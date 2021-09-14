 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Не бывать ноге капитулянта на земле ОДКБ, - "Къ"
23:22 15.09.2021

Страны блока поддержали позицию России о неприемлемости размещения у себя военных баз США

В Душанбе прошло совещание министров иностранных дел, министров обороны и секретарей Совбезов стран-членов Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В центре внимания был Афганистан. Члены военно-политического блока выразили обеспокоенность сложившейся в этой стране ситуацией и заявили о необходимости скорейшего формирования инклюзивного правительства. При этом они впервые консолидированно выступили против размещения на своей территории находившихся в Афганистане объектов военной инфраструктуры США и других стран НАТО, а также афганцев, сотрудничавших с иностранными военными.

По итогам встречи в Душанбе министры и секретари Совбезов стран-членов ОДКБ (помимо России в блок входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан) приняли пять совместных заявлений. Ключевое посвящено ситуации в Афганистане. В документе неоднократно говорится, что члены ОДКБ озабочены резко обострившейся ситуацией в этой стране. Они обеспокоены угрозой проникновения на территории своих стран террористов "и других деструктивных элементов" под видом беженцев из Афганистана, а также высоким уровнем наркопроизводства, служащим одним из основных источников дохода террористических группировок.

Члены ОДКБ призвали афганские этноконфессиональные группы воздерживаться от вооруженного противостояния и принять необходимые меры в целях нормализации ситуации. Они высказались в пользу устойчивого межафганского мирного процесса в интересах скорейшего формирования инклюзивного правительства с участием всех общественных и этнополитических сил страны. И выразили надежду на то, что прозвучавшие из Кабула заявления о намерении уважать права и свободы всех афганских граждан (включая женщин, представителей СМИ и гражданского общества), а также провести амнистию (в отношении бывших правительственных чиновников, военнослужащих и всех тех, кто сотрудничал с иностранными военными) будут соблюдаться.

При этом в документе впервые от имени всех шести стран-членов ОДКБ говорится о неприемлемости размещения на своей территории находившихся в Афганистане объектов военной инфраструктуры США и других стран НАТО, а также афганских граждан, сотрудничавших с иностранными военными - "за исключением случаев, требующих безотлагательного решения в гуманитарных целях".
Напомним, еще в апреле американские СМИ сообщали, что, уйдя из Афганистана, США хотели бы иметь возможность "быть рядом", для чего им нужны военные объекты на территории государств Центральной Азии. Кроме того, США хотели вывезти в страны региона сотрудничавших с ними афганцев. Российские власти, как писал "Ъ", предупредили центральноазиатских партнеров, что США не столько заинтересованы в сохранении контроля над ситуацией в Афганистане, сколько стремятся использовать их страны как плацдарм для сдерживания России, Китая и Ирана (см. "Ъ" от 20 мая). 16 июня на саммите в Женеве президент РФ Владимир Путин прямо сказал своему американскому коллеге Джо Байдену, что Москва не согласится с появлением в регионе новых американских объектов. В то же время он предложил США сотрудничество на афганском направлении, в том числе с задействованием потенциала российских военных баз в Таджикистане и Киргизии. Американцев это предложение не заинтересовало (см. "Ъ" от 17 июля).

В середине июля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что ни одно из центральноазиатских государств не сообщало России о намерении подвергать свои территории и население рискам, связанным с размещением новых американских объектов или тысяч сотрудничавших с американцами афганцев. "Наверное, они примут правильное решение, исходя из собственных интересов",- отметил министр.

В итоге вопрос с беженцами был кое-как решен: большинство временно разместили на американских военных базах в Европе, еще часть по просьбе США согласились принять балканские страны. Однако перспектива появления в Центральной Азии тех или иных американских объектов военного назначения по-прежнему беспокоит Москву. Совместное заявление ОДКБ по этому вопросу важно для России, поскольку показывает, что не одна она, а весь блок, в который входят три центральноазиатские республики, выступает категорически против такого сценария.

В ОДКБ не входят Узбекистан и Туркмения. Но узбекские власти сами высказались против размещения у себя каких-либо иностранных баз. А к Туркмении США даже не обращались.

Примечательно, что в достаточно объемном заявлении по Афганистану ни разу не упоминается захватившее власть в этой стране движение "Талибан" (запрещено в России как террористическое).

Общаясь с журналистами по итогам заседания, Сергей Лавров напомнил, что "талибы пока официально не признаны ни одной страной".
"Все говорят, что с ними надо иметь контакты по текущим вопросам, прежде всего безопасности, соблюдения прав граждан, обеспечения нормального функционирования дипломатических миссий. Но с официальным признанием пока еще никто не торопится,- подчеркнул он.- Мы не навязываем талибам никакие условия. Они сами провозгласили свои цели, в том числе приверженность дальнейшей борьбе с терроризмом, наркотрафиком. Заверили всех остальных, что сделают все, чтобы с территории Афганистана не исходили никакие угрозы для соседних стран, что у них нет никаких намерений дестабилизировать соседние государства и они будут формировать инклюзивное правительство". По словам главы МИД РФ, Россия будет наблюдать, сдержат ли талибы свои обещания: "Еще слишком мало времени прошло, чтобы делать окончательные выводы".

Сегодня Афганистан и другие темы обсудят лидеры стран ОДКБ - дискуссии пройдут в рамках заседания Совета коллективной безопасности.

Елена Черненко

Источник - kommersant.ru
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