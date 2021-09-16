Зачем России ШОС, ОДКБ, ВТО и "лавровская дипломатия"? - А.Захарченко

10:10 16.09.2021

Дипломаты Лаврова опять проигрывают, Путин в сомнениях

Москва задумалась о судьбе ОДКБ, ШОС, а главное - ВТО

Андрей Захарченко

Дипломаты Лаврова опять проигрывают, Путин в сомнениях



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Михаил Делягин Сергей Обухов



Севший в коронавирусную самоизоляцию президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, в ходе которого политики обсудили ряд актуальных вопросов.



Как сообщает пресс-служба Кремля, главы государств поговорили о предстоящих международных мероприятиях в рамках Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).



Позднее, проводя оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ в режиме видеоконференции, глава государства предложил обсудить участие России в работе международных организаций с учетом обстановки в Афганистане.



По его словам, их деятельность представляет для нашей страны особый интерес, поскольку связана с ключевыми направлениями российской внешней политики, а также решением вопросов в сфере безопасности.



Учитывая, что ОДКБ и ШОС, по мнению многих политологов, являются, скорее "парадными", чем реально полнофункциональными организациями, возникает вопрос - а не планирует ли наша власть в перспективе выйти из них?



Да и вообще, не следует ли воспринимать это предложение президента как намек на то, что и в отношении других международных организаций, в которых Россия состоит, тоже пора, как говорится, крепко подумать?



- Что касается ОДКБ, то пока американцы - плохо ли, хорошо ли, но сидели в Афганистане, то некоторые члены этой организации, которая многими воспринималась как "антиНАТО", могли себе позволить лишь обозначать свое присутствие, не выказывая готовности брать на себя какую-то часть реальной работы, - пояснил в беседе с "СП" эксперт по актуальным проблемам современных международных отношений и военной безопасности на постсоветском пространстве, профессор СПбГУ Ниязи Ниязов.



- В результате вся тяжесть финансирования, снабжения военной техникой и вооружением, модернизация вооруженных сил стран Центральной Азии ложилась исключительно на плечи России.



Однако теперь, когда угроза с афганского направления будет, я считаю, только нарастать, президент России хочет, чтобы ОДКБ стала серьезной структурой, способной отразить потенциальные угрозы любого толка - от военных до экстремистских.



Соответственно, назрела необходимость в срочном порядке решать накопившиеся здесь внутренние проблемы и приложить усилия, чтобы наши союзники по ОДКБ постарались решить имеющиеся между ними проблемы, так сказать, мирным путем, потому что Россия встать на чью-то одну сторону не может, ей необходимо оставаться арбитром.



"СП": - Как насчет ШОС?



- Это, на мой взгляд, организация скорее экономически-политическая. Да к тому же первую скрипку в ней играют, как мне кажется, все-таки китайцы со своими интересами.



Я не думаю, что в обозримом будущем мы выйдем из ОДКБ или ШОС. Скорее всего, мы будет предпринимать усилия для того, чтобы наши партнеры по этим блокам хотя бы более активно вкладывались в них финансово или помогали иными ресурсами.



"СП": - А наша безопасность и внешняя политика действительно сильно зависят от этих организаций? Может, лучше готовиться "вывозить", как говорится, проблему и угрозы своими силами?



- У нас, к сожалению, нет других союзников. Если, не дай бог, Киргизия или Таджикистан подпадут под влияние каких-то деструктивных сил, то своими силами нам придется решать очень много проблем на самых разных направлениях, и это станет для нас дополнительной серьезной ношей. Для купирования всех угроз просто не хватит ресурсов, в том числе и людских, а развернуть всю военную структуру в сторону Азии мы себе позволить не можем. Так что "своими силами" - это очень печальный для нас вариант, наше, так сказать, последнее оружие обороны. Поэтому главная задача нашей дипломатии состоит сейчас в том, чтобы такого негативного сценария не допустить.



Эти слова эксперта тем более ценны, что у нашей дипломатии уже есть печальные примеры того, как Россия, являясь вроде бы полноправным членом серьезной международной организации, от которой во многом зависит ее национальная безопасность осталась один на один с проблемами, которые создали ей другие участники.



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- Россия вообще участвует во многих организациях, которые наносят ей откровенный вред. И в ВАДА (Всемирном антидопинговом агентстве) участвует, и в ВТО (Всемирном торговом обществе), и в ОЗХО (Организации по запрещению химического оружия), и во Всемирной, как я ее называю, организации здравозахоронения, - поделился с "СП" своим видением ситуации политолог, член РАЕН, доктор экономических наук Михаил Делягин. - И все они используются в качестве дубинок против нас же.



Посмотрите, что делает с нашими спортсменами ВАДА. Посмотрите, как по нам буквально ногами ходит Международный Олимпийский комитет, как в качестве инструмента провокаций против нас используется ОЗХО, как Всемирная торговая организация (ВТО) уничтожает нашу экономику, а ВОЗ - здоровье наших граждан.



"СП": - Почему бы главе государства не предложит Совбезу РФ "изучить вопрос" деятельности России в этих организациях?



- Практика, как известно, критерий истины. Я думаю, если Владимир Владимирович не призывает изучать вопрос работы России в них, значит, его здесь все полностью устраивает, и он тут никаких проблем не видит, с его точки зрения все в порядке. Я, конечно, не могу спрогнозировать логику президента России, но хочу отметить - Владимир Владимирович известен тем, что если он где-то проблему видит, он ее решает.



"СП": - Довольно странно не видеть проблемы в участии России хотя бы в той же ВТО. Вот уж там у нас точно союзников нет, почему бы оттуда не выйти?



- Вообще-то соответствующий законопроект был уже внесен в Госдуму нашей фракцией, - отметил кандидат экономических наук, секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов.



- Более того, мы даже пытались оспорить все эти "марракешские соглашения" через Конституционный суд, но нам заявили, что тут все в порядке. На этом фоне лично у меня складывается впечатление, что если Россия и будет когда-нибудь рассматривать вероятность выхода из той или иной международной организации, то о ВТО речь пойдет в самую последнюю очередь.



"СП": - Почему так? Ведь от санкций этой организации во многом зависит, без преувеличения, национальная безопасность России.



- Вы зрите, как говорится, в корень. Но дело в том, что нынешняя правящая группировка в России - это экспортеры, которые наживаются на обмене и утилизации российских ресурсов.



"СП": - А как нам в свое время красиво "пели" про то, в каком шоколаде мы все заживем сразу же после вступления в эту организацию…



- Вступали мы туда ради металлургов и прочих сырьевиков, которым была крайне выгодна ВТО для вывода своей продукции на мировые рынки. Но по сути ВТО оказалась самой настоящей убийцей нашей обрабатывающей промышленности. Но из-за того, что победу одержала группировка сырьевых экспортеров, мы, по сути дела, просто зафиксировали тот факт, что Россия является сырьевым придатком транснациональных корпораций, а наши нынешние олигархи - не более чем душеприказчики.



Которые, кстати, за ВТО будут держаться до конца, потому что это форма их существования. Но русский народ, я вас уверяю, без этой самой организации вполне себе спокойно мог бы обойтись.



"СП": - Если хотя бы теоретически представить, что в нашей вертикали власти сложатся условия, при которых рассмотрение целесообразности деятельности России в рамках ВТО станет возможным, "транснационалы" нас выпустят на волю без проблем?



- О, это будет очень большая проблема. Поверьте, если вход в ВТО нам обошелся, образно выражаясь, в рубль, то выход обойдется уже в миллионы.



16.09.21