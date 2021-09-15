После успеха "Байрактаров" Эрдоган мечтает о мировом лидерстве, - Вадим Лукашевич

20:19 15.09.2021

Турция вырвалась вперед в развитии беспилотников, и России все еще нечем ей реально ответить, отмечает авиационный эксперт Вадим Лукашевич.



Тактика применения авиации изменилась - можно достигать тех же целей с меньшими затратами и без потерь летчиков.

© Фото из личного архива Вадима Лукашевича

Президент Турции Реджеп Эрдоган уверен, что его страна выйдет в мировые лидеры по производству беспилотных летательных аппаратов. Такое заявление он сделал после того, как на вооружение турецкой армии поступил новый тяжелый высотный дальний ударный беспилотник Bayraktar Akinci. Эрдоган подчеркнул, что его страна "модернизировала парк беспилотников" и не намерена на этом останавливаться. По его словам, теперь очередь за беспилотным истребителем, после чего Турция окончательно выйдет на первое место в этой сфере.



Сейчас в мире не так много стран, в арсенале которых имеются ударные беспилотники. Помимо Турции, это США и Израиль. Разрабатываются такие аппараты и в России. На сегодняшний день из представленных публике российских БПЛА известен средневысотный "Орион", прошедший испытания в Сирии. Минобороны РФ сообщал, что в 2021 году в распоряжение армии поступят семь таких комплексов. Также в 2021 году подписан контракт на поставку российской армии первой партии беспилотников "Альтиус-РУ". В стадии разработки находится тяжелый разведывательно-ударный БПЛА "Охотник".



О том, удастся ли Турции стать мировым лидером в производстве ударных беспилотников и догонит ли ее в этом Россия, обозревателю "Росбалта" рассказал авиационный эксперт Вадим Лукашевич.



- Как вы оцениваете слова Эрдогана о готовности Турции стать лидером в строительстве ударных беспилотных аппаратов?



- Турецкий беспилотник Bayraktar ("Байрактар") показал себя очень эффективной машиной во время последней фазы армяно-азербайджанского вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе в сентябре 2020 года и в феврале–марте того же года в сирийском Идлибе. Турецкие беспилотники фактически смогли тогда обеспечить победу Азербайджана за счет полного превосходства в воздухе и точечных ударов по армянским войскам.



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Турки в этих конфликтах задали некий стандарт. Может, американские БПЛА и лучше, но они не применялись. А это дает Турции возможность продвигать свои разработки, поскольку успешное применение этих машин в боевых условиях - лучшая реклама.



Сейчас ни у кого нет сомнения, что турецкие ударные беспилотники - это круто, это реальное решение проблемы воздушного прикрытия на поле боя без использования армейских вертолетов и фронтовой авиации. Эрдоган пытается этот эффект закрепить.



Кроме того понятно, что любой беспилотник дешевле, чем штурмовик, для которого еще и пилота надо подготовить. Сирийский опыт показывает, что тактика применения авиации сегодня поменялась. Можно достигать тех же самых целей поддержки своих войск на поле боя, но существенно меньшими затратами и без потерь летного состава.



- Чем на эти тенденции в развитии авиации может ответить сегодня Россия?



- Работы ведутся. Но наши беспилотники, во-первых, сейчас находятся в начальной стадии разработки и производства. Во-вторых, "наши" они только по названию. Начинка у них в основном зарубежная - многие системы, двигатели импортные. Кроме того, наши серьезные дроны, вроде БПЛА "Охотник" компании "Сухой", - это пока все еще только разработки, и пока не будет боевого опыта их применения, говорить о том, насколько они успешны, нельзя. В этом смысле турки сейчас серьезно опережают всех, даже американцев, потому что они имеют эффективный боевой опыт применения своих беспилотников, который сейчас изучается во всех армиях - и в НАТО, и в США, и в России и в других странах.



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- У нас такие беспилотные аппараты, насколько я понимаю, производятся пока в единичных экземплярах?



- Да, это в основном опытные образцы. Тот же самый "Охотник" "Сухого", должен применяться совместно с Су-57, который тоже еще в войска не пошел. То есть, по большому счету, хотя они уже строятся, испытываются, летают, до воинских частей они еще не дошли. Поэтому на такой вызов нам еще нечем ответить. Если вдруг у нас завтра будет военный конфликт с Турцией, то выяснится, что ударных беспилотников у нас еще нет. Потому что опытных образцов может быть много, но, если их нет в войсках, это значит, что для реальной военной кампании они не существуют.



Но работы ведутся, логика развития средств ведения войны идет в этом направлении. Не зря же сейчас говорят, что истребитель шестого поколения вообще будет беспилотным. И даже макет истребителя пятого поколения того же "Сухого" Checkmate, который был показан на авиакосмическом салоне МАКС-2021, в том числе, предполагает и беспилотный вариант.



- Сейчас Турция на этом направлении намерена развивать сотрудничество с Украиной. Могут ли украинцы на основе турецких технологий быстро создать свои боевые беспилотники?



- Могут. У Украины есть мозги. У них есть другие проблемы - скажем, в кооперации, финансовые, но как только Украина начинает сотрудничать, допустим, с Турцией, с Израилем, то они все смогут. Это мы не способны сотрудничать с теми же Турцией и Израилем, так что вынуждены опираться только на свои силы или отчасти на китайскую электронику. А у Украины таких ограничений нет, она как раз может включаться в международное разделение труда в создании вооружений и получать от этого все плюсы своего развития.



Беседовал Александр Желенин



15.09.21