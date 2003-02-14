Сирию Россия спасла, на очереди - Ливан? - "СП"

12:45 15.09.2021 Сирию Россия спасла, на очереди - Ливан?

Нужно ли Москве развивать экспансию на Ближнем Востоке



Сергей Аксенов

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Борис Рожин

Игорь Панкратенко

Станислав Тарасов



Россия - единственная страна, чьи компании выступили с серьезными инициативами помощи Ливану. Такое мнение местного экономиста Хасана Макледа приводит издание Al Mayadeen. Также может помочь Иран, имеющий в Ливане влияние. Похоже, российское присутствие в Сирии наглядно продемонстрировало Ближнему Востоку новые подходы Москвы.



Речь идет в первую очередь о реорганизации НПЗ в порту Триполи на севере Ливана. Для российских инвесторов это будет крупнейший подобный завод за рубежом. НПЗ может перерабатывать иракскую нефть, считает экономист. Мощности завода хватит для удовлетворения собственных потребностей страны, а также внушительного экспорта для восстановления экономики.



Замысел понятен: после предстоящего ухода американцев из Ирака (а может и независимо от этого обстоятельства, ведь "Роснефть" и так работает в бывшей вотчине Саддама Хусейна) нефть практически беспрепятственно может поставляться в Ливан по территории, контролируемой Россией Сирии, обеспечивая ливанцев твердой валютой.



Среди других проектов - строительство элеватора для зерна, возведение двух электростанций мощностью по 1 тысяче мегаватт, восстановление порта в Бейруте (после мощного взрыва в августе 2020 года), создание в стране собственной производственной базы. В настоящее время эти проекты оцениваются в Москве. Скоро в Ливан приедут российские специалисты со своими наработками.



Экономист Маклед формулирует свои предложения как альтернативу помощи МВФ, поскольку она всегда сопровождается рядом условий, формирующих зависимость страны-реципиента. К тому же для отношений с МВФ необходимо хоть какое-то правительство, а его до недавнего времени в Ливане не было из-за политического кризиса, усугубленного финансовым коллапсом.



Похоже, что Запад ведет борьбу за влияние на Ливан с Россией и Ираном. Уже на следующий день после публикации предложений Макледа правительство было сформировано и было обещано выделение Ливану кредита МВФ в 1,1 млрд долларов. Транш позволит привязать Бейрут к поставщикам финансовой помощи и блокировать интерес к развитию Ливана с помощью России.



Не исключено, что именно на торпедирование предстоящих договоренностей с Москвой было направлено скандальное выступление экс-министра Ливана Виам Ваххаба, который публично связал русских женщин с проституцией. Реакция была мгновенной. Политику запретили въезд в Россию, куда он собирался зимой и подвергли обструкции силами русской диаспоры.



Попытка провокации случилась на фоне визита президента Сирии Башара Асада в Москву. Владимир Путин заявил о росте товарооборота России с Сирией в 3,5 раза, напомнил миру о том, что верные Асаду войска контролируют 90% территории страны, а также отметил, что присутствие там иностранных войск незаконно. "Янки, гоу хоум" в исполнении президента России?



По мнению востоковеда Станислава Тарасова, главным политическим фактором на Ближнем Востоке будет исламизм:



- На ливанском плацдарме играет масса игроков: Иран, Запад, Израиль, арабские страны, сильно влияние исламистских группировок. Еще совсем недавно, согласно геополитическому проекту американцев, Ливан был обречен на раздел между соседями: Иорданией, тем же Израилем, Палестиной. Сейчас в Ливане новое правительство, но не факт, что оно будет устойчивым.



На Ближнем Востоке происходит смена эпох, вызванная уходом США из Афганистана. Не то страшно, что они ушли с позором (по соглашению в Дохе у них не было обязательств по отношению к компрадорам), а то, что сам факт ослабления влияния США в регионе становится реальностью. Американцы перестают быть надежным союзником. А ведь до конца года они еще уйдут и из Ирака.



Поэтому те страны, которые не привыкли жить самостоятельно, когда их хозяин США начал слабеть, стали искать иного покровителя. И сейчас они примеряют русские одежды. Потому что Россия, поддержав Асада в Сирии, проявляет себя как надежный партнер. Идет перегруппировка сил. Это будет драматический процесс. Он охватывает весь регион, включая Турцию и Иран.



