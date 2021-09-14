Таких не обижают. Аксакалу узб-политии Кобилу Обидову вернули звание Героя Узбекистана

23:16 15.09.2021

Кобилжону Обидову вернули звание Героя Узбекистана

Кобилжон Обидов 11 лет возглавлял Андижанскую область, был первым вице-премьером и депутатом. В 1998 году ему было присвоено звание "Герой Узбекистана", но в 2004 году оно было отозвано. Указом президента звание возвращено.



Указом президента Узбекистана Кобилжону Обидову, который 11 лет возглавлял Андижанскую область, вновь присвоено звание "Герой Узбекистана" и высший знак - медаль "Золотая звезда". Об этом сообщает Daryo.



Кобилжон Обидов родился в 1951 году в Кургантепинском районе. В 1972 году окончил Факультет гидромелиорации Андижанского института хлопководства. Трудовую деятельность начал мастером третьего строительно-монтажного управления Андижанского треста по строительству водных сооружений. Был управляющим делами треста, начальником управления подсобных предприятий, главным инженером управления технологического суммирования и управляющего трестом.



В 1988-1993 годах руководил Мархаматским районом и городом Андижаном, в 1993-1996 и 1997−2004 годах был хокимом Андижанской области. В 1996-1997 годах был первым заместителем премьер-министра - руководителем агропромышленного комплекса.



С 1994 по 2004 год был депутатом парламента и местного кенгаша. С 2018 года работает начальником Андижанского областного управления лесного хозяйства. В 1995 году был награжден орденом "Мехнат шухрати", в 1998 году ему была присвоена высшая государственная награда страны - звание "Герой Узбекистана".



Однако в 2004 году, пишет Daryo, по неизвестным причинам звание было отозвано. Зарубежные СМИ сообщали, что причиной было уголовное дело, связанное с его сыном.



Накануне празднования 30-летия независимости Узбекистана Шавкат Мирзиеев своим указом вернул Кобилжону Обидову звание Героя.