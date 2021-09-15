"Латинизация" Украины, - Игорь Друзь

09:13 16.09.2021 Секретарь СНБО Алексей Данилов поддержал перевод украинского на латиницу

Игорь Друзь

15.09.2021



Итак, секретарь СНБО А. Данилов (на фото), который ранее высказывался о "необходимости" сделать английский язык государственным для Украины, сделал еще более скандальное заявление: он поддержал перевод украинского на латиницу: "Считаю, что это будет одна из фундаментальных вещей – нам надо избавиться от кириллицы и перейти на латиницу".



Конечно, это пока не официальное предложение, и это не компетенция Совета безопасности. Однако его публично выдвинул, по сути, второй человек после президента, так что оно похоже на подготовку почвы для реального внедрения этого проекта. К тому же эту идею ранее озвучивал тогдашний глава МИД Павел Климкин (кстати – уроженец Курска и выпускник московского вуза), так что к этому стоит отнестись серьезно. Показателен и тот факт, что такие идеи выдвинули вовсе не "щирые укры", а русскоязычные либералы: в украинской верхушке вообще практически нет лиц малороссийского происхождения и бандеровских убеждений. А все "доводы" сторонников такого проекта сводятся к одному: "Геть от Москвы!". Хотя даже в реально бандеровской среде идеи перехода на латиницу почти никто не разделяет.



При этом сам Данилов, ныне написавший на латинице несколько слов в своем Facebook, допустил в них три ошибки, наглядно показав тот хаос, в который он хочет ввергнуть Украину своей безумной реформой.



Да, на первый взгляд, это предложение совершенно дикое: такой переход буквально отрезал бы Украину от ее прошлого, и не только от нелюбимых нынешними властями святых Кирилла и Мефодия, но даже и от украинских литераторов Шевченко, Франко и Леси Украинки, которых они демонстративно превозносят. Также эта реформа причинила бы огромные неудобства населению и стоила бы громадных денег. Однако революционеры и хотят стирания исторической памяти, и они никогда не стеснялись в средствах ради внедрения своих идей в массы. В свое время Ленин любил откровенно говаривать о том, что нельзя экономить на идеологии. Вот и украинские "преобразователи мира" экономить не собираются. Депутат Верховной рады Олег Волошин, принадлежащий к относительно лояльному к РФ блоку ОПЗЖ, справедливо отметил, что уроженец Луганска Данилов пытается копировать стиль и методы большевиков.



"Удивление тем, что бывший комсомолец, уроженец Луганска предлагает перевести украинский язык на латиницу, высказывают только те, кто не знают истории. Данилов уже год как пытается в пародийной форме копировать стиль и методы большевиков.



В ноябре 1929 года Главнаука Наркомпроса РСФСР образовала комиссию по разработке вопроса о латинизации русского алфавита во главе с профессором Н.Ф. Яковлевым и с участием лингвистов, книговедов, инженеров-полиграфистов.



Комиссия завершила работу в январе 1930 года. Итоговый документ предлагал три варианта русской латиницы, чуть отличавшиеся друг от друга".



Этот план активно поддерживал нарком просвещения Луначарский, ссылавшийся на то, что и Ленин выступал за латинский алфавит, что явно было правдой, учитывая государственную поддержку данному делу.



Такие же проекты вынашивало и большевисткое руководство УССР. С его подачи группа филологов предложила перевести письменность республики на латиницу. Этот проект был обнародован в 1923 году в 6-7 номерах журнала "Красный Путь" ("Червоный шлях"). Так что Алексей Данилов, демонстративно клянущийся в ненависти к коммунизму, на деле является полноценным наследником деятелей УССР.



Большевики, среди прочего, видели в этом проекте важный шаг в борьбе с ненавистным им христианством. Филолог Николай Феофанович Яковлев, который был активным участником большевисткого переворота в Москве и автором данного проекта, писал: "Территория, занятая русским языком в пределах Союза, остается пережитком русификаторской деятельности царских миссионеров – распространителей православия (…). Таким образом, на этапе строительства социализма существующий в СССР русский алфавит представляет собой безусловный анахронизм, – род графического барьера, разобщающий наиболее численную группу народов Союза как от революционного Востока, так и от трудовых масс и пролетариата Запада".



В СССР на латиницу перевели все языки мусульманских и буддистских народов и тех, кто ранее не имел своей письменности. Под латинизацию даже попали якутский язык и язык коми, до этого пользовавшиеся кириллицей. При этом перевод русского и украинского на латиницу затянулся, поскольку это требовало намного более значительных усилий в силу их намного большей распространенности. Однако все эти лингвистические эксперименты создали такую путаницу в стране, что большевики в конце концов были вынуждены их отменить, переведя все эти языки обратно на кириллицу.



Тем не менее политика дерусификации и коренизации в национальных республиках СССР, которым к тому же было предоставлено право на легальное отделение, до конца не прекращалось никогда. До самого развала СССР даже в почти полностью русскоязычных городах Юго-Востока республики вывески и названия улиц чаще всего были на украинском языке, на нем же велась часть документооборота КГБ УССР, не говоря уж о сфере журналистики и культуры. Даже после сворачивания активной фазы украинизации в начале 1930-х годов, она продолжалась в огромном масштабе.



Всю советскую эпоху в школах УССР украинский язык и литература изучались в качестве обязательных предметов, даже если школа была русской.



Леонид Кучма в программном труде "Украина - не Россия" писал: "При любом отношении к происходившему в 20-х годах надо признать, что, если бы не проведенная в то время украинизация школы, нашей сегодняшней независимости, возможно, не было бы".



Силы, создавшие независимую Украину, сообщает бывший президент страны, "были во многом порождены украинизацией 20-х годов, которая проведена тоталитарной рукой".



А главное – тогда был выкован сепаратистский госаппарат УССР и очерчены границы будущего государства. Вот что писал в своем дневнике Владимир Винниченко – один из основателей УНР, соратник Петлюры:



"...украинская государственность в УССР есть. Она живет, накапливает силы, которые скрыто содержат в себе идею самостоятельности и в благоприятное время взорвутся, чтобы осуществить ее". Винниченко был этому так рад, что даже дал согласие на большевисткое предложение вернуться в СССР, правда, в конце концов не сторговался с ними об условиях приезда: он думал править УССР, а ему давали должность поскромнее.



Сейчас на Украине мы видим логичное продолжение советской национальной политики, проводящееся кланами, сформированными еще в УССР.



Им надо выполнить стратегическую задачу по завершению строительства украинской политической нации, фактической Антироссии. Такие же искусственные нации сформированы для дробления Европы и разделения старых наций: например, черногорцев используют против сербов, каталонцев – против испанцев, валлийцев и шотландцев – против англичан. Во всех вышеуказанных проектах активно участвует Госдеп США и Сорос. Возникающие при этом как бы государства служат переходным этапом для их вступления в глобальный "человейник". Так что случай Украины не представляет из себя ничего нового.



"Независимая" Украина была изначально спроектирована как временное государственное образование, которое должно послужить орудием для борьбы с Россией, а потом окончательно влиться в западный мир в качестве территории-донора.



В этом плане постепенный переход на английский язык и латиницу очень даже эффективен: рабы обязаны знать язык своих господ, а также они должны забыть свое свободное прошлое. И для этого поработителям никаких денег не жалко. Несмотря на кажущуюся смехотворность искажения языка, исторической науки и культуры, эти процессы организованы очень грамотно и эффективно.



В том числе принята новая орфография, согласно которой искажаются на украинский лад русские фамилии. Также идет активное внедрение феминитивов типа "министерок", "депутаток" или "членкинь". Это типичный стиль правительств США и Евросоюза, которые навязывают радикальный феминизм по всему миру для развала института семьи и сокращения населения, о "необходимости" которого постоянно голосит западная верхушка.



Если перевод на латинский алфавит пока только в проекте, то перевод украинцев на латинскую (католическую) веру идет давно, и раскол "ПЦУ" – важный этап этого процесса. Как известно, кукловоды сконструировали для украинцев не только языковые понятия, но и специальные (анти)культурные "исторические" мифы о гордых украх. Конечно, большинство народа их пока что не разделяет, но идет активное оболванивание детей, которым слишком сложно противостоять государственной пропаганде в учебных заведениях. К тому же на тех взрослых, сформировавшихся людей, которые пытаются противостоять лживой пропаганде, обрушивается административное давление и репрессии.



Как показывает опыт и других стран, атомизированные народные массы не могут противостоять давлению организованного меньшинства, овладевшего рычагами госаппарата.



Государственной машине может противостоять только другая машина. Те же украинские нацисты опирались на государственную машину США и ЕС. Заметим, что РФ остается одних из главных инвесторов Украины, и олигархи продолжают наживать огромные состояния на сотрудничестве с ней. Но вопросы защиты русского языка, веры и культуры никогда не ставились со стороны РФ как условие дальнейшего сотрудничества. Даже наоборот: как недавно сообщил Жириновский, Зурабов, в бытность свою послом РФ на Украине, рекомендовал ему поддерживать пробандеровскую партию "Удар". Такая же ситуация сложилась и на других территориях СНГ. Поэтому и стали возможными такие эксцессы, как на Украине и в тех же Казахстане, Узбекистане, где переход на латиницу уже произошел. Источник - stoletie.ru

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