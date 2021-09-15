 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 16.09.2021
00:57  Ирану осталось два-три месяца до ядерного статуса, - И.Субботин
Среда, 15.09.2021
23:34  Собянина - на бужаниново! Зачем России такие мигранты, - А..Сошенко
23:22  Не бывать ноге капитулянта на земле ОДКБ, - "Къ"
23:16  Таких не обижают. Аксакалу узб-политии Кобилу Обидову вернули звание Героя Узбекистана
23:11  Байден подружил арабов с турками, - Камран Гасанов
21:55  Почему Вашингтон так усердно навязывает Тайваню войну? - В.Павленко
20:19  После успеха "Байрактаров" Эрдоган мечтает о мировом лидерстве, - Вадим Лукашевич

20:11  Россия шаг за шагом окружает Турцию, - Йылмаз Бильген
20:01  Компартия Китая меняет религию в интересах своей власти. Об истории и положении в Тибете, который вдруг стал "Сицзаном"
17:39  Женская сборная Афганистана по футболу в полном составе бежала из страны
16:50  Геополитический маркетинг от Эрдогана, - Н.Кузьмин
16:40  Ирано-израильская война "Судный день 2.0", - А.Ситников
12:47  Кто самый главный победитель войны в Афганистане? - Альфред МакКой
12:45  Сирию Россия спасла, на очереди - Ливан? - "СП"
12:14  Америка не выдержит "холодной войны" на два фронта, - Тед Карпентер
11:14  Генерал Милли рассказал, как Трампа тайно лишили ядерной кнопки: "Заподозрили в безумии"
11:09  Стабильность Афганистана – очень далекая перспектива, - Н.Бобкин
11:06  "Казахстан для казахов! Казахстан без казаков!" – к 30-летию событий в Уральске
11:02  Народные сходы против. Что делать России с трудовыми мигрантами, - Ирина Алкснис
10:57  АмерУченые не оставляют попыток реанимировать мамонтов. В новый проект вкачали миллионы
10:28  Нае..т, к гадалке не ходи... Мутно-грефовский "Сбер" влез в Казахстан с проектами его "цифровой трансформации"
10:13  В Кыргызстане создано Государственное агентство по защите персональных данных
09:49  Глава РосМИД Лавров обвинен в коррупционной связи с ... Светой Поляковой, - Радио Свобода
09:46  Таджикистан - самый жесткий критик "Талибана". Зачем это нужно Рахмону? - Брюс Панниер
09:38  Кабул разобщил ШОС. У участников организации различное отношение к афганской проблеме, - В.Панфилова
08:31  Нового президента Гаити Ламбера едва не пристрелили на инаугурации
07:44  Полный газпредел. Для сдерживания цен на газ в Европе не хватает угля, - "Къ"
00:29  Шанхайская организация сотрудничества. Состояние и перспективы развития, - Вадим Бровцев
00:15  Триллионы долларов Китаю принесут продвинутые женщины
00:12  Бежавшая от талибов афганская журналистка: "Они убили мою маму"
00:08  В Европе начинается нефтяной переворот. Из-за энергетического кризиса баррель подорожает до 100 долларов, - "НГ"
00:07  Le Figaro: В Афганистане талибы* представляют свое видение женщин
00:05  П.В. Густерин: Как Русская армия брала Берлин в 1760 году (история)
Вторник, 14.09.2021
22:10  Следующим президентом России будет силовик
18:44  Миру – эмир. Какое государство террористы построят в Афганистане, - А.Мельников
18:10  Третья Орда. К саммиту ШОС 16-17 сентября, - Андрей Девятов (бред)
16:53  В Ташкенте зарезали в драке чемпиона мира по самбо и курашу К. Расулова
15:30  В метро Москвы появились указатели на фарси и узбекском
15:16  В объятиях нового мирового промышленного кризиса
15:15  Почему главный победитель в Афганистане - это Катар
15:11  Люди, самолеты... ТаджМИД протестует из-за высказывания Байдена
14:44  Пока никто не признал новое правительство Афганистана. Почему? - Н.Плотников
14:03  Трудовые династии КазЭлитки, - Д.Ашимбаев
13:26  Причуды Казвакцинации. Своя вакцина прокисает, зато закупаем иностранную, - А.Бектенова
12:48  Ракето-фобия. Главари-правители Талибского эмирата попрятались по каким-то схронам
12:23  Что хуже для афганских казахов: талибы или "русская зима" на севере РК? - Н.Нуртазина
11:43  Скончался экс-замкомандующего ТуркВО, Герой 2-й Чеченской генерал армии Виктор Казанцев
11:41  Почему за 20 лет Америка так и не смогла отомстить за теракты 11 сентября?
11:36  Газоснабжение Европы как многовекторная политическая игра, - Олег Никифоров
11:35  Талибы* заявили, что афганским женщинам нельзя работать с мужчинами
10:16  Мулла Барадар опроверг сообщения о своей гибели
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Ирану осталось два-три месяца до ядерного статуса, - И.Субботин
00:57 16.09.2021

К гонке за военным атомом добавился харассмент
Игорь Субботин
Обозреватель-международник при главном редакторе НГ

15.09.21

В интервью Foreign Policy министр обороны Израиля Бенни Ганц заявил, что Иран сможет получить первую ядерную бомбу через два-три месяца. На этой неделе Институт науки и международной безопасности (США) делал более настораживающие предположения, оставляя Тегерану один месяц до серьезного шага к военному атому.

