Америка не выдержит "холодной войны" на два фронта, - Тед Карпентер

12:14 15.09.2021 Известный американский эксперт считает, что США не выдержат холодной, а тем более "горячей" войны одновременно против Китая и России. Америке нужна срочная коррекция курса. И начинать нужно с некоторого смягчения отношений с Россией, чтобы всю мощь направить на Китай. Многие читатели с анализом согласны.

The American Conservative (США): опасная холодная война Америки на два фронта

Америке срочно требуется корректировка внешнеполитического курса, и она должна начинаться с гораздо менее агрессивной политики по отношению к России.



Тед Карпентер (Ted Galen Carpenter)

Соединенные Штаты находятся во все более плохих отношениях как с Россией, так и с Китайской Народной Республикой. Действительно, в ежегодной "Оценке угроз 2021 года", готовящейся разведывательным сообществом, эти две страны изображаются как основные угрозы, с которыми сталкиваются США.



Проведение конфронтационной политики по отношению к двум крупным державам одновременно отражает серьезные ошибки во внешней политике США и создает потенциально опасную ситуацию. Генри Киссинджер однажды заметил, что Вашингтон всегда должен стремиться к лучшим отношениям и с Москвой, и с Пекином, чем те, которые они строят друг с другом. Последние американские администрации нарушили этот мудрый совет, и теперь Соединенные Штаты пытаются вести холодную войну на два фронта. Более того, во многом именно благодаря неуклюжести внешней политики США оба этих театра холодной войны имеют серьезный потенциал стать горячими. У администрации Джо Байдена еще есть время, чтобы обратить вспять эти зловещие тенденции, но это потребует радикальных изменений в стратегии Вашингтона.



Американским политикам нужно начать с основ. Если они полны решимости вести хотя бы "холодную войну" на одном фронте (что само по себе не обязательно является благоразумной политикой), то им необходимо предпринять два важных шага. Первый - восстановить отношения с меньшим противником. Второй - "очистить колоды" от как можно большего количества второстепенных и второсортных обязательств. К сожалению, администрация Байдена почти не предпринимает никаких действий такого плана.



Некоторые аналитики утверждают, что решение президента завершить, казалось бы, бесконечную военную миссию в Афганистане указывает на то, что вашингтонские официальные лица начинают расчищать "завалы", чтобы сосредоточиться на проблемах, которые ставят перед США их конкуренты, в первую очередь Россия и Китай. Однако существует мало свидетельств того, что решение Афганистана является частью более широкой американской стратегии. Администрация Байдена не проявляет склонности к аналогичному уходу из Ирака или Сирии. Уровень военной активности США в обеих странах остается высоким, и Вашингтон, похоже, придает новую энергию своим усилиям по маргинализации или изгнанию сирийского лидера Башара Асада. Отношения между Соединенными Штатами и возглавляемой Саудовской Аравией коалицией стран Персидского залива, возможно, несколько охладились, но администрация Байдена по-прежнему поддерживает давние отношения "патрон-клиент" с Эр-Риядом. Несмотря на официальные заверения, что Вашингтон отказывается от поддержки войны саудовской коалиции в Йемене, Соединенные Штаты по-прежнему предоставляют ей разведывательную и материально-техническую помощь.



Даже широко разрекламированный вывод американских войск из Афганистана носит менее всеобъемлющий характер, чем изображают официальные лица и СМИ. Очевидно, что в этой стране останется значительное количество сотрудников американской разведки. Кроме того, Соединенные Штаты надеются сохранить или даже усилить военное и разведывательное присутствие в соседних странах Центральной Азии.



Ближе к собственной территории, США продолжают попытки сдерживать и даже подрывать радикальные левые режимы на Кубе, Никарагуа и Венесуэле. В Вашингтоне все чаще звучат призывы к Америке начать "гуманитарную" интервенцию в Гаити, чтобы ослабить нарастающий хаос и исправить хронически некомпетентное управление в этой стране. Если администрация не будет или не сможет устоять перед искушением попытаться контролировать дела в таких маленьких, ослабленных странах, "внешнеполитические колоды" США могут стать чрезвычайно засоренными.



