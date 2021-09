Шесть ударов Джо Байдена, - Вл.Прохватилов

09:58 16.09.2021

ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ | 16.09.2021



Бунт против введенной президентом США принудительной вакцинации: "Мы должны сопротивляться и будем сопротивляться"



9 сентября президент США Джо Байден в телеобращении к нации представил свою новую стратегию из шести пунктов по борьбе с "пандемией" (Path out of the Pandemic. President Biden"s COVID-19 Action Plan).



Первым делом Байден объявил обязательную вакцинацию для компаний со штатом более 100 человек, медицинских работников и федеральных служащих. Соответствующий указ, под действие которого попадут 80 млн. работников частного сектора, в ближайшие недели должны подписать в министерстве труда, сообщает WSJ. За несоблюдение требований компаниям грозит штраф до $14 000.



Вакцинация станет также обязательной для всех сотрудников федеральных ведомств. За нарушение сотрудникам грозит дисциплинарная ответственность.



План Байдена принуждает к вакцинации 17 млн медицинских работников в учреждениях, получающих средства от Medicare и Medicaid, и почти 300 тысяч педагогов федеральной программы Head Start. Байден призвал губернаторов обеспечить также вакцинацию всех учителей и остального персонала образовательных учреждений.



Второй удар по "пандемии" – "дальнейшая защита вакцинированных". В конце сентября предполагается начать масштабную кампанию ревакцинации уже привитых американцев.



Третий удар – поголовная вакцинация учителей и школьников старше 12 лет.



Четвертый удар – расширение тестирования и ужесточение масочного режима. С 10 сентября в США повышены штрафы за отказ носить маску в общественном транспорте с 500 до 1000 долларов за первое нарушение и с 1000 до 3000 долларов за повторное. "Если вы нарушаете правила, будьте готовы платить", – заявил Байден.



Пятый удар – против упадка экономики. Представителям малого бизнеса обещано до $2 млн льготных кредитов, если те смогут доказать, что понесли ущерб от "пандемии". И, наконец, шестой удар Байдена – "улучшение ухода за больными COVID -19" (много общих слов).



Кроме обещанных, но еще никем не полученных льготных кредитов все направления новой стратегии Байдена носят принудительный и репрессивный характер. Во время выступления президент сказал, что воспользуется своими полномочиями, чтобы "раздавить любого губернатора" (override any governor), который откажется выполнять его указы. "Если эти губернаторы не помогут нам победить пандемию, я использую свою президентскую власть, чтобы убрать их с дороги", – добавил он.



Реакция на выступление Байдена была жесткой. 19 губернаторов-республиканцев солидарно выступили против принудительной вакцинации. "Консервативные лидеры сделают все возможное, чтобы защитить семьи и предпринимателей от чрезмерно агрессивного федерального правительства с его неконституционной принудительной вакцинацией", – сообщается на официальном сайте Ассоциации губернаторов-республиканцев.



Губернатор Аризоны Даг Дьюси заявил: "Это именно тот правительственный переворот, который мы старались предотвратить в Аризоне; теперь администрация Байдена – Харрис беспрецедентным и опасным образом подавляет частный бизнес и индивидуальные свободы. Это никогда не пройдет в суде. Это диктаторский, неправильный, антиамериканский подход, и он принесет гораздо больше вреда, чем пользы. Сколько рабочих будет уволено? Сколько детей не посетят школу? Сколько предприятий будет оштрафовано?... Мы должны сопротивляться и будем сопротивляться".



Губернатор Айовы Ким Рейнольдс: "Президент Байден предпринимает опасные и беспрецедентные шаги… отвергая способность жителей Айовы и других американцев самостоятельно принимать решения в области здравоохранения. План Байдена только усугубит нехватку рабочей силы и еще больше ограничит наше экономическое восстановление".



