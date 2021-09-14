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Женская сборная Афганистана по футболу в полном составе бежала из страны
17:39 15.09.2021

СМИ: женская сборная Афганистана по футболу эвакуирована в Пакистан

Футболистки юношеской сборной Афганистана, получавшие угрозы от талибов (движение признано террористическим и запрещено в РФ), вместе с семьями прибыли в Пакистан, сообщает газета Dawn.
"Афганские футболистки вместе с семьями въехали в Пакистан через КПП "Торхам" во вторник ночью после того, как правительство выдало им экстренные гуманитарные визы для эвакуации из страны после прихода талибов к власти", - пишет издание.

Как пишет газета, талибы угрожали девушкам из-за занятий спортом. Изначально они должны были поехать в Катар, но этому помешал теракт в аэропорту Кабула, произошедший 26 августа. Большей части спортсменок женской сборной Афганистана удалось вылететь из страны на прошлой неделе при помощи австралийского правительства, однако у юных футболисток не получилось улететь из-за проблем с документами, все это время они скрывались от боевиков, отмечает издание.
Бежать 32 футболисткам и 83 членам их семей помогла британская неправительственная организация Football for Peace, а также правительство и федерация футбола Пакистана (PFF). Теперь они направятся в город Лахор, где их разместят в штаб-квартире PFF.

Ранее Симу Резай, чемпионка Афганистана по боксу в легком весе и член национальной женской сборной, рассказала РИА Новости, что покинула страну после того, как талибы пригрозили ей смертью из-за тренировок.
Талибы (движение признано террористическим и запрещено в РФ) месяц назад активизировали наступление на правительственные силы, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, мотивируя это желанием "предотвратить бойню". В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций.

На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.
* Террористическая организация, запрещенная в России

Источник - РИА Новости
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