным ипотечным программам и сниженным банковским процентам.
Но очевидно, что повышение зарплат строителей неизбежно также сказывается на стоимости квадратного метра. Уже сейчас кадровый голод на рынке заставляет компании переманивать друг у друга работников, увеличивая их заработки, что автоматически влечет удорожание продукта их труда.
Интервью с членом Совета при президенте РФ по вопросам миграционной политики Владимиром Волохом - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.09.2021
Видео
После драки на заработки в РФ не ездят: советник МВД о том, как надо работать с мигрантами
9 сентября, 20:44
3771
Если же гипотетически предположить ситуацию, при которой зарплаты в строительной отрасли сделают повсеместно привлекательными для россиян, то неизбежным следствием окажется взлет цен на недвижимость - а за ней во множестве других сфер - прямо в стратосферу.
Так что при всем традиционно негативном отношении очень многих людей к привлечению в страну гастарбайтеров популистские заявления, предлагающие простые решения из серии "держать и не пущать", звучат все реже и пользуются все меньшей популярностью.
Российское общество постепенно осознает, что активное использование труда мигрантов - реальность, которой нам не избежать. А значит, надо искать механизмы решения порождаемых этим процессом проблем. Тем более таковые постоянно на слуху и являются серьезным общественным раздражителем.
В последние месяцы привычными стали сообщения о массовых драках между гастарбайтерами. Теперь вот кошмарное преступление в Подмосковье. Статистика также подтверждает мрачные общественные стереотипы, что уровень преступности среди мигрантов выше, чем среди россиян.
Государство применяет метод кнута и пряника. С одной стороны, запущены программы адаптации мигрантов. На одной из станций московского метро появились указатели на таджикском и узбекском языках. С другой стороны, участников массовых драк выдворяют из России пожизненно.
Вход на станцию метро Лесопарковая - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.09.2021
Россия
В метро Москвы появились указатели на узбекском и таджикском языках - фото
Вчера, 13:32
1907
Однако убийство женщины в Бужаниново в очередной раз указало, что с эффективностью государственной политики в данном вопросе дело обстоит не лучшим образом.
Ведь это преступление представляет собой не просто трагический инцидент, а страшную развязку долго назревавшей беды - местные жители давно жаловались на ухудшение из-за компактного проживания мигрантов ситуации с безопасностью. И совсем неслучайно подмосковный губернатор распорядился проинспектировать другие подобные места по региону: эта проблема носит системный характер.
А значит, и решать ее нужно тоже системно.
Прямо сейчас поступает множество предложений по этому поводу. Тут и строительство трудовых лагерей для гастарбайтеров, и введение для них коллективной ответственности, и ужесточение ответственности для компаний, которые используют труд мигрантов, и даже замена иностранных работников вчерашними российскими школьниками.
Без сомнения, еще будет высказано немало инициатив разной степени рациональности и экзотичности.
Вероятно, некоторые из них будут приняты на вооружение государством, чтобы миграционная политика становилась более эффективной - обеспечивающей как выгоду для всех заинтересованных сторон, так и поддержание комфортной и безопасной среды в стране.
Ну а российскому обществу предстоит в очередной раз осознать, что не существует простых решений для сложных проблем.

Источник - РИА "Новости"
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1631692920
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 3 сентября 2021 года №651
- Указ Президента Республики Казахстан от 13 сентября 2021 года №660
- Нурсултан Назарбаев посетил социально-культурные объекты в Жамбылской области
- Председатель Сената встретился с Представителем ОБСЕ по свободе СМИ
- Трудовые династии
- Санитарно-эпидемиологическая ситуация в Казахстане улучшается
- Экономика Казахстана достигла допандемического уровня - А. Мамин
- Правительство рассмотрело готовность регионов к отопительному периоду
- Краткосрочный экономический индикатор в январе-августе 2021г. составил 103,9%
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  