Нынешняя американская администрация кажется еще менее способной принять принципиальное решение о том, какая страна - Россия или Китай - является основным противником США. Вместо этого Вашингтон продолжает противостоять обеим. Это не только создает очень опасный случай стратегического перенапряжения, но и сближает Москву и Пекин. По сути, нынешняя политика США противоположна модели Киссинджера: она создает ситуацию, в которой Москва и Пекин развивают более тесные связи друг с другом, чем с Соединенными Штатами. Это совершенно неудовлетворительная ситуация с точки зрения американских интересов.



Обширные экономические связи между США и КНР - например, торговый оборот в 638,4 миллиарда долларов в 2019 году, последнем году до пандемии covid-19 - могут помочь предотвратить разрыв двусторонних отношений. Такого сопоставимого буфера, который мог бы сгладить похолодание в отношениях Вашингтона с Россией, нет. Годовой объем двусторонней американо-российской торговли в 2019 году составил всего 34,9 миллиарда долларов. Ведь даже для Китая одних экономических факторов недостаточно для предотвращения сползания к холодной войне с США. Тем более, что острые торговые споры, которые возникли при администрации Дональда Трампа и продолжаются во время президентства Байдена, способствовали ухудшению отношений.



Сами по себе экономические соображения не определяют полностью отношения между государствами, особенно великими державами. Стратегия в области безопасности, необходимость умиротворять избирателей внутри страны и вопросы национального престижа вполне перевесить мощный экономический факт, и исторически такое случалось не раз.



Стоит напомнить, что в 1914 году Франция и Германия были основными торговыми партнерами, но эти отношения, какими бы важными они ни были, не помешали этим двум странам вступить в кровавую бойню на европейском континенте. Поэтому совершенно не следует полагать, что экономических связей между США и КНР будет достаточно, чтобы предотвратить между ними "холодную" - или даже горячую - войну.



Растущая напряженность вокруг Тайваня и территориальные споры как в Южно-Китайском, так и в Восточно-Китайском море в последние годы свидетельствуют о том, что военно-политическая напряженность здесь указывает на возможный неприятный исход. Военно-морское и военно-воздушное присутствие Вашингтона в обоих морях, а также в очень уязвимом Тайваньском проливе неуклонно растет, а ответные действия Пекина становятся все более злобными. Администрация Байдена оказывает давление на Японию, чтобы она играла более активную роль в пока скрытой политике сдерживания Китая. Вашингтон также подчеркивает неизменную приверженность США защите суверенитета Японии над островами Сенкаку (Дяоюйдао), несмотря на протесты Пекина.



Еще более заметно ухудшение отношений Вашингтона с Россией. Только в июне и июле 2021 года США приняли несколько новых мер, которые вызвали бурные протесты в России. Вашингтон подписал соглашение с Венгрией, дающее американским силам право использовать две авиабазы в этой стране. Этот шаг стал последним проявлением стремительно растущего военного присутствия США в Восточной Европе, прямо противоречащим обещаниям, которые предыдущие президентские администрации дали Москве. 12 июля США и 11 союзников по НАТО про-вели серию военных учений в Черном море. Этот эпизод последовал за двухнедельными военными маневрами с участием 32 стран в той же самой акватории. Такие военные маневры по своей сути опасны для России, поскольку они происходят в непосредственной близости от ее важнейшей военно-морской базы в Севастополе. Дальше на север войска США провели совместные "военные учения" с подразделениями из Украины, Польши и Литвы.



Военные маневры и учения - не единственное проявление агрессивности США по отношению к России. В середине апреля нынешнего года администрация Байдена изгнала российских дипломатов и наложила новые санкции на Москву за ее предполагаемое вмешательство в выборы в США в 2020 году и такое же предполагаемое непринятие мер против кибератак, исходящих с российской территории. Президент Байден обострил и без того холодные двусторонние отношения, назвав президента России Владимира Путина "бездушным убийцей".



Есть множество признаков растущего сотрудничества между Россией и КНР в ответ на давление США на обе страны. Некоторые аналитики даже начали размышлять о появлении "фактического" союза между ними. Такой вывод может быть преждевременным, но нет никаких сомнений в том, что двусторонние отношения между Россией и Китаем становятся все более тесными, а активное сотрудничество разворачивается на многих фронтах - дипломатическом, экономическом и военном.



