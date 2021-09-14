 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Среда, 15.09.2021
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Вторник, 14.09.2021
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Россия шаг за шагом окружает Турцию, - Йылмаз Бильген
20:11 15.09.2021

По мнению турецкого профессора, который придерживается крайне русофобской позиции, крупнейшие военные базы России в Крыму и Сирии следует рассматривать как угрозу в адрес Турции. Более того, проанализировав наделавший шуму визит Башара Асада в Москву, он увидел еще одну надвигающуюся опасность для Анкары.
Türkiye (Турция): Россия шаг за шагом окружает Турцию

Йылмаз Бильген (Yılmaz Bilgen)
Россия пытается окружить Турцию военной силой через Крым на севере и через Сирию на юге, а также использует в качестве оружия двусторонние торговые отношения, такие как природный газ, туризм, сельхозпродукция.

Россия чрезвычайно нарастила бомбардировки в районах Идлиба, Хамы, Алеппо в Сирии. В то время как Управление гражданской обороны Сирии сообщило, что количество позиций, подвергаемых бомбежкам в день, превысило 45, сирийский лидер Башар Асад посетил Москву спустя шесть лет после своего последнего визита в российскую столицу. Преподаватель Университета Чанкыры Каратекин, профессор, доктор Сезаи Озчелик (Sezai Özçelik) обратил внимание на то, что Россия желает восстановить в Идлибе репутацию, пошатнувшуюся в Ливии и Нагорном Карабахе, и прокомментировал встречу Асада с Путиным как подготовку к операции в Идлибе. Кроме того, Озчелик отметил: "Россия пытается окружить Турцию через Крым на севере и через Сирию на юге и сделать Турцию, которая является членом НАТО, зависимой от нее. Севастополь и Хмеймим являются крупнейшими военными угрозами в этом контексте".

Разместила 70 тысяч военных

Российская Федерация во главе с Путиным разместила более 70 тысяч военных на базах, созданных вокруг Турции. В то время как крупнейшие военные силы были развернуты в Крыму, второй зоной, где Россия наиболее сильна, стала Сирия. В обеих странах находятся морские, наземные, воздушные силы, при этом военная сила России в Южной Осетии, Абхазии, Армении, Карабахе, Молдове и Ливии также подразумевает окружение и угрозу для Турции. В этой связи обращают на себя внимание военно-политические действия, предпринимаемые Россией совместно с Южным Кипром. С одной стороны, греческая администрация пытается разместить на острове ракетные комплексы С-300, приобретенные у России, с другой - военные корабли российского флота, в частности один из крупнейших российских военных кораблей - "Адмирал Кузнецов", заходят в порт Лимасол. По словам профессора, доктора Озчелика, между двумя странами продолжаются подготовительные работы в рамках преобразования Лимасола во вторую российскую базу в Средиземном море после сирийского Тартуса.

Стратегия холодной войны

Охарактеризовав эту картину как способ неявного возвращения к стратегии периода холодной войны, эксперт продолжил: "Программа, реализуемая Россией, - это тактика "замороженного конфликта". Москва применяет не только военное окружение, но и использует в качестве оружия двусторонние торговые отношения как в сфере природного газа, так и в сфере туризма, сельскохозяйственной продукции. С другой стороны, в Ливии и Нагорном Карабахе Россия открыто воевала против Турции. Особенно в Карабахе провалился не армянский фронт, а российская военная тактика. Теперь они хотят выровнять эту ситуацию через Идлиб и восстановить пошатнувшийся престиж".

Метод гибридной войны

Подчеркнув ультранационалистическую линию Путина, профессор, доктор Озчелик отметил, что с помощью операции в Идлибе Россия желает загнать Турцию в угол как в военном отношении, так и с помощью волны миграции. "Россия рассматривает миграцию в качестве эффективного метода как минимум наравне с военной тактикой и стратегией, - пояснил эксперт. - События, связанные с беженцами, набирающие силу в Турции, хотят превратить в политический козырь. Вместе с тем в рамках этой стратегии также используется метод гибридной войны. В таких регионах, как Кипр, Сирия, Крым, Белоруссия, раздаются паспорта. Наряду с этим частью плана является формирование общественного мнения в пользу России через средства массовой информации и политические партии в тех или иных странах. В качестве примера можно назвать Прогрессивную партию трудового народа Кипра (AKEL), партию "Атака" в Болгарии, партию "Золотая заря" в Греции, партию "Родина" в Турции, "Баас" в Сирии".

Продолжается серия учений

Тем временем серия учений, проводимых Россией с разными странами, продолжается. По-прежнему идут учения "Запад-2021", которые начались в первую неделю сентября в России и Белоруссии при участии более 200 тысяч военнослужащих. В маневрах также участвует военный контингент из Армении, Казахстана, Таджикистана, Киргизии, Сербии, Монголии, Индии, Пакистана и Шри-Ланки.

Оригинал публикации: Rusya adım adım Türkiye"yi çevreliyorОпубликовано 15/09/2021

Источник - иноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1631725860
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