Ирано-израильская война "Судный день 2.0", - А.Ситников

16:40 15.09.2021 Ирано-израильская война "Судный день 2.0": Будет ли обратный исход иудеев в Россию?

Jerusalem Post утверждает, что русские будут биться на стороне персов и Хезболлы

Александр Ситников



Накануне иудейского праздника Шаббат Шаббатон (Суббота суббот, или Судного дня) более известного, как Йом-Кипур (отмечается евреями в этому году 15 сентября), министр обороны Израиля Бени Ганц рассказал американскому журналу Foreign Policy, кстати, рупору Госдепа, что по имеющейся у него информации Иран, вероятно, создаст свою первую ядерную бомбу через два-три месяца.



Глава ЦАХАЛ (армии обороны Израиля) уверен, что это изменит всю политическую картину на Ближнем Востоке. "И

Израиль может смириться с новой ядерной сделкой с Ираном, - сказал Бени Ганц, - но не с атомной бомбой (режима аятолл)". Если в ближайшее время Тегеран не вернется к СВПД (Совместному всеобъемлющему плану действий), причем на условиях Вашингтона, то начнутся военные действия.



Похоже, из уст Бени Ганца прозвучал самый настоящий ультиматум, да и время для его объявления выбрано не случайно. Можно не сомневаться, в недрах Генштаба ЦАХАЛ готовится операция "Судный день 2.0", поскольку фраза "изменит всю политическую картину на Ближнем Востоке" уже звучала 48 лет назад.



Напомним, 6 октября 1973 года, в тогдашний Йом-Кипур, Израиль внезапно напал на Египет и Сирию, после чего эти военные действия получили название "Войны Судного дня".



В Тель-Авиве отчетливо понимают степень угрозы для своего государства, если еврейские ВВС начнут бомбежку ядерных объектов Ирана. Эту тему много раз обсуждали, как израильские лидеры, так другие многочисленные, в том числе хорошо знакомые с ситуацией американские аналитики.



Главную опасность для Израиля несут иранские прокси-силы, крупнейшей из которых является Хезболла в Ливане. По разным оценкам, эта шиитская организация располагает до 150 тысяч ракет, часть из которых имеет головки наведения. Безусловно, ударят из Газы палестинские ХАМАС и "Исламский джихад" своими реактивными неуправляемыми "Кассамами". Не исключены налеты беспилотников из Йемена на юг Израиля.



Представили Хезболла проинформировали американские СМИ, что к ним на помощь придет многочисленное шиитское ополчение Ирака, имеющее серьезный военный опыт. Также заявлено, что проиранцы и союзные с ними иракцы захватят власть в Иордании, чтобы создать еще один очаг борьбы с Израилем на всем протяжении 234-километровой восточной границы.



Значит, Израиль окажется окружен шиитскими многочисленными группировками, причем и сам Иран наверняка уже готовит для ответки свой военно-морской флот, КСИР (Корпус стражей исламской революции), армию, пусть и слабую, но многочисленную, а также беспилотники и дальнобойные ракеты "Шахаб" и "Мескат".



О том, что намечается что-то очень опасное, свидетельствует неожиданный визит президента Асада в Кремль, который удивил аналитиков. Дело в том, что сирийские войска и лояльные им формирования в ходе тяжелого штурма взяли город Дераа-эль-Балад, самый близкий к Голанам суннитский анклав, долгое время являющийся буфером между Хезболлой и Израилем.



В этой связи израильская газета Jerusalem Post писала два дня назад: "Между прочим, Россия никогда не прекращала играть на поле иранской оси… На Голанах она ввергла нас в муку, хоть и пообещала Израилю держать на расстоянии 80 километров от израильских границ Хезболлу - Хезболлу, которую мы увидели у нас под носом, переодетую в сирийских солдат, - Хезболлу, которая теперь расширяет на сирийских Голанах свои баллистические базы, электронные боевые устройства против израильского неба".



