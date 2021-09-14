Кыргызский банкир Сарыбаев (банк "Толубай") задержан за попытку организовать гос-переворот

09:49 16.09.2021

По подозрениюб в попытке захвата власти задержан Алмаз Сарыбаев, бывший член совета директоров банка "Толубай".



Следственная служба МВД расследует уголовное дело по ст.309 ("Насильственный захват власти") УК КР, в рамках которого ранее был задержан бывший заместитель министра внутренних дел Курсан Асанов.



Асанов и Сарыбаев фигурировали в видеоролике с прослушкой, на котором оба якобы обсуждали планы по захвату власти.

Как сообщили в пресс-службе МВД, Сарыбаев был арестован 15 сентября. Его водворили в ИВС.



В министерстве также напомнили, что по этому же делу ранее были допрошены бывшие госслужащие, бывшие и действующие депутаты Жогорку Кенеша.

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