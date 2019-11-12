Пуштунский халифат: смогут ли талибы стереть афганские границы

11:25 16.09.2021

Талибы заявляют, что их территориальные претензии ограничены одним Афганистаном и экспортировать джихад они не будут. Беда в том, что у их пакистанских покровителей совсем иные планы

ДУШАНБЕ, 14 сен - Sputnik. Когда международные наблюдатели заявляют о том, что афганские боевики подобно "Исламскому государству"* могут загореться идеей создания всемирного халифата, джихадисты всегда отвечают - это все напрасные опасения. Мол, с самого своего основания "Талибан"* боролся либо против советских войск, либо в гражданской войне с "моджахедами-безбожниками", но в любом случае ограничивался одним Афганистаном и не имел претензий на глобальную исламистскую экспансию.



Тут можно было бы сразу вспомнить о террористическом "братстве" талибов и "Аль-Каиды"*, которая устраивала теракты по всему миру от Африки до США. Однако формально талибы так и не признались в союзе с последователями бен Ладена, что и стало законным поводом к вторжению американцев в 2001 году.

Но сегодня ситуация изменилась: в 90-х и 00-х главный зарубежный партнер "Талибана"* - пакистанская военная разведка - был для боевиков тыловой базой, убежищем, поставщиком оружия и спонсором, однако открыто не вмешивался во внутриафганские дела.

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Теперь же, когда "Талибан"* впервые за двадцать лет взял власть в стране, "ястребы" в Исламабаде решили пойти ва-банк и сторицей восполнить все затраты на содержание боевиков, фактически установив прямой контроль над новым правительством Афганистана. А в перспективе пакистанский генералитет вполне вероятно захочет направить острие джихада против своего главного соперника - Индии.

Новая провинция Пакистана

Вчерашние патроны, а ныне безразличные наблюдатели в лице администрации США уже пообещали дать оценку той роли, которую Пакистан сыграл в поддержке "Талибана"* (запрещено в РФ). Об этом заявил 13 сентября глава госдепа Энтони Блинкен. Во время выступления госсекретарь отметил, что действия Пакистана "во многих случаях противоречат интересам" США. Впрочем, Блинкен также отметил, что американская сторона сотрудничает с Пакистаном по ряду направлений, касающихся борьбы с терроризмом.

Но силовикам в Исламабаде уже глубоко наплевать на заявления Вашингтона. После скандала с тайной операцией по уничтожению бен Ладена отношения двух стран охладели до состояния айсберга, а уход США из Афганистана окончательно развязал руки межведомственной разведке ISI, напрямую курирующей действия талибов.

И вот тут пакистанские вояки могут попытаться (по сути, уже начали) расширить границы государства, осторожно присоединив к Пакистану весь пуштуноязычный афганский юг.

В конце XIX века современные рубежи Пакистана и Афганистана определила так называемая линия Дюранда - практически неразмеченная 2640-километровая граница между странами.

Этническая карта Афганистана - Sputnik Таджикистан, 1920, 14.09.2021

Этническая карта Афганистана

Она возникла в результате двух англо-афганских войн, когда Англия пыталась расширить пределы Британской Индии. Линия Дюранда является результатом переговоров 1893 года, и афганское правительство сто с лишним лет отказывалось признать ее официальной границей, ссылаясь на то, что условия договора были навязаны силой агрессивным колонизатором и потому не являются справедливыми.

Линия Дюранда в течение XX века несколько раз становилась причиной дипломатических конфликтов между Исламабадом и Кабулом. Но на сегодняшний день предмет спора остался прежним, а вот положение игроков абсолютно неравнозначно. Афганистан снова откатился до уровня failed state, несостоявшегося государства под контролем радикалов, тогда как Пакистан полон реваншистских амбиций и напрямую этих самых радикалов и контролирует.

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И тут Исламабад, вероятнее всего, разыграет этническую карту и восстановит "историческую справедливость" и "территориальную целостность" пуштунских регионов.

Сейчас в так называемой пакистанской Зоне племен проживает более 43 миллионов пуштунов, еще 15 миллионов - в Афганистане, разделенные линией Дюранда. И для Исламабада вполне логично использовать своих марионеток в правительстве талибов, чтобы поднять вопрос о стирании рубежей, нарисованных "британскими кафирами". Тем более что вся верхушка "Талибана"* - пуштуны, которые с большим удовольствием поддержат подобный земельный передел.

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Пакистан наверняка захочет соблюсти международные формальности и не станет развешивать свои государственные флаги над Кандагаром и Джелалабадом. Все будет несколько мягче, но эффективнее - на ключевых должностях администраторов и силовиков в пуштунских провинциях окажутся фигуры, абсолютно лояльные Исламабаду.

Учитывая, что пуштуны населяют более 30% территорий страны, такую кадровую политику можно будет считать концом афганской государственности в новейшей истории.

Бартер по-террористки

За обстановкой в Афганистане с тревогой наблюдает и правительство Индии, справедливо полагая, что Пакистан захочет использовать отряды вооруженных боевиков для атаки на спорный Кашмир.

Такое уже случалось в 1996 году. После захвата Кабула талибами произошла настоящая миграция джихада и Кашмир захлестнула волна насилия - всего за несколько лет произошло 4496 атак террористов и погибло около 1,4 тысячи гражданских лиц.

Индийская пресса живо вспомнила события 90-х и уже пестрит заголовками о том, на какую войну отправятся тысячи вооруженных боевиков? Вариантов тут немного - после победы в Панджшере, одержанной исключительно благодаря помощи пакистанской военной разведки и авиации, ISI может потребовать от "Талибана"* послать своих бойцов в мусульманские регионы Индии. Делийское издание WION называет это не иначе как "террористический бартер".

И едва ли "Талибан"* откажет своим покровителям.

Во-первых, наличие тысяч вооруженных бойцов после военной победы явно не делает режим "Талибана"* спокойнее и стабильнее. Пример тому - недавняя перестрелка с участием бойцов союзной "Сети Хаккани", в результате которой был то ли убит, то ли тяжело ранен глава "джихадистского МИД" Мулла Барадар. А значит, наиболее радикальные и воинственные подразделения выгоднее и безопаснее направить на новую войну.

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Во-вторых, боевики просто побоятся отказать ISI, даже если политика пакистанской разведки будет несколько противоречить их собственным интересам. Так, в мае 2016 года дрон США убил бывшего лидера талибов, муллу Ахтара Мухаммеда Мансура, в юго-западной пакистанской провинции Белуджистан. А накануне удара беспилотника у Мансура якобы возникли какие-то серьезные разногласия с Исламабадом на почве чересчур независимой политики.

Протекторат Пакистана над талибами на данный момент является безоговорочным. Но для исламабадских стратегов важно помнить - сегодня ты считаешь себя хозяином и кукловодом самой крупной террористической организации в мире, а завтра уже хвост виляет собакой и твои "протеже" устраивают теракты прямо на соседней улице. На исламистские грабли уже наступали и Британия, и США, и даже Россия - возможно, пришло время и Пакистана.

* Террористическая организация, запрещена в России и Таджикистане.