Так ли это на самом деле или JP сгущает краски, судить сложно, но в Тель-Авиве уверены, что и Абдалла II, король Иордании, специально прилетал на форум "Армия-2021" только для того, чтобы заручиться поддержкой Путина в предстоящей "Войне Судного дня 2.0".



Хоть эти шаги РФ в Израиле называют предательскими, в реальности Москва выводит Дамаск и Амман из будущего конфликта. Путин, скорее всего, предупредил Асада и Абдаллу II о том, что "это не ваша война".



Что касается штурма Дераа-эль-Балада, то и впрямь асадовский спецназ Махера Асада (брата президента), КСИР и Хезболла, по информации ряда наблюдателей, взяли этот город за спиной Москвы. После чего Асад "получил по шапке" от Путина и под скрежет зубов иранских прокси-сил отдал анклав российской военной полиции и 5-му и 8-му армейским корпусам сирийской армии, которые созданы Генштабом РФ и считаются пророссийскими.



Это означает, что Тегеран не сможет атаковать с суши Израиль ни с севера, ни с востока. В противном случае ему придется иметь дело с Россией. Возможно, именно поэтому Путин ушел на самоизоляцию от ковида, чтобы не лететь в Душанбе на переговоры с Раиси, новым президентом Ирана.



К этому непростому периоду готовится и население еврейского государства. Все чаще тамошние СМИ вспоминают иудейского пророка Иезекииля, который предсказывал сценарий как раз такой войны. Тогда речь шла о кровавой битве с Персией, включающей на тот момент, помимо самого Ирана, Афганистан, Пакистан, Ирак, Иорданию, Сирию, Ливан.



Евреи согласно этому пророчеству вроде бы победили, но не сами, а с помощью бога. Надо понимать, что "бог - это Вашингтон", спецпредставитель которого по Ирану Роберт Мэлли недавно побывал в Москве и вернулся оттуда в хорошем настроении. Еще бы: пророссийский буфер вокруг Израиля, безусловно, является отличной новостью для Соединенных Штатов. Вряд ли ракетный удар издалека и палестинские "Кассамы" нанесут критический урон еврейскому государству.



По логике вещей, все это должно подтолкнуть Иран к ядерной сделке. Но Раиси неожиданно назначил ортодокса Хоссейна Амирабдоллахяна министром иностранных дел. Тот, как пишет Reuters, "жесткий дипломат […> Если министерство иностранных дел будет по-прежнему отвечать за ядерное досье Ирана, то, очевидно, Тегеран займет очень жесткую позицию на переговорах".



Судя по всему, шансы на возобновление СВПД очень невелики. Да, после атаки на ядерные объекты Израиль однозначно столкнется с коалицией очень многочисленных исламских радикалов, финансируемых и вооруженных Ираном. Другой вопрос, насколько длинны у них руки.



Так, Джон Рейн, эксперт по транснациональному терроризму из Международного института стратегических исследований (IISS), считает, что Хезболла будет обескровлена в первые же часы "Судного дня 2.0". По его мнению, многочисленный флот F-16 еврейских ВВС без труда перемелет боевиков Хасана Насраллы. Но они в большей степени нужны режиму аятолл живыми для влияния в Ливане.



Конечно, ракетная ответка Раиси нанесет серьезный ущерб еврейскому государству, но потенциал возмездия, по оценке экспертов IISS, у иранцев на порядок ниже, чем у израильтян. Точность и надежность "Шахабов" и "Мескатов", по данным ЦРУ и Моссада, невелики, а надежность еще меньше, тогда как в небе авиация ЦАХАЛ имеет бесспорное преимущество.



Впрочем, как будут развиваться события в возможной войне "Судного дня 2.0", никто не знает. История знает много примеров, когда побеждали те страны, у которых до битвы не было шансов. Но, судя по настроениям в Израиле, евреи не готовятся к обратному исходу в Россию, настолько тамошние журналисты закошмарили нашу действительность. Если и обсуждают временную иммиграцию, то только в США.



15.09.21 Источник - svpressa.ru

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