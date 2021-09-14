США, Великобритания и Австралия создали оборонный альянс AUKUS

07:11 16.09.2021

США, Великобритания и Австралия объявили о создании нового партнерства в сфере безопасности. Презентацию AUKUS провели лидеры стран - Джо Байден, Борис Джонсон и Скотт Моррисон. Первым проектом партнерства станет оснащение Австралии атомными подлодками без ядерного оружия.



"Мы все признаем необходимость обеспечения мира и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе в долгосрочной перспективе",- сказал господин Байден на презентации. Трансляцию вел Белый дом в Twitter.



Президент США назвал сделку по закупке Австралией подводных лодок ключевой в рамках AUKUS. "Мы не ведем речь о подводных лодках, оснащенных ядерными вооружениями. Речь идет о подводных лодках с ядерными реакторами, оснащенных обычными вооружениями",- добавил он.



Такую же позицию выразил господин Моррисон. "Мы намерены построить эти подводные лодки в Аделаиде в тесном сотрудничестве с Великобританией и США",- сказал премьер Австралии. Он отметил, что Австралия продолжит выполнять свои обязательства по нераспространению ядерного оружия.



Джо Байден на презентации альянса AUKUS заявил о надежде на "тесное сотрудничество" с Францией в Индо-Тихоокеанском регионе, передает AFP. Как уточняет агентство, создание альянса ставит под сомнение многомиллиардную сделку Франции по поставке Австралии подводных лодок.



Как следует из совместного заявления, Австралия, Великобритания и США намерены усилить сотрудничество в сфере кибертехнологий и искусственного интеллекта. "Первоначальные усилия будут сосредоточены на кибервозможностях, искусственном интеллекте, квантовых технологиях и дополнительных подводных возможностях",- говорится в заявлении.



Стороны называют оснащение Австралии подводными лодками первой инициативой нового сотрудничества. Ожидается, что это будет "способствовать стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе". Начальный этап "определения сферы охвата нового проекта" займет 18 месяцев.