КазСуд передумал и отменил оправдательный приговор жулику Шарипу ("СК "Фармация")

13:18 16.09.2021

оправдательный приговор



Суд отменил оправдательный приговор экс-главе ТОО "СК-Фармация" Берику Шарипу, сообщает zakon.kz.



Установлено использование Шарипом своих должностных обязанностей вопреки интересам службы. Приговор суда первой инстанции отменен с вынесением нового обвинительного приговора, которым он осужден по ст. 361 ч. 4 п. 3 УК РК.

пресс-служба столичного суда

Берик Шарип приговорен к трем годам и шести месяцам лишения свободы.



4 августа cудья Есильского районного суда Нур-Султана Канат Дуйсембиев вынес приговор по делу бывшего главы ТОО "СК-Фармация". Судья зачитал приговор, согласно которому Берика Шарипа оштрафовали за незаконное хранение оружия, а по обвинению в массовом заражении врачей его оправдали.



Берика Шарипа задержали сотрудники Антикоррупционной службы 14 августа 2020 года и водворили в ИВС ДП Нур-Султана. Он возглавлял компанию-дистрибьютор по закупу лекарств и медизделий для обеспечения объема бесплатной медицинской помощи с 21 апреля 2020 года. 10 июля 2020 года он был освобожден от должности после критики президента страны Касым-Жомарта Токаева.



Дело бывшего главы "СК-Фармация" рассматривалось по статьям "Злоупотребление должностными полномочиями" и "Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств". В частности, бывшего руководителя ТОО обвиняли в том, что он допустил массовое заражение врачей коронавирусом из-за закупа некачественных защитных костюмов в апреле-мае 2020 года и незаконно хранил оружие.



Выступая с последним словом, Шарип повторил, что не признает себя виновным. Ранее прокурор запросил для Берика Шарипа пять лет лишения свободы в колонии средней безопасности.