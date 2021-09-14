Европа и Украина могут замерзнуть, - Ольга Самофалова

10:00 16.09.2021 Европа и Украина могут замерзнуть

Европе предстоит пережить тяжелую зиму 16 сентября 2021, Ольга Самофалова

Газовый рынок Европы пережил паническую атаку. В прошлом году что-то похожее произошло с нефтью. Только черное золото упало в отрицательную плоскость, а голубое – взлетело до небес. Газ в Европе в моменте дошел до 960 долларов за тысячу кубометров. Такого история Евросоюза еще не знала. Дефицит газа этой зимой может привести Европу и Украину к чрезвычайной ситуации в энергетике. Как могут развиваться события при самом страшном "идеальном шторме"?



Цена на газ на фьючерсном рынке Европы в среду продолжила взрывной рост. С утра цены росли практически ежеминутно. Еще час назад они торговались на уровне 900 долларов за тысячу кубометров, и вот уже взлетели до 960 долларов за тысячу кубов. Отметку в 1000 долларов преодолеть не успели. Однако и 960 долларов достаточно. Таких цен на газ Евросоюз еще никогда не видел в своей истории. Мало кто всерьез мог прогнозировать такие высоты. Однако биржевая паника может доводить до фантастических уровней. Достаточно вспомнить, как в прошлом году нефть улетела в моменте в отрицательную плоскость.



Но как и тогда по нефти, так и сейчас по газу довольно быстро произошел коррекционный откат. К вечеру газ подешевел на бирже на 20% – до 800 долларов за тысячу кубометров. Однако радоваться здесь нечему. Это все равно крайне высокая стоимость голубого топлива. Для сравнения: в начале года она была 300 долларов за тысячу кубометров, а в начале лета – 400 долларов.



Столь высокая цена говорит о сохранении фундаментальных факторов дефицита газа в Европе. А именно: уход СПГ из Европы на азиатские рынки, где сложилась высокая цена на повышенном спросе, опустошение европейских хранилищ после холодной зимы 2020-2021 годов, минимальные за пять лет запасы газа в ПХГ Европы перед новым отопительным сезоном (европейцы боялись летом покупать газ по 400-500 долларов, так как ждали падения цен, но прогадали), наконец, откладывание запуска "Северного потока – 2", по которому Газпром мог себе позволить качать на полную.



Что будет, если ЕС пойдет на принцип и не выдаст разрешение на ввод в эксплуатацию российского газопровода в этом году? При этом другие факторы тоже будут продолжать способствовать росту дефицита газа в Европе? В частности, в Азии и в самой Европе рано начнется отопительный сезон, зима будет холодной, СПГ из Азии не вернется и в европейских хранилищах будет мало газа, при этом Газпром сохранит в октябре – ноябре – декабре те объемы поставок газа, что и в сентябре.



Это "идеальный шторм", который грозит объявлением чрезвычайной ситуации как в ЕС, так и на Украине, которая импортирует газ из Европы путем реверса, говорит эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.



"При "идеальном шторме", думаю, что европейцы постараются направить весь газ на отопление, а на поставку газа на электростанции введут лимиты. Главное будет, чтобы люди не замерзли, а то, что они будут сидеть без света – уже вторичная проблема",



– говорит отраслевой эксперт.



Чтобы дать свет, Европа может забыть о своих заботах о климате и расчистить путь для запуска угольной генерации на полную силу. В этом году уже наблюдается угольный ренессанс. "Вполне возможно, что Европа подставит плечо угольной генерации и заморозит торги квотами на выбросы CO2, которые достигли уже 60 долларов за тонну. Это даст возможность разным странам вновь включить все имеющиеся угольные станции. Заморозить цены на газ Европа не может, потому что это все-таки не европейская, а международная история", – рассуждает эксперт ФНЭБ.



"Больше всего рискует оказаться в ситуации "идеального шторма" страны, где велика доля СПГ в энергобалансе. Это Великобритания, Португалия, Испания, Франция. То есть Юго-Западная Европа может пострадать больше всего. По крайней мере, мы ничего для них сделать не сможем. Им стоит задуматься, как прожить эту зиму", – говорит Игорь Юшков.



Проблема Великобритании еще в том, что у них очень либеральный рынок. "Для населения страны цены скачут так же, как и на оптовом рынке. То есть счетчики в квартирах сейчас тоже показывают 800 долларов за тысячу кубометров. Государство здесь никак не сглаживает колебания цен для населения, не субсидирует", – рассказывает собеседник.



На втором месте по рискам страны, которые получат газ через Украину. Потому что здесь Брюсселю и Киеву придется договариваться с Газпромом о том, чтобы он согласился качать по высокому тарифу дополнительные объемы газа через Украину.

"Теоретически может быть даже подписан в трехстороннем формате "зимний пакет" – договор на отопительный период, по которому Газпром будет качать через Украину больше, чем прописано в украинском контракте, а в обмен на это Киев не будет распространять на эти поставки повышенный коэффициент", – рассуждает Юшков. То есть Газпром будет платить за транзит этих объемов приемлемую цену, а не завышенную.



