Генерал Милли рассказал, как Трампа тайно лишили ядерной кнопки: "Заподозрили в безумии"

11:14 15.09.2021 Боялись. что президент США ненароком развяжет войну



В США скоро выйдет книга легендарного журналиста Боба Вудворда и репортера Washington Post Роберта Коста "Опасность" (Peril) о последних днях Дональда Трампа на посту президента Америки. В ней на основе сотен интервью с непосредственными участниками драматических событий, в частности, рассказывается о том, как президента Соединенных Штатов лишили возможности отдать приказ о нанесении ядерного удара.



Как рассказывается в будущем бестселлере, председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли ограничил возможность президента Дональда Трампа отдать приказ о нанесении ядерного удара. Это произошло через два дня после попытки штурма Капитолия, отмечает Би-би-си.



Потрясенный событиями в Капитолии генерал Милли был уверен, что Трамп впал в "маниакальное" безумие после проигранных в ноябре 2020 года выборов: президент кричал на сотрудников аппарата и "строил свою собственную альтернативную реальность о бесконечных предвыборных заговорах", утверждается в скандальной книге.



В этих условиях Марк Милли пошел на беспрецедентный шаг: 8 января 2021 года он провел в своем офисе в Пентагоне тайное совещание, чтобы пересмотреть процедуру начала боевых действий, в том числе и запуска ядерных ракет.



Милли опасался, что Трамп может "сойти с ума", пишут авторы книги "Опасность".



"Никогда не знаешь, что станет триггерной точкой для президента", - сказал Милли своему руководящему составу, согласно книге.



Глава Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил приказал высшим военачальникам не выполнять приказов Трампа, не поставив предварительно в известность генерала Милли.



"Что бы вам ни говорили, вы должны следовать этой процедуре, – заявил Марк Милли. – Я - часть этой процедуры".



После этого генерал подошел к каждому участнику секретной встречи и, глядя им в глаза, задал всем один и тот же вопрос: "Все ясно?".



Ответ "Да, сэр!" генерал Милли посчитал клятвой, пишут авторы книги.



Страх Милли был основан на его собственных наблюдениях за беспорядочным поведением Трампа. Его обеспокоенность была усилена событиями 6 января и "чрезвычайной опасностью", которую создавала ситуация для национальной безопасности США, пишут авторы. У Милли уже было два телефонных разговора по обратному каналу с китайским высокопоставленным генералом, который был начеку в связи с хаосом в США.



Затем Марку Милли резко позвонила спикер палаты представителей Нэнси Пелоси, говорится в книге. Вудворд и Коста эксклюзивно получили стенограмму телефонного разговора, во время которого генерал Милли пытался убедить Пелоси в безопасности ядерного оружия.



Пелоси отвечала: "Я говорю вам, что если его даже не смогли удержать от нападения на Капитолий, кто знает, что еще он может сделать? Его толстая задница повсюду?"



Нэнси Пелоси продолжила: "Вы знаете, что он сумасшедший. Он был сумасшедшим уже долгое время".



По словам Вудворда и Косты, Милли ответил: "Госпожа спикер, я полностью согласен с вами".



После звонка Милли решил, что ему нужно действовать. Он приказал своим руководителям службы безопасности следить за всем "все время". Генерал позвонил директору Агентства национальной безопасности Полю Накасоне и сказал ему: "Продолжайте смотреть, сканировать". И он обратился к тогдашнему директору ЦРУ Джине Хаспел: "Агрессивно следите за всем, на 360 градусов".



Авторы пишут: "Милли наблюдал за мобилизацией государства национальной безопасности Америки без ведома американского народа или остального мира".



В книге утверждается, что опасения генерала Милли, что Трамп может сделать что-то непредсказуемое, исходили из его опыта. Сразу после того, как Трамп проиграл выборы, Милли обнаружил, что президент подписал военный приказ о выводе всех войск из Афганистана к 15 января 2021 года, прежде чем он покинул Белый дом.



Утверждается, что меморандум был тайно составлен двумя сторонниками Трампа. Согласно книге, никто из команды национальной безопасности не знал об этом. В конечном итоге меморандум был аннулирован, но Милли не мог забыть, что Трамп проигнорировал своих главных военных советников.



Вудворд и Коста пишут, что после событий в Капитолии 6 января этого года Милли "не чувствовал абсолютной уверенности в том, что военные могут контролировать Трампа или доверять ему, и считал, что его работа как старшего военачальника - думать о немыслимом и принимать все необходимые меры предосторожности".



Авторы пишут, что Милли назвал это "самым мрачным моментом теоретической возможности".



Вудворд и Коста пишут, что высшие должностные лица национальной безопасности были обеспокоены тем, что Трамп может спровоцировать конфликт внутри страны или за рубежом, чтобы отвлечь внимание от его сокрушительного поражения на выборах.



Когда Трамп отказался уступить власть в ноябре 2020 года, директор ЦРУ Джина Хаспел предупредила Милли: "Мы находимся на пути к правому перевороту. Все это безумие. Он ведет себя как шестилетний ребенок в истерике". Хаспел также опасалась, что Трамп попытается напасть на Иран.



Даже некоторые из самых лояльных советников Трампа в частном порядке выразили обеспокоенность после выборов. Тогдашний госсекретарь Майк Помпео сказал Милли, что Трамп "сейчас находится в очень темном месте".



У Милли была только одна цель: обеспечить мирную передачу власти 20 января. Как он сказал Помпео: "У нас есть самолет с четырьмя двигателями, и три из них вышли из строя. У нас нет шасси. Но мы собираемся посадить этот самолет, и мы его благополучно посадим".



Боб Вудворд и Роберт Коста также пишут, что "некоторые могут утверждать, что Милли превысил свои полномочия и присвоил себе необычайную власть", но он считал, что его действия были "добросовестной мерой предосторожности, гарантирующей отсутствие исторического разрыва в международном порядке, случайной войны. с Китаем или другими странами и без применения ядерного оружия".



Как сообщает CNN, книга "Опасность" основана на более чем 200 интервью с участниками событий и свидетелями из первых рук и рисует пугающую картину последних дней Трампа на посту президента. Вудворд и Коста получили документы, календари, дневники, электронные письма, заметки о встречах, стенограммы и другие записи.



В книге, третьей по счету Вудворда о президентстве Трампа, рассказывается о закулисных моментах, когда главнокомандующий нервничал и кричал на старших советников и помощников, отчаянно пытаясь удержать власть.



Книга также включает эксклюзивный репортаж о событиях, предшествовавших 6 января, и реакции Трампа на мятеж, а также недавно обнародованные подробности о вскрытии Овального кабинета Трампа 5 января с его вице-президентом Майком Пенсом.



В книге также исследуется решение Джо Байдена снова баллотироваться; первые шесть месяцев его президентства; почему он так старался уйти из Афганистана; и как он на самом деле относится к Трампу.



Андрей Яшлавский Источник - московский комсомолец

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