Рост сотрудничества между Россией и КНР во многом является следствием политики США в отношении обеих стран, но особенно в отношении России. Агрессивная позиция Вашингтона в отношении Москвы создала у российских лидеров впечатление, что у них нет другого выбора, кроме как укреплять связи с Пекином в качестве противовеса. Учитывая протяженную границу между Россией и Китаем и присущее этим двум странам соперничество за превосходство в Центральной Азии, Москве и Пекину обычно следовало бы больше опасаться друг друга, чем Соединенных Штатов. И потребовалось исключительно грубое и неуклюжее поведение Вашингтона, чтобы он удосужился лишиться столь важного преимущества для себя.



Кто-то может возразить, что для администрации Байдена разумнее всего было бы отказаться от все более трудных и неблагодарных попыток сохранить мировое первенство США и попытаться улучшить отношения как с Россией, так и с Китаем. Как минимум, Вашингтону необходимо сделать выбор: сблизиться ли ему или с Россией, или с Китаем, чтобы сосредоточиться на эффективном проведении политики конфронтации по отношению к другой державе. Трезвая оценка указывает на то, что Китай определенно является более сильным и решительным соперником. Поэтому Вашингтону следует перейти к восстановлению отношений с Россией, представляющей меньшую угрозу. Экономика России с объемом ВВП в 1,4 триллиона долларов США занимает одиннадцатое место в мире, уступая Южной Корее и опережая Бразилию. И наоборот, 15,2 триллиона долларов ВВП Китая делают эту страну второй по величине экономической державой мира. Эти цифры означают, что Россия является экономическим игроком второго уровня, а Китай - сильным конкурентом, который быстро догоняет Соединенные Штаты. Более того, Пекин усердно использует свои финансовые ресурсы для получения значительного влияния во всем мире. Россия не может рассчитывать на то, чтобы сравниться в этом с Китаем.



С точки зрения военной мощи Россия может казаться более опасным противником, но влияние Москвы почти полностью объясняется ее большим ядерным арсеналом. Что касается обычных вооружений, то китайские вооруженные силы (особенно военно-морской флот) по крайней мере столь же мощны, как и обычные вооруженные силы России, особенно с учетом того, что Пекин в последние два десятилетия сосредоточил свои усилия на финансировании и разработке высокотехнологичных военных систем и вооружений. Более того, как отмечают Джон Мюллер и другие известные эксперты, хотя ядерное оружие и может быть полезным для сдерживания, оно не особенно эффективно для реального устрашения других стран. И если только руководство какой-либо страны не хочет, чтобы она совершила национальное самоубийство, такое оружие совершенно бесполезно для ведения настоящей войны.



Если администрация Байдена хочет, чтобы Соединенные Штаты эффективно противостояли бы потенциальным противникам и сдерживали их мощь, то она должна определить Китай как гораздо более сильного соперника позициям Америки в качестве нынешнего глобального гегемона. Это означает, что Соединенным Штатам необходимо как можно скорее приступить к сближению с Москвой. Попытка вести холодную войну на два фронта - наихудший вариант. К сожалению, он превращается в фактическую стратегию Вашингтона. В лучшем случае нынешние американские подходы усилят и без того тревожное стратегическое перенапряжение, истощающее США как в экономическом, так и во всех других планах. Также вполне вероятно, что они в конечном итоге приведут к дипломатическому и военному противостоянию с альянсом в составе России и КНР, который превзойдет Соединенные Штаты и их шаткую сеть упирающихся союзников и стран-клиентов.



В этой связи для Америки срочно необходима коррекция своего внешнеполитического курса, и такая коррекция должна начинаться с гораздо менее враждебной политики по отношению к России.



Тед Гален Карпентер - старший научный сотрудник в области безопасности и внешней политики Института Катона и редактор журнала The American Conservative.



Комментарии читателей The American Conservative



Bureaucrat



Возможности США вбить клин между Китаем и Россией стремительно сокращаются.



Насколько я понимаю, прежние опасения России по поводу Китая становятся гораздо менее выраженными, независимо от того, являются ли они смехотворными конспирологическими теориями (китайцы вторгнутся на Дальний Восток и вернут себе то, что было потеряно в 19 веке) или просто не отражены в политике Китая (Китай хочет доминировать в политике стран Центральной Азии). Сейчас уже почти нет прошлого китайского сопротивления или антагонизма в отношении России, а многие китайцы даже очарованы Путиным.



