Собянина - на бужаниново! Зачем России такие мигранты, - А..Сошенко

23:34 15.09.2021 Мигранты: пройдены немыслимые пределы

Доколе! Совершено еще одно зверское преступление…

Андрей Сошенко



Преступления мигрантов уже давно переходят не то что все мыслимые, а уже – немыслимые, пределы. Следственный комитет 13 сентября сообщил, что в лесу под Сергиевом Посадом нашли тело 67-летней женщины с признаками насильственной смерти. По данным ведомства, по "горячим следам" задержаны подозреваемые в изнасиловании и убийстве, это "двое граждан одного из соседних государств". В подмосковном поселке Бужаниново под Сергиевым Посадом мигранты надругались над женщиной и убили ее. Стало известно, что пенсионерка ушла в лес за грибами и не вернулась, позже ее тело было найдено вблизи железнодорожных путей. В преступлении заподозрили троих мигрантов. По некоторым данным, двое подозреваемых уже задержаны, третьего ищут. Все они, по утверждению местных, являются гражданами Таджикистана. По сообщениям в соцсетях чернорабочие из стран ближнего зарубежья и раньше приставали к женщинам на улицах, но мер со стороны местных властей никаких не предпринималось.



В поселке Бужаниново вечером 13 сентября состоялся стихийный сход местных жителей, требующих решения проблем с мигрантами. Сообщают, что около двух сотен человек (на самом деле – больше) вышли на улицу, призывая наказать иностранцев, которые заподозрены в жестоком преступлении. Как выясняется, одна фирма сделала для мигрантов общежитие, однако маленький городок превратился в аул. Люди стали переживать за детей, за себя: имелись случаи приставания гастарбайтеров к школьницам Бужаниново, приставали, как пишут в соцсетях, "и к 9-летним, и к 15-летним детям..."



- Будем надеяться, что хоть как-то приструнят мигрантов, ну как минимум по М.О. (Московской области). Потому как, больше уже невозможно терпеть сие. И жуткий этот случай подтверждение!



- Весь лес загадили!!! Было раньше красивое место, а теперь одни бутылки и пластиковая посуда. Польза только предприятию за дешевую рабочую силу. А поселок страдает от свинства и грязи!



Можно и послушать по этой ссылке высказывания местных жителей.



Случай в Божаниново - единичное проявление? Такая картина характерна сейчас для подавляющего числа русских городов и селений. Применительно к столице писал в материале "В Москве славян уже меньше половины". Или вот, например, в подмосковном районе Путилково жители не прекращают борьбу против открытого буквально под их окнами Единого миграционного центра (ЕМЦ) и толп мигрантов, заполонивших район, создавая местным жителям массу проблем. Как пишут, огромный район вынужден жить среди тысяч мигрантов, которые заполонили дворы, площадки, заняли все парковки и общественный транспорт. Грязь, мусор, криминал, общественный туалет под окнами. Вывешенный жителями на одной из многоэтажек баннер "Путилково против ЕМЦ" был снят полицией, которая прибыла на место куда более оперативно, чем приезжает по вызовам, чтобы пресекать постоянно творимые мигрантами бесчинства.



Кстати, район Путилково известен резонансным убийством, первым в череде аналогичных в 2019 году. В начале июня 2019 года в поселении Путилково близ Москвы выходцы из Армении убили бывшего бойца ГРУ Никиту Белянкина. До сих пор убийцы не наказаны, находятся под следствием, а одного так и не нашли, до сих пор в "бегах". Слов нет, ничто ничему не учит сегодняшнюю власть. Вместо того, чтобы делать соответствующие выводы хотя бы по Путилково, там – открывают т.н. "ЕМЦ".



Но в целом дело, конечно, не в "ЕМЦ", а в порочной для страны и граждан страны государственной национальной политике, миграционной политике, проводимой, несмотря ни на что, в последние годы. О той ситуации, которая сложилась, предупреждал еще в 2013 году.



По преступлениям вновь повторю хорошо известное всем во власти. Численность трудовых мигрантов из стран Кавказа и Средней Азии в 2020 году временно сократилась примерно на 40 процентов из-за пандемии. И сразу по статистике столичного ГУВД пропорционально уменьшилась доля умышленных убийств, изнасилований, грабежей и разбойных нападений, угонов машин, квартирных краж. По словам замначальника Управления уголовного розыска Москвы Трубникова, сказанным в 2019 году, 90 процентов насильников – выходцы из стран Азии: Таджикистана, Узбекистана, Киргизии. Причем многие мигранты оказываются педофилами. "Эта проблема стоит даже выше, чем проблема изнасилований", – заявил замначальника угро Москвы. А резко повышающаяся этническая преступность в этом, 2021 году, тщательно скрывается. Если представить реальные статистические данные, а не припудренные и лукавые, то картина будет ужасающей.