Ганц в разговоре с Foreign Policy выразил скепсис по поводу попыток международного сообщества повернуть вспять ядерный прогресс Ирана дипломатическим путем. Однако, как становится понятно из его высказываний, активно противостоять переговорам Тегерана с пятеркой посредников и США израильская сторона тоже не намерена. Вместо этого еврейское государство добивается от администрации президента Джозефа Байдена проработки убедительных мер давления на Исламскую Республику в случае срыва переговорного процесса.

Ганц подчеркнул: его страна хотела бы видеть "жизнеспособный "план Б" под руководством США", который будет сопровождаться применением экономических рестрикций.

По словам министра, в кампании давления на Иран должны участвовать его партнеры. В частности, к соответствующей работе можно было бы привлечь и Китай. Однако у израильской стороны в то же есть собственный план, который предполагает ограниченный силовой сценарий. "Мы не Америка, но у нас есть возможности", – цитирует Foreign Policy главу израильского оборонного ведомства. Если вовремя не остановить Исламскую Республику, считают в Израиле, то ситуация может перетечь в гонку ядерных вооружений на Ближнем Востоке. "Другие государства не будут сидеть спокойно, – выразил уверенность Ганц. – Они купят его (ядерное вооружение. – "НГ") в Пакистане или у кого-нибудь еще".

Оценки министра выглядят более оптимистично, если сравнить с теми, которые на этой неделе распространил американский Институт науки и международной безопасности. Этот аналитический центр спрогнозировал, что при наихудшем сценарии Тегеран может произвести достаточно урана для одной ядерной бомбы всего за месяц. Вторая, согласно этим предположениям, могла бы появиться уже в течение трех месяцев. Институт сослался на то, что у иранцев уже есть около 200 г обогащенного металлического урана – запас, который приближает страну к получению военного атома. Впрочем, это не означает, что республика сразу может применять оружие: для этого нужно было бы разрешить много сопутствующих вопросов.

Иранская сторона не спешит возобновлять переговоры с посредниками в Вене, ссылаясь на множество проблем, связанных с транзитом исполнительной власти в Исламской Республике. В это время российская сторона, которая участвует в диалоге, считает, что список обсуждаемых в Вене тем можно было бы сократить. "Мы призываем американцев и европейцев быть реалистами: сначала договориться о восстановлении иранской "ядерной сделки", дальше понять, когда и как можно обсуждать эти или иные вопросы", – заявил накануне заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в интервью телеканалу RT Arabic. По его словам, вышедшие в свое время из "ядерной сделки" США могли бы "сделать первый шаг навстречу Ирану".

Тем не менее претензии к Ирану растут. Издание Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц и документы сообщило, что инспекторы-женщины из МАГАТЭ, посещавшие в последние месяцы ядерные объекты Исламской Республики, стали объектом харассмента со стороны иранских охранников. Газета проинформировала о серии инцидентов, первый из которых произошел в начале июня, последний – в эти недели. Эпизоды включали неуместные прикосновения сотрудников службы безопасности к посещавшим Натанз специалистам, а также немотивированные приказы раздеться. В Тегеране объясняют это правилами безопасности, но источники Wall Street Journal говорят о существенном превышении полномочий.

Ситуация дошла до США. "Преследование инспекторов МАГАТЭ абсолютно неприемлемо, и мы настоятельно призываем вас четко указать в своем национальном заявлении на заседании совета директоров, что такое поведение достойно сожаления и должно немедленно прекратиться", – говорится в сообщении, которое было направлено в агентство американскими представителями.

МАГАТЭ подтвердило инциденты на иранском объекте, не предоставив подробностей. "Агентство немедленно и решительно подняло этот вопрос в разговоре с Ираном, чтобы очень четко и недвусмысленно объяснить, что подобные инциденты, связанные с безопасностью, с участием сотрудников агентства недопустимы и не должны повториться. Иран предоставил объяснения, касающиеся усиленных процедур безопасности после некоторых событий на одном из их объектов", – цитирует Wall Street Journal представителя МАГАТЭ.

Сам Натанз не раз подвергался диверсионным атакам, ответственность за которые неизменно возлагалась на израильтян.

Некоторые западные дипломаты сейчас выражают обеспокоенность тем, что огласка скандала с предполагаемым харассментом может испортить отношения между МАГАТЭ и Ираном, что будет особенно неприятно в свете заключенного недавно соглашения о доступе инспекторов на ядерные объекты Исламской Республики. Однако напряженность между сторонами растет и без этого. В последние месяцы иранские официальные лица заметно усилили критику деятельности агентства и его генерального директора Рафаэля Гросси, публично обвиняя международную структуру в политической ангажированности.

Источник - ng.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1631743020
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 3 сентября 2021 года №651
- Указ Президента Республики Казахстан от 13 сентября 2021 года №660
- Нурсултан Назарбаев посетил социально-культурные объекты в Жамбылской области
- Председатель Сената встретился с Представителем ОБСЕ по свободе СМИ
- Трудовые династии
- Санитарно-эпидемиологическая ситуация в Казахстане улучшается
- Экономика Казахстана достигла допандемического уровня - А. Мамин
- Правительство рассмотрело готовность регионов к отопительному периоду
- Краткосрочный экономический индикатор в январе-августе 2021г. составил 103,9%
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  