Губернатор Оклахомы Кевин Ститт: "В обязанности правительства не входит диктовать частным предприятиям, что им делать. В очередной раз президент Байден демонстрирует свое полное пренебрежение индивидуальными свободами и правами штата. Пока я являюсь губернатором, в Оклахоме не будет государственных предписаний по вакцинации".



Губернатор Южной Дакоты Кристи Ноэм и губернатор Джорджии Брайан Кемп заявили, что подадут в суд на Байдена. "Южная Дакота встанет на защиту свободы. Joe Biden увидимся в суде", – написала в "Твиттере" Ноэм. "Я воспользуюсь всеми доступными законами вариантами… чтобы остановить это явно незаконное злоупотребление администрации Байдена", – написал Кемп. Губернатор Южной Каролины Генри Макмастер заявил, что "Байден и радикальные демократы проигнорировали Конституцию".



Возмущены навязываемой Байденом принудительной вакцинацией республиканцы в Конгрессе США. Они обратились к американским компаниям с призывом протестовать против требования вакцинировать всех работников предприятий со 100 и более сотрудниками.



Республиканец Дэн Креншо призвал власти оставить народ в покое: "Люди, вы пытаетесь спровоцировать восстание? Серьезно, что, черт возьми, происходит с демократами? Оставьте народ в покое. Это безумие".



Сенатор-республиканец Рик Скотт от штата Флорида также призвал американские предприятия "оспорить безумный указ" Байдена: "Мы не можем позволить этой неуравновешенной администрации нанести еще больше непоправимого ущерба американским рабочим, бизнесу и нашей экономике".



"Джо Байден сказал американцам, когда его избрали, что он не будет навязывать принудительную вакцинацию", – говорится в заявлении председателя Национального комитета Республиканской партии (RNC) Ронны МакДэниел. – Он солгал. Теперь малые предприятия, рабочие и семьи по всей стране заплатят за это. Как и многие американцы, я выступаю за вакцинацию, но против принуждения к ней. Многие малые предприятия и рабочие не имеют денег или юридических ресурсов, чтобы бороться с неконституционными действиями и авторитарными указами Байдена, но, когда его указы вступят в силу, RNC подаст в суд на администрацию, чтобы защитить американцев и их свободы".



The Washington Post со ссылкой на "представителя Белого дома, выступающего на условиях анонимности", сообщает, что работники Почтовой службы США не включены в распоряжение Байдена, требующее, чтобы все федеральные служащие прошли вакцинацию против коронавируса. Американский профсоюз почтовых служащих (USPS) раскритиковал усилия администрации по вакцинации федеральных служащих. 644 тысячи сотрудников USPS ежедневно взаимодействуют с огромным числом граждан США, и если бы Байден действительно боролся с "пандемией", он первым делом должен был бы вакцинировать почтовых работников. Тот факт, что он этого не сделал, предполагает, что здесь играют роль другие вещи (от лояльности почтовой службы зависит навязываемое демократами голосование по почте).



Противостоящие стороны готовятся к судебным баталиям, в которых победа администрации Байдена отнюдь не гарантирована. В начале июля Верховный суд США встал на сторону республиканцев Аризоны, признав законным ужесточение электоральных процедур, запрещающих скандальные практики сбора и скупки бюллетеней у избирателей штабами кандидатов. Затем большинство судей Верховного суда дважды отказало Байдену в продлении моратория на выселение арендаторов, просрочивших выплаты за съем жилья. А недавно Верховный суд создал прецедент, поддержав ограничение абортов после шестой недели беременности, как потребовали законодатели Техаса.



Августовское Всеамериканское экономическое исследование CNBC показало, что 49 процентов американцев выступают за введение вакцинации, 46 процентов против и 5 процентов заявили, что они не уверены.



Угрозой принуждения Америку раскололи надвое, но репрессивное давление играет не в пользу администрации. По данным социологического портала Fivethirtyeight, в начале августа действия Байдена одобряли свыше 50 процентов американцев, через месяц – 47, а в середине сентября – лишь 46 процентов. Более 49 процентов опрошенных действия президента не одобряют.