Вместо представления фактов, доказывающих разрушительную миграционную политику, вновь и вновь мигрантов предлагают завозить железнодорожными эшелонами. Последнее сообщение об "эшелонах мигрантов" совсем свежее, от сентября этого года. Механизм ввоза "трудовых мигрантов" в Россию для ввоза иностранных рабочих на стройки (и не только) планируется запустить до конца года на чартерных поездах, заявил заместитель министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин. Один такой состав сможет доставить сразу около тысячи человек. Речь идет о маршруте из Узбекистана через территорию Казахстана. Насколько мигранты "трудовые", в очередной раз можно судить по дикому преступлению в поселке Бужаниново близ Сергиева Посада.



Что в результате такой "миграции"? Что в результате бездействия государственных и муниципальных властей? Граждане вынуждены сами защищаться, как писал – "Они (мигранты) убивают, если от них не защищаться". Но за это, за самооборону, потом осуждают русских людей, которые защищали себя и "други своя". Как это, например, было в недавнем случае в Иваново - русского парня Анатолия Грудистова осудили на 8 лет "строгача", за то, что заступился за девушку от притязаний выходцев из Азербайджана.



Что сейчас по ситуации в Бужаниново? Пишут, что общежитие с мигрантами в Сергиево-Посадском округе могут расселить после убийства пенсионерки, глава округа Михаил Токарев намерен обратиться с соответствующим требованием к собственнику общежития. Правда, вроде выяснилось, что, скорее всего, конкретные эти убийцы не из общежития, а работали по найму на частника. Но какая разница? Позже сообщили, что Губернатор Московской области Андрей Воробьев распорядился о закрытии общежития для мигрантов в Сергиево-Посадском городском округе. Крутая мера! Так, сегодня закроют, пройдет какое-то время – потом вновь откроют. Затем и еще одно общежитие построят. Сколько раз и повсеместно с этим приходилось сталкиваться. Да и сообщают, что мигрантов, выселенных из общежития, будут возить теперь на работу на автобусах. Но где-то же они будут жить. В других подмосковных местах теперь будут создавать риски для местных жителей. Значит, выселили их из общежития просто для успокоения общественного мнения, до следующего, так сказать, резонансного преступления.



Давайте посмотрим, на одном примере, как в целом реагирует государственная и муниципальная власть на выражение мнения граждан о недопустимости бесконтрольной миграции, преступления мигрантов, на подобного рода сходы граждан, которые только что прошли в Бужаниново. И посмотрим, кстати, на примере еще одного резонансного убийства русских в 2019 году – "Чемодановка: русских продолжают убивать". Приведу то, что излагал через год после убийства цыганами русского парня Владимира Грушина в Чемодановке. Как известно, после резонансного преступления, жители села возмутились по-настоящему, устроили массовый сход, перекрыли федеральную трассу, требовали выселения цыган из поселка, была опасность, что при бездействии местных и региональных властей они совершат самосуд над преступниками. Власть вмешалась, обещала навести порядок, сделала все чтобы успокоить граждан на какой-то срок… И цыгане, действительно, после получения "рекомендаций" со стороны властей убрались из Чемодановки. Прежний Глава сельсовета Чемодановки Сергей Фадеев в июне 2019 года заверял, что всех цыган принудительно и безвозвратно выселили в Волгоградскую область. И что? А нынешний Глава поселка Жанна Николаенкова теперь говорит, что "цыгане здесь живут, и жить будут". Цыгане вернулись в Чемодановку примерно через два месяца после массовой драки, в августе 2019 года. Русские жители, большинство из которых, разумеется, против их возвращения, вспоминают, что сначала назад приехали женщины, а потом и мужчины. По словам сестры погибшего Владимира Грушина – Ольги, ждать перемен или надеяться на власть спустя год бесполезно: "Как жили они (цыгане) нагло, так и живут. Наглее даже стали…".



Этот порочный круг создания видимости борьбы с последствиями заселения русских территорий мигрантами, а по сути - обмана граждан, когда-нибудь и кто-нибудь в государстве собирается разрубать? Хотя, повторюсь, нужно, конечно, прежде всего, бить не по последствиям, а по причинам – порочной госнацполитке, составной частью которой является миграционная политика.



По ситуации в Бужаниново в соответствии с поручением Главы СК Бастрыкина власти осуществили встречу с жителями Подмосковья, устроившими митинг после убийства пенсионерки. Руководителю регионального подразделения ведомства поручено организовать прием местных жителей, внимательно выслушать их жалобы, принять имеющиеся заявления, проверить все доводы, представить доклад о проведенных следственных действиях по уголовному делу в отношении двух граждан соседних государств, обвиняемых в изнасиловании и убийстве пенсионерки. Как отмечал в ряде недавних материалов, если подключился Бастрыкин, то есть почти гарантия, что в конкретном случае разберутся на должном уровне. Только он, Председатель СК, в последнее время демонстрирует полную адекватность по конкретным случаям несправедливости в стране, отдувается за всю власть за последствия многолетней злополучной миграционной политики.



Но последнего, "вмешательства Бастрыкина" - мало. Нужно кардинально изменять принципы госнацполитики, административными мерами пресекать все миграционные потоки, высылать из страны незаконно находящихся в стане мигрантов, предпринимать иные экстренные меры. Источник - завтра

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