|13:25 Казахстанская команда геймеров стала победителем Лиги Чемпионов по Dota 2
13:18 КазСуд передумал и отменил оправдательный приговор жулику Шарипу ("СК "Фармация")
11:25 Пуштунский халифат: смогут ли талибы стереть афганские границы
10:10 Зачем России ШОС, ОДКБ, ВТО и "лавровская дипломатия"? - А.Захарченко
10:00 Европа и Украина могут замерзнуть, - Ольга Самофалова
09:58 Шесть ударов Джо Байдена, - Вл.Прохватилов
09:49 Кыргызский банкир Сарыбаев (банк "Толубай") задержан за попытку организовать гос-переворот
09:36 Пост-индустриальное общество стало слишком сложным. Перечитывая Штера, - Д.Буянов
09:32 Пакистан опасается призрака "Великого Пуштунистана", - Ст.Тарасов
09:13 "Латинизация" Украины, - Игорь Друзь
08:54 КазПрез Токаев призвал масс-медиа бороться с фейками
08:06 Байден и Си поспорили, кто главный, а Путин "в танке", - "СП"
07:47 Эй, Вася, Федя?... Байден забыл имя премьер-министра Австралии
07:11 США, Великобритания и Австралия создали оборонный альянс AUKUS
01:11 Рубежные поставки: как усиливают военную базу РФ на границе с Афганистаном
01:09 Афганцы и африканцы наводят свои порядки в Прибалтике
00:57 Ирану осталось два-три месяца до ядерного статуса, - И.Субботин
|23:34 Собянина - на бужаниново! Зачем России такие мигранты, - А..Сошенко
23:22 Не бывать ноге капитулянта на земле ОДКБ, - "Къ"
23:16 Таких не обижают. Аксакалу узб-политии Кобилу Обидову вернули звание Героя Узбекистана
23:11 Байден подружил арабов с турками, - Камран Гасанов
21:55 Почему Вашингтон так усердно навязывает Тайваню войну? - В.Павленко
20:19 После успеха "Байрактаров" Эрдоган мечтает о мировом лидерстве, - Вадим Лукашевич
20:11 Россия шаг за шагом окружает Турцию, - Йылмаз Бильген
20:01 Компартия Китая меняет религию в интересах своей власти. Об истории и положении в Тибете, который вдруг стал "Сицзаном"
17:39 Женская сборная Афганистана по футболу в полном составе бежала из страны
16:50 Геополитический маркетинг от Эрдогана, - Н.Кузьмин
16:40 Ирано-израильская война "Судный день 2.0", - А.Ситников
12:47 Кто самый главный победитель войны в Афганистане? - Альфред МакКой
12:45 Сирию Россия спасла, на очереди - Ливан? - "СП"
12:14 Америка не выдержит "холодной войны" на два фронта, - Тед Карпентер
11:14 Генерал Милли рассказал, как Трампа тайно лишили ядерной кнопки: "Заподозрили в безумии"
11:09 Стабильность Афганистана – очень далекая перспектива, - Н.Бобкин
11:06 "Казахстан для казахов! Казахстан без казаков!" – к 30-летию событий в Уральске
11:02 Народные сходы против. Что делать России с трудовыми мигрантами, - Ирина Алкснис
10:57 АмерУченые не оставляют попыток реанимировать мамонтов. В новый проект вкачали миллионы
10:28 Нае..т, к гадалке не ходи... Мутно-грефовский "Сбер" влез в Казахстан с проектами его "цифровой трансформации"
10:13 В Кыргызстане создано Государственное агентство по защите персональных данных
09:49 Глава РосМИД Лавров обвинен в коррупционной связи с ... Светой Поляковой, - Радио Свобода
09:46 Таджикистан - самый жесткий критик "Талибана". Зачем это нужно Рахмону? - Брюс Панниер
09:38 Кабул разобщил ШОС. У участников организации различное отношение к афганской проблеме, - В.Панфилова
08:31 Нового президента Гаити Ламбера едва не пристрелили на инаугурации
07:44 Полный газпредел. Для сдерживания цен на газ в Европе не хватает угля, - "Къ"
00:29 Шанхайская организация сотрудничества. Состояние и перспективы развития, - Вадим Бровцев
00:15 Триллионы долларов Китаю принесут продвинутые женщины
00:12 Бежавшая от талибов афганская журналистка: "Они убили мою маму"
00:08 В Европе начинается нефтяной переворот. Из-за энергетического кризиса баррель подорожает до 100 долларов, - "НГ"
00:07 Le Figaro: В Афганистане талибы* представляют свое видение женщин
00:05 П.В. Густерин: Как Русская армия брала Берлин в 1760 году (история)
|КазСуд передумал и отменил оправдательный приговор жулику Шарипу ("СК "Фармация")
13:18 16.09.2021
оправдательный приговор
Суд отменил оправдательный приговор экс-главе ТОО "СК-Фармация" Берику Шарипу, сообщает zakon.kz.
Установлено использование Шарипом своих должностных обязанностей вопреки интересам службы. Приговор суда первой инстанции отменен с вынесением нового обвинительного приговора, которым он осужден по ст. 361 ч. 4 п. 3 УК РК.
пресс-служба столичного суда
Берик Шарип приговорен к трем годам и шести месяцам лишения свободы.
4 августа cудья Есильского районного суда Нур-Султана Канат Дуйсембиев вынес приговор по делу бывшего главы ТОО "СК-Фармация". Судья зачитал приговор, согласно которому Берика Шарипа оштрафовали за незаконное хранение оружия, а по обвинению в массовом заражении врачей его оправдали.
Берика Шарипа задержали сотрудники Антикоррупционной службы 14 августа 2020 года и водворили в ИВС ДП Нур-Султана. Он возглавлял компанию-дистрибьютор по закупу лекарств и медизделий для обеспечения объема бесплатной медицинской помощи с 21 апреля 2020 года. 10 июля 2020 года он был освобожден от должности после критики президента страны Касым-Жомарта Токаева.
Дело бывшего главы "СК-Фармация" рассматривалось по статьям "Злоупотребление должностными полномочиями" и "Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств". В частности, бывшего руководителя ТОО обвиняли в том, что он допустил массовое заражение врачей коронавирусом из-за закупа некачественных защитных костюмов в апреле-мае 2020 года и незаконно хранил оружие.
Выступая с последним словом, Шарип повторил, что не признает себя виновным. Ранее прокурор запросил для Берика Шарипа пять лет лишения свободы в колонии средней безопасности.