По словам эксперта, меньше всего стоит волноваться этой зимой странам, которые получают газ через "Турецкий поток". Это Турция, Балканы, Болгария, Румыния, Сербия, Венгрия. Газпром не боится увеличивать объем прокачки по этой трубе, так как для него это выгодно. Вряд ли пострадают также Германия, Чехия, Словакия и Австрия, куда газ приходит по "Северному потоку – 1". У Италии также может быть меньше проблем, так как кроме алжирского газа она получает российский газ через "Северный поток – 1" и через Украину.



Украина не меньше, чем Европа, заинтересована в том, чтобы дефицит газа исчез. Поэтому от запуска "Северного потока – 2" или "зимнего пакета" с Газпромом Украина сама окажется в выигрыше. Проблемы с газом в Европе напрямую создают проблемы внутри Украины: если замерзнут европейцы, то замерзнут и украинцы.



"Украина импортирует газ из Европы по реверсу, цена на него привязана к европейскому газовому рынку. В августе украинцы покупали импортный газ по цене выше 400 долларов за тысячу кубометров", – говорит Юшков. Ко всему прочему, запасы газа в украинских ПХГ невысокие – 17 млрд кубометров, их хотят довести до 19 млрд кубов. В целом объемы неплохие, говорит эксперт, проблема в том, что только часть газа в ПХГ принадлежит госкомпании "Нафтогаз", которая поставляет газ украинским потребителям. Другая часть принадлежит частным компаниям, которые зимой могут легко продать его европейцам, чтобы больше на этом заработать, оставив украинских потребителей с носом. Значит, украинцам может потребоваться больше импортировать из Европы ежесуточно зимой, а как – если в самой Европе дефицит газа и рекордные цены?



Раньше Украина вытягивала зиму за счет угольных электростанций, но теперь и уголь она импортирует. Цены на уголь тоже выросли, да и его уже не так просто купить. Кроме того, денег на закупку дорогого угля у украинских компаний нет.



"В критической ситуации Украина тоже введет чрезвычайное положение и сократит поставки электроэнергии, в первую очередь промышленным предприятиям, чтобы иметь возможность отапливать социальные учреждения и население",



– говорит Юшков.



К воровству газа из транзитной трубы Украина прибегнет скорее в самом последнем случае, когда уже нечем будет обогревать население в морозы. Потому что после такого радикального шага ни о какой интеграции с Европой и речи быть не может, считает он.



Конечно, в такой ситуации необходимо будет найти виноватого. Уже сейчас стрелы летят в Газпром, а при ЧС в Европе и на Украине они тем более достанут Россию. "Но если Газпром уже в октябре и далее восстановит прежние ежемесячные объемы поставок газа в Европу, то обвинить его будет не в чем", – считает Юшков.



Упрекать Газпром в том, что он стал меньше поставлять в Европу, поэтому там случился дефицит и газовый кризис – несправедливо. Газпром весь год качает по 109 млн кубометров в сутки в рамках контракта с Украиной, плюс дополнительно 15 млн кубометров в сутки. За восемь месяцев этого года Газпром поставил в дальнее зарубежье 131,3 млрд кубометров – это очень близко к рекорду в 133,3 млрд кубов.



Придраться можно пока лишь к сентябрю. Но дело в том, что Газпром надеялся, что уже в начале сентября он запустит как минимум первую нитку "Северного потока – 2", поэтому отказался от прокачки в сентябре дополнительных 15 млн кубометров газа через Украину (на аукционе) и снизил объемы по газопроводу "Ямал – Европа" через Польшу. Но: 109 млн кубометров в сутки через Украину по-прежнему идут.



Наконец, Европа не единственный рынок, где растут цены на газ. В Азии стоимость СПГ еще выше, чем на европейских биржах (спекулятивный пузырь сегодня быстро сдулся). "Сегодня цены на газ в США прибавляют более 5%, поднявшись до максимумов с 2010-го. Нефть прибавляет более 3%, так как в США также наблюдается недостаток энергоносителей, а запасы нефти снижаются. Хотя в Азии и США рост более сдержанный, чем в Европе", – говорит ведущий стратег EXANTE Янис Кивкулис.



Проблема в том, что немецкий регулятор не спешит запускать российский газопровод. На днях он заявил, что труба будет запущена до 8 января 2022 года, что могло спровоцировать панику на европейских биржах. Сегодня глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что ждать получения сертификата и разрешения на ввод в эксплуатацию придется четыре месяца. И это могло стать поводом для ценового ралли на бирже в среду. К вечеру источники Bloomberg сообщили, что "Северный поток – 2" будет запущен 1 октября, что могло стать позитивным крючком для отскока цен на бирже к концу дня. Вот только эта информация оказалась фейковой: возможно, она специально была вброшена в СМИ, чтобы охладить газовые биржи Европы. Глава Газпрома Алексей Миллер сказал, что поставки газа по "Северному потоку – 2" 1 октября не начнутся.



И в Европе, и на Украине прекрасно понимают, что сбалансировать цены на газ в Европе способен скорейший ввод в эксплуатацию "Северного потока – 2". Есть, конечно, и другие факторы, которые могут повлиять на газовые цены. Но все они не подконтрольны никому. Например, европейцам помогла бы теплая зима в Азии – и, как следствие, обвал цен там на СПГ, который мог бы вернуться в Европу. Помогла бы и теплая зима в самой Европе. Но единственный фактор, которым ЕС может управлять – это запуск "Северного потока – 2". Источник - vz.ru

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