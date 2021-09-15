Ирану осталось два-три месяца до ядерного статуса, - И.Субботин

00:57 16.09.2021

К гонке за военным атомом добавился харассмент

Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ



15.09.21



В интервью Foreign Policy министр обороны Израиля Бенни Ганц заявил, что Иран сможет получить первую ядерную бомбу через два-три месяца. На этой неделе Институт науки и международной безопасности (США) делал более настораживающие предположения, оставляя Тегерану один месяц до серьезного шага к военному атому.



Ганц в разговоре с Foreign Policy выразил скепсис по поводу попыток международного сообщества повернуть вспять ядерный прогресс Ирана дипломатическим путем. Однако, как становится понятно из его высказываний, активно противостоять переговорам Тегерана с пятеркой посредников и США израильская сторона тоже не намерена. Вместо этого еврейское государство добивается от администрации президента Джозефа Байдена проработки убедительных мер давления на Исламскую Республику в случае срыва переговорного процесса.



Ганц подчеркнул: его страна хотела бы видеть "жизнеспособный "план Б" под руководством США", который будет сопровождаться применением экономических рестрикций.



По словам министра, в кампании давления на Иран должны участвовать его партнеры. В частности, к соответствующей работе можно было бы привлечь и Китай. Однако у израильской стороны в то же есть собственный план, который предполагает ограниченный силовой сценарий. "Мы не Америка, но у нас есть возможности", – цитирует Foreign Policy главу израильского оборонного ведомства. Если вовремя не остановить Исламскую Республику, считают в Израиле, то ситуация может перетечь в гонку ядерных вооружений на Ближнем Востоке. "Другие государства не будут сидеть спокойно, – выразил уверенность Ганц. – Они купят его (ядерное вооружение. – "НГ") в Пакистане или у кого-нибудь еще".



Оценки министра выглядят более оптимистично, если сравнить с теми, которые на этой неделе распространил американский Институт науки и международной безопасности. Этот аналитический центр спрогнозировал, что при наихудшем сценарии Тегеран может произвести достаточно урана для одной ядерной бомбы всего за месяц. Вторая, согласно этим предположениям, могла бы появиться уже в течение трех месяцев. Институт сослался на то, что у иранцев уже есть около 200 г обогащенного металлического урана – запас, который приближает страну к получению военного атома. Впрочем, это не означает, что республика сразу может применять оружие: для этого нужно было бы разрешить много сопутствующих вопросов.



Иранская сторона не спешит возобновлять переговоры с посредниками в Вене, ссылаясь на множество проблем, связанных с транзитом исполнительной власти в Исламской Республике. В это время российская сторона, которая участвует в диалоге, считает, что список обсуждаемых в Вене тем можно было бы сократить. "Мы призываем американцев и европейцев быть реалистами: сначала договориться о восстановлении иранской "ядерной сделки", дальше понять, когда и как можно обсуждать эти или иные вопросы", – заявил накануне заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в интервью телеканалу RT Arabic. По его словам, вышедшие в свое время из "ядерной сделки" США могли бы "сделать первый шаг навстречу Ирану".



Тем не менее претензии к Ирану растут. Издание Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц и документы сообщило, что инспекторы-женщины из МАГАТЭ, посещавшие в последние месяцы ядерные объекты Исламской Республики, стали объектом харассмента со стороны иранских охранников. Газета проинформировала о серии инцидентов, первый из которых произошел в начале июня, последний – в эти недели. Эпизоды включали неуместные прикосновения сотрудников службы безопасности к посещавшим Натанз специалистам, а также немотивированные приказы раздеться. В Тегеране объясняют это правилами безопасности, но источники Wall Street Journal говорят о существенном превышении полномочий.



Ситуация дошла до США. "Преследование инспекторов МАГАТЭ абсолютно неприемлемо, и мы настоятельно призываем вас четко указать в своем национальном заявлении на заседании совета директоров, что такое поведение достойно сожаления и должно немедленно прекратиться", – говорится в сообщении, которое было направлено в агентство американскими представителями.



МАГАТЭ подтвердило инциденты на иранском объекте, не предоставив подробностей. "Агентство немедленно и решительно подняло этот вопрос в разговоре с Ираном, чтобы очень четко и недвусмысленно объяснить, что подобные инциденты, связанные с безопасностью, с участием сотрудников агентства недопустимы и не должны повториться. Иран предоставил объяснения, касающиеся усиленных процедур безопасности после некоторых событий на одном из их объектов", – цитирует Wall Street Journal представителя МАГАТЭ.



Сам Натанз не раз подвергался диверсионным атакам, ответственность за которые неизменно возлагалась на израильтян.



Некоторые западные дипломаты сейчас выражают обеспокоенность тем, что огласка скандала с предполагаемым харассментом может испортить отношения между МАГАТЭ и Ираном, что будет особенно неприятно в свете заключенного недавно соглашения о доступе инспекторов на ядерные объекты Исламской Республики. Однако напряженность между сторонами растет и без этого. В последние месяцы иранские официальные лица заметно усилили критику деятельности агентства и его генерального директора Рафаэля Гросси, публично обвиняя международную структуру в политической ангажированности.