Чего неолиберальный Запад не понимает, так это того, что большинство стран не придерживаются теории "демократического мира" в международных отношениях. Россия и Китай могут оставаться далеко друг от друга по культуре и даже по ценностям, но я не вижу, как их интересы разойдутся в ближайшее время - только если Запад как-то снимет свои красные линии на Тайване и Украине. Но это вряд ли.



kouroi



Сомневаюсь в этом анализе, потому что многие из его посылок ошибочны или недостаточно продуманы. США хотят одного: контролировать и подчинять своей воле всех остальных на планете, в то время как Россия, Китай и многие другие хотят многополярного мира, в котором, по крайней мере, тяжеловесы говорят одинаково и ДОЛЖНЫ вести переговоры и сотрудничать. Это их конечная цель, и поэтому для России ничтожны те обещания, которые могут быть ей даны на временной основе.



Борьба идет за то, чтобы по-настоящему спустить США на землю. В противном случае в мире будет много дерьма.



Feral Finster



Россия и Китай не особенно подходят друг для друга в качестве естественных союзников, но глупые и грубые действия Америки заставили их объединиться, и любой из них должен никогда не опустится до того, чтобы доверять американским обещаниям.



dbriz



Европейцы в целом хотят улучшения отношений с Россией. В частности, Германия. И мы близки к тому моменту, когда то, чего хочет Германия, будет тем, чем будет заниматься ЕС. Они быстро утихомиривают махинации ЦРУ / МИ-6 на континенте.



Команде Байдена следовало бы выступить перед ними в качестве координаторов и получить от ЕС подобие похвалы. Скорее всего, США попытаются запугать ЕС новыми "цветными революциями". Как сказал однажды старый зазывала карнавала: "Когда вас выгоняют вас из города, надень-те модную форму, выйдите вперед и сделайте вид, будто именно вы и возглавляете парад". Так поступают и США.



VEHX



После того, что произошло после окончания холодной войны, Россия никоим образом не примет от Вашингтона какое-либо предложение о примирении только на словах.



Автор изображает потепление отношений с Москвой как простое действие, но на самом деле этого добиться очень сложно. Внешняя политика России, как и любой другой нации, основана на стремлении к целостности и выживанию Российской Федерации, поэтому любое примирение должно включать демонтаж всех угроз России в геополитической сфере, в том числе:



1) Выход из членства в НАТО стран Балтии и Восточной Европы



2) Отмену экономических санкций против России



3) Признание влияния России в Восточной Европе



Могут ли США пойти на это? Теоретически, да. Но им нужно будет смочь пережить тяжелые геополитические и внутриполитические последствия.



YT14



Вывод США своих войск из Афганистана был легким - просто Вашингтон отказался от Афганистана, раздираемого гражданской войной и не входившего в НАТО. Сдать Украину было бы еще проще, поскольку на ее земле нет даже постоянных американских войск. В Прибалтике, однако, будет сложнее - у них нет нынешней украинской гражданской войны, они являются частью НАТО, и у них официально есть войска США на их территории.



Jihadi Colin



Неужели Карпентер серьезно думает, что у России и / или Китая есть какие-то иллюзии относительно надежности Америки по какой-либо теме или какой-либо способности держать свое слово? Неужели он всерьез думает, что даже если Америка откажется от своей сознательно созданной конфронтационной политики в отношении России, последняя откажется от своего логического и необходимого с точки зрения экономики и безопасности партнерства с Китаем и повернется к так называемому "цивилизованному" Западу? Это не 1991 и даже не 2011, это 2021 год. После 2014 года даже у самых отъявленных западофилов в России не осталось ни малейших иллюзий относительно Америки и ее рабов из ЕС.



И действительно ли Карпентер думает, что в тотальной войне России придется зависеть от своего ядерного оружия? Возможно, ей даже не придется использовать обычное конвенциальное оружие. Инерционный пенетратор на гиперзвуковой ракете, выпущенной корветом с расстояния 3000 километров, может отлично разрушить авианосец только за счет своей кинетической энергии.



Оригинал публикации: America’s Two-Front Cold WarОпубликовано 13/09/2021 Источник - ИноСМИ