"СП": - Опять России всех спасать. На этот раз Ливан…



- Будущее Ливана связано с ростом исламизма в регионе, популяризацией халифата. Эта идея перебрасывается Хорасаном на восточное направление, в страны Центральной Азии. Да и талибы* не зря называют свое государство эмиратом - это ведь часть халифата. В Иране на выборах победили тоже правые силы, которые будут сворачивать отношения с Западом и укреплять теократию.



Никто с точностью не может предсказать будущее. Рождается чудовище, с которым предстоит борьба. Никто не может взять на себя ответственность. Только что в Пакистане прошло совещание глав разведок России, Ирана и Китая. Это означает, что Пакистан снимает с себя ответственность за "Талибан"* и распределяет ее между главными заинтересованными игроками.



Военный эксперт Борис Рожин видит потенциал в присутствии России в Ливане:



- Россия в обмен на поставки горючего или, скажем, медикаментов может просить у Ливана опции, связанные с беспрепятственным заходом боевых кораблей в ливанские порты или даже созданием в том же порту Бейрута пункта базирования нашего ВМФ. Также возможно использование ливанских аэродромов, воздушного пространства этой страны.



Хотя у нас есть военные базы в соседней Сирии (а там все рядом), дополнительные возможности позволят России усилить свой контроль над восточным Средиземноморьем. Это можно делать самостоятельно или вместе с Ираном, имеющим в Ливане сильное влияние через "Хезболлу". И это не будет стоить России дорого. Военно-морская база в Судане требует гораздо больше средств.



Но надо понимать, что из-за плохого социально-экономического положения ливанские власти могут обращаться ко всем: и к Ирану, и к Китаю, и к Европе, не только к России.



"СП": - "Хезболла" нам в этом деле помощник или противник?



- Это по сути часть ливанского государства. Она контролирует часть госаппарата, осуществляет часть государственных функций: занимается школами, больницами, борьбой с коронавирусом. Иран очень постарался, чтобы отделить "Хезболлу" от ливанского государства было невозможно. Без договоренностей с этой организацией в Ливане ничего не получится.



Макрон после взрыва в порту Бейрута приезжал в Ливан и предлагал в обмен на экономическую помощь сформировать подконтрольное Западу технократическое инклюзивное правительство, для чего надо было подвинуть "Хезболлу". Но у него ничего не получилось. Не для того Иран вложил в столько средств в свое присутствие в Ливане.



Но поскольку Россия в рамках сирийской войны как-то взаимодействовала с такими силами, то все возможно. "Хезболла" не признана в России террористической организацией.



Востоковед, эксперт по Ирану Игорь Панкратенко считает, что сотрудничать с Тегераном на ливанском направлении Москве будет не просто:



- Считать Россию и Иран союзниками неверно. Эти страны имеют общие цели в определенных частях планеты. Влияние Ирана в Ливане через свою креатуру "Хезболлу" несравненно выше, чем любое влияние России там. Мы можем оказывать Ливану гуманитарную помощь, но всерьез консолидироваться с Ираном на ливанском направлении сложно.



Интерес Ирана в Ливане состоит в формировании и поддержании так называемой "шиитской дуги" от Ирана через Ирак (где 60 процентов шиитов), Сирию в Ливан. Это расширяет возможности влияния Тегерана на Ближнем и Среднем Востоке. А кроме того, дает выход к Средиземному морю. И, наконец, это создание антиизраильской коалиции. Это важнейшая задача для Ирана.



"СП": - Россия могла бы заручиться поддержкой Ирана в Ливане в обмен на какие-нибудь политические "услуги"? Например, помочь в достижения нового соглашения по "ядерной сделке", вывести Иран из-под санкций…



- Иран хотел бы использовать Россию в своих интересах, насколько это возможно. Как это было в Сирии. Это значит, что совпадении целей многое возможно. США и Европа хотели бы в новом варианте "ядерной сделки" включить вопрос о поведении Ирана на Ближнем Востоке. В том числе в отношении Ливана и Сирии.



* Талибы, движение "Талибан" - организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003, ее деятельность на территории России запрещена. Источник - СвободнаяПресса

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