Стабильность Афганистана – очень далекая перспектива, - Н.Бобкин

11:09 15.09.2021

НИКОЛАЙ БОБКИН | 15.09.2021 |

Афганистан при талибах



В Афганистане победили талибы. Куда пойдет эта страна дальше? Что будет означать победа талибов* (запрещены в России) для соседних стран, включая Россию и государства Центральной Азии?



12 сентября в северной провинции Баглан возобновились боевые действия между талибами и бойцами Фронта национального сопротивления (ФНC), лидер которого Масуд призвал афганцев к общенациональному восстанию. В ответ на казни, произведенные талибами в Панджшере, ФНО начал переходить к тактике партизанской войны. Эта гористая местность на севере Афганистана традиционно контролировалась таджиками. В годы первого правления талибов в Афганистане (1996-2001) Панджшер был плацдармом борьбы против "Талибана"*. Через 20 лет эта война имеет шанс возобновиться.



Войны между афганцами – это вековая борьба за политическую власть между доминирующей этнической общиной страны, пуштунами и другими этническими группами: узбеками, хазарейцами, таджиками, аймаками. Исторически пуштуны почти всегда находились на вершине политической власти, несмотря на то что они составляют менее половины населения Афганистана.



Ситуация осложнялась тем, что в пуштунской общине также идет борьба. Этот конфликт, развивающийся по племенным линиям, тянется из XVIII века. Основными противниками являются племя Гильзай на сельском востоке и верхушка племени Дуррани на юге. Однако сегодня было бы заблуждением утверждать, что пуштунский "Талибан" раздроблен; американская администрации использовала тезис о раздробленности талибов, скорее, как предлог для отказа от переговоров с ними.



Все годы американской оккупации "Талибан" оставался сплоченным повстанческим движением с единым руководством. Скоординированная военная кампания талибов летом 2020 года и быстрый захват власти тому доказательство. "Талибан" соблюдал и договоренности с администрацией Трампа, начавшего мирные переговоры еще с прежним правительством в Кабуле.



По американским данным, к середине 2021 года у "Талибана" было примерно 70-100 тысяч бойцов по сравнению с 30 тысячами десять лет назад. Однако оценивать степень поддержки, которой "Талибан" пользуется у населения, трудно: где-то талибы вызывают глубокое недоверие, где-то население приветствует их приход к власти.



Афганская армия численностью 300 тыс. человек, вооруженная и обученная американцами, рухнула при первых признаках опасности. Обуздать разгул коррупции и положить конец процветающей в Афганистане торговле опиумом тоже не удалось. Искусственная демократия исчезла моментально. Экономика остается слабой.



Сегодня половина населения Афганистана, или 18 млн. человек, зависят от гуманитарной помощи. Более половины детей в возрасте до пяти лет подвержены риску острого недоедания, вторая сильная засуха за четыре года грозит голодом в предстоящие месяцы. Народ Афганистана нуждается в поддержке.



Еще до того как талибы вступили в Кабул, экономическая ситуация в стране вызывала опасения. В марте 2021 года 75% государственных расходов финансировалось не за счет собственных доходов правительства, а за счет грантов международных организаций и отдельных стран. С приходом талибов доноры приостановили помощь.



США заморозили афганские активы. "Талибан" не может получить деньги Афганистана, большая часть которых хранится в Федеральном резервном банке США в Нью-Йорке. Международный валютный фонд приостановил транш финансирования в размере 450 млн. долларов, а Германия объявила, что запланированная помощь в размере 300 млн. долларов не будет оказана. Великобритания намеревалась продолжить оказание помощи правительству Ашрафа Гани после ухода коалиционных сил, но с приходом к власти талибов помощь в размере 155 млн. фунтов стерлингов прекратилась.



Трудно понять, как талибы смогут вытащить страну из этого положения. "Талибан" победил в военно-политическом отношении, но может не справиться с управлением страной. США не ограничатся прекращением экономической помощи. Администрация Байдена угрожает талибам международной изоляцией и финансовыми санкциями. Конечно, это станет предметом торга, но что США намерены потребовать от талибов в обмен? До вывода войск в этом вопросе была определенная ясность. Американцы просили талибов не атаковать выводимые войска и не препятствовать эвакуации сотрудников посольства. Специальный представитель США в Афганистане Залмай Халилзад встречался с официальными лицами "Талибана" в Дохе и заверил талибов, что их вход в Кабул может быть более спокойно принят международным сообществом и афганцами, если талибы выполнят эти условия. Талибы американские условия выполнили.



Сейчас в Вашингтоне планируется следующий этап отношений с талибами. Связь будет поддерживаться через специальную американскую миссию в столице Катара Дохе. Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что "началась новая глава взаимодействия Америки с Афганистаном". Тем временем делегации талибов побывали с визитами в России, Китае и Иране.



Вопросом особой важности становится вопрос безопасности в Центральной Азии. Россия присутствует там давно. 201-я мотострелковая дивизия базируется в Таджикистане и по условиям соглашения, подписанного в 2012 году, будет оставаться там до 2042 года. На военной базе в Канте в Киргизии российские войска останутся до 2027 года с возможностью продления этого соглашения. С приходом к власти талибов Москва не планирует увеличивать свое военное присутствие в Киргизии или Таджикистане, и пока не говорится о том, что она стремится создавать базы в других странах Центральной Азии. Между тем позиции центральноазиатских соседей Афганистана совпадают не во всем: Таджикистан выступил против правительства талибов, в то время как Узбекистан выразил готовность взаимодействовать с ними.



Выработке единой позиции по отношению к ситуации в Афганистане страны ШОС и ОДКБ планируют посвятить саммиты этих организаций 16–17 сентября.



США также изучают возможность восстановления доступа к базам в Центральной Азии, которые ими уже использовались, но у американцев, отмечает The New York Times, "мало вариантов". Пакистан поддерживает талибов. Использование талибами территорий Ирана и Китая исключено, Центральная Азия остается под вопросом.



Независимо от того, как будут развиваться дальнейшие события, стабильность Афганистана – очень далекая перспектива.