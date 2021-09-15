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Пакистан опасается призрака "Великого Пуштунистана", - Ст.Тарасов
09:32 16.09.2021

Исламабад полагает, что решить сложные проблемы с Афганистаном одному ему не удастся. Отсюда и определенная смена геополитических декораций в сторону налаживания сотрудничества с разведками региональных стран. В целом же, как считает экс-глава МВД Германии Отто Шили, "Вашингтон провалил стратегию в Афганистане" и "вывод войск США создал вакуум", который "таит в себе огромные риски".

Согласно сообщениям пакистанских и индийских СМИ, в Исламабаде состоялась встреча глав разведок России, Таджикистана, Узбекистана, Казахстана, Туркмении, Пакистана, Ирана и Китая. Инициатором встречи выступил директор Межведомственной разведки Пакистана генерал Фаиз Хамид. Кстати, ранее Исламабад уже проводил такие мероприятия, однако Россия в них не участвовала. По словам спецпредставителя Пакистана по Афганистану Мохаммада Садика, участники совещания "обсуждали ситуацию в Афганистане и были единодушны в том, что мир в этой стране жизненно важен для безопасности, стабильности и процветания всего региона". Примечательно, что министры иностранных дел Пакистана, Китая, Ирана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана встретились ранее на этой неделе с той же целью. Россия не приняла участие в этой встрече.

Совещание глав разведок примечательно во многих отношениях. Прежде всего тем, что Пакистан, выступая в роли инициатора проведения подобного форума, стремится разбить сложившийся стереотип о том, что за последними событиями в Афганистане, точнее за приходом к власти в Кабуле талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) стоит именно он, демонстрируя при этом готовность разделять ответственность за происходящее с другими заинтересованными странами региона. Тем более что накануне в западных СМИ появились сообщения о том, что якобы США "готовили сознательный план передачи Афганистана под контроль Пакистана" и этим объясняли быстрый захват власти в стране "Талибаном" (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Это первый момент.

Второй: дело в том, что среди стран региона стало определяться разное отношение к "Талибану" (организация, деятельность которой запрещена в РФ).Так, Узбекистан и Китай выступили за признание режима талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). На днях китайское правительство предоставит Афганистану помощь продовольствием и медикаментами на 31 миллион долларов, а также 3 миллиона доз вакцин от COVID-19. Став тем самым первой страной, оказавшей реальную материальную помощь правительству талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В свою очередь Узбекистан и Туркмения возобновили экспорт топлива и газа в Афганистан. Россия, с небольшими оговорками, призывает считать "Талибан" (организация, деятельность которой запрещена в РФ) текущей геополитической реальностью, с которой в принципе необходимо вести диалог.

Что касается Ирана, то он недоволен составом правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в котором не оказалось ни одного сравнительно лояльного к Тегерану деятеля, не говоря уже о представителях афганских шиитов. А Таджикистан с момента прихода к власти "Талибана" (организация, деятельность которой запрещена в РФ) занимает откровенно враждебную к нему позицию. Кстати, накануне госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Пакистан не признавать правительство "Талибана" (организация, деятельность которой запрещена в РФ), если движение не выполнит требования международного сообщества. А директор разведуправления министерства обороны США генерал Скотт Берриер заявил, что, "согласно текущим оценкам, "Аль-Каиде" (организация, деятельность которой запрещена в РФ), вероятно, потребуется от одного до двух лет для создания потенциала, чтобы представлять угрозу для США".

Напомним, что недавно в прессу поступили сообщения о возвращении в Афганистан близкого соратника Усамы бен Ладена - Амина уль-Хака. По информации СМИ, он прибыл в страну за несколько часов до того, как ее покинули последние американские военнослужащие. Министр обороны Великобритании Бен Уоллеси заявил, что "Лондон готов использовать беспилотники для нанесения авиаударов в Афганистане, если талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не смогут противостоять угрозе терроризма". То есть США и их партнеры дают понять, что "новая большая игра" в Афганистане еще только начинается и нужно быть готовыми к самым неожиданным сценариям дальнейшего развития событий. 9 сентября директор ЦРУ Уильям Бернс встречался с главнокомандующим пакистанской армии генералом Камаром Джаведом Баджвой и главой разведки Пакистана Хамидом. Они обсудили вопросы, связанные с региональной безопасностью и текущей ситуацией в Афганистане

Мы это к тому, что в Исламабаде собрались главы разведок стран, которые имеют совершенно разные подходы к талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и выработать единый общерегиональный подход к оценке событий, не говоря уже о конкретных практических действиях, очень непросто. В том числе и для Исламабада. Одно дело тактически выступать в роли партнера талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), другое - поддерживать их в долгосрочной перспективе, вести дело к их международному признанию хотя бы частью международных и региональных игроков. Для этого нужно убедить последних, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и то только в случае делегирования ими части полномочий для ведения переговоров Исламабаду, могут выступать договороспособной стороной, четко исполняющей взятые на себя обязательства.

При этом Пакистан опасается того, что вероятная афганская дестабилизация "рикошетом" заденет и его. Не случайно предпринимаются так называемые параллельные маневры в коалиции Пакистан - Катар - Турция. Теперь разведка Пакистана пытается определить, как далеко зашли противоречия сторон и во что это может вылиться для Исламабада и всего региона в целом. По мнению многих экспертов, для Пакистана удачное политическое урегулирование в Кабуле без последующей борьбы за власть между различными группировками внутри талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), так и различными народностями внутри страны является ключевым вопросом собственной безопасности. Говоря иначе, Пакистан пытается сбросить с себя статус эксклюзивного партнера талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и стать "только одним из партнеров". Плюс к этому и то, что "Талибан" (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отказывается признавать законность линии Дюранда.

Речь идет о протяженной границе между Пакистаном и Афганистаном. То есть огромную земельную площадь, входящую сейчас в "Территорию племен федерального управления" Пакистана (около 150 тысяч квадратных километров и с населением более шести миллионов человек) талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) считают своей, за чем вырисовывается призрак "Великого Пуштунистана". Исламабад полагает, что решить все эти сложные проблемы ему одному не получится. Отсюда и определенная смена геополитических декораций. И еще. Ранее в индийских медиа появились материалы, в которых утверждается, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) якобы обратились в генеральный штаб вооруженных сил Пакистана с просьбой "помочь" им взять Панджшер, где находится ополчение Масуда-младшего. И будто бы взамен за такую помощь "Талибан" (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пообещал Исламабаду свои услуги в Кашмире. В Пакистане эту информацию опровергают.

Что же касается дискуссии, организованной генералом Хамидом в Исламабаде с главами разведок региональных стран, то о ее деталях мало что известно. Пока есть только сообщение пресс-бюро СВР, в котором говорится, что "участники встречи достигли понимания важности скоординированных мер по пресечению проникновения боевиков из Ирака и Сирийской Арабской Республики на территорию Афганистана с целью создания угроз безопасности соседним государствам". В последние годы "Аль-Каида" (организация, деятельность которой запрещена в РФ) столкнулась с конкуренцией в джихадистских кругах в виде группировки ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Последняя приобрела известность, захватив большие территории Ирака и Сирии в 2014 году, провозгласив "халифат" и создав филиалы в нескольких странах региона.

"Халифат" в Ираке и Сирии был разгромлен, однако боевики до сих пор активны и продолжают совершать атаки. В целом же, как считает экс-главы МВД Германии Отто Шили, "Вашингтон провалил стратегию в Афганистане" и "вывод войск США создал вакуум, который таит в себе огромные риски". Добавить к этому что-то другое пока нечего.

15.09.21

Источник - regnum.